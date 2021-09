Bouzková v Lucemburku přehrála Minnenovou a je po třech měsících ve čtvrtfinále

Marie Bouzková měla skvělý vstup do sezony, trápila nejlepší hráčky světa, na menší akci v Melbourne hrála své druhé kariérní finále a v Guadalajaře semifinále. Od účasti mezi nejlepším kvartetem v Mexiku se však ohromně trápí, na posledních 14 akcích vyhrála jen čtyři zápasy.

V Lucemburku ale zřejmě znovu chytla formu a zahraje si své první čtvrtfinále od červnového podniku v Birminghamu, kde naposledy vyhrála dvakrát po sobě. Při svém debutu na halové akci WTA 250 včera vyřadila nasazenou Číňanku Shuai Zhang a dnes přehrála Greet Minnenovou, které nedala šanci ani ve druhém vzájemném střetnutí.

Třiadvacetiletá Češka v obou setech čelila třem brejkbolům, ale všechny hrozby zlikvidovala. Také pražská rodačka si vypracovala šest šancí a na rozdíl od Belgičanky čtyři z nich zužitkovala. Na postup potřebovala jen hodinu a čtvrt.

O první semifinále od poloviny března bude usilovat proti Claře Tausonové. S 18letou Dánkou se potká poprvé. Bouzková ve čtvrtfinále doplnila Markétu Vondroušová, nasazená pětka uspěla už včera a její další soupeřkou bude Aljaksandra Sasnovičová, či Elise Mertensová.





@MarieBouzkova gets past Minnen 6-3, 6-1 to set up a quarterfinal with Tauson in Luxembourg!#LuxembourgOpen pic.twitter.com/mK6lByaROR