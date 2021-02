Bouzková v Melbourne postoupila do osmifinále a vyzve Bartyovou. Kvitová si poradila s Venus

WTA MELBOURNE 2 - Marie Bouzková pokračuje na generálce Melbourne 2 v úspěšném vstupu do letošní sezony. Nasazená šestnáctka ve druhém kole v třísetové bitvě zdolala Aljonu Bolšovovou a zahraje si osmifinále. V něm narazí na světovou jedničku Ashleigh Bartyovou. V osmifinále je také Petra Kvitová, jež zdolala americkou veteránku Venus Williamsovou.

Marie Bouzková si loni zahrála své premiérové finále na okruhu WTA, poprvé se dostala do Top 50 žebříčku, slavila cenný skalp krajanky Petry Kvitové, získala cenu za fair play a v kariérním rozletu bude chtít určitě pokračovat i letos.

Dvaadvacetiletá Češka do letošní sezony vstoupila až na jedné z generálek přímo v dějišti úvodního grandslamu sezony Australian Open. Na akci Melbourne 2 v úvodním kole nedala šanci domácí Samantě Stosurové, ale v dnešním utkání druhého kola s Aljonou Bolšovovou měla plné ruce práce.

Přitom to opět vypadalo na hladké vítězství. Bouzková vedla o set a brejk, jenže ve druhé sadě brejk nepotvrdila, téměř hodinové dějství ztratila v tie-breaku poměrem 6-8 a na začátku rozhodujícího setu ztratila podání. Nenechala se však rozhodit, ihned si vzala servis zpět, ve zbytku zápasu své soupeřce povolila už jen jeden game a zvítězila 6-3 6-7(6) 6-2.

Bouzková tak poprvé od loňského srpna vyhrála dva zápasy v řadě. V osmifinále vyzve světovou jedničku Ashleigh Bartyovou, která dnes po téměř roční pauze zaviněné pandemií koronaviru porazila dvakrát 6-3 Rumunku Anu Bogdanovou.

Dvojnásobná wimbledonská šampionka Petra Kvitová zdolala čtyřicetiletou americkou veteránku Venus Williamsovou v osmém vzájemném zápase po dvouhodinovém boji popáté. Poprvé se ale jejich duel rozhodl už ve dvou setech.

Úvodní sadu, v níž Američanka jako první prolomila soupeřce podání, získala nakonec Kvitová v tie-breaku 8-6, když proměnila čtvrtý setbol. Ve druhém setu vybojovala výhru 7-5.

"Konečně ve dvou, že?" usmála se Kvitová při rozhovoru na kurtu při narážce na první dvousetový duel s Williamsovou. "Hrajeme podobným stylem, je to o podání a ve výměnách to pak máme padesát na padesát. Jeden set je to lepší, druhý horší a pak musí přijít ten rozhodující," řekla.

Kvitová porazila Williamsovou poprvé od Wimbledonu 2014 a dvou následných porážkách. O čtvrtfinále se utká v prvním vzájemném duelu s 23letou Argentinkou Nadiou Podoroskou, jež na loňském French Open překvapila postupem do semifinále.

V osmifinále jsou tak čtyři Češky, Karolína Plíšková a Markéta Vondroušová slavily postup včera.