Bouzková v Lexingtonu porazila i Blinkovovou a je ve čtvrtfinále

WTA LEXINGTON - Marie Bouzková v americkém Lexingtonu porazila 6-4 6-2 Rusku Annu Blinkovovou a na svém prvním turnaji po koronavirové pauze postoupila již do čtvrtfinále. V něm se 22letá Češka utká s Polkou Linetteovou, nebo domácí Bradyovou.

Marie Bouzková v Lexingtonu zahájila ostrou přípravu na US Open po koronavirové pauze, před kterou si v březnu zahrála finále v Monterrey. A zatím se jí daří i v americkém Kentucky.



Po skalpu nasazené trojky Johanny Kontaové si dnes poradila ve dvou setech i s Ruskou Annou Blinkovovou, kterou porazila 6-4 6-2 a oplatila jí loňskou porážku z Guangzhou.



Dvaadvacetiletá Češka vstoupila do zápasu soustředěně a i díky chybám soupeřky rychle vedla 4-0. Za stavu 5-2 sice nedokázala úvodní set dopodávat, když neproměnila dva setboly, o dva gamy později ale třetí šanci využila.



Druhý set nabídl vyrovnaný souboj do stavu 2-2. Pak Bouzková sebrala soupeřce dvakrát podání a zápas po necelé hodině a tři čtvrtě ukončila, když doběhla vydařený kraťas Blinkovové.



O postup mezi čtveřici nejlepších se 48. hráčka světa Bouzková utká s vítězkou duelu mezi šestou nasazenou Polkou Magdou Linetteovou a domácí Jennifer Bradyovou.