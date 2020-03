Bouzková v Monterrey přehrála i Yafan Wang a je podruhé v semifinále!

WTA MONTERREY - Marie Bouzková v mexickém Monterrey přehrála Číňanku Yafan Wang a bez ztráty setu postoupila podruhé v kariéře do semifinále turnaje WTA. O premiérové finále si jednadvacetiletá Češka zahraje s Britkou Johannou Kontaovou, nebo Ruskou Anastasií Potapovovou.

Marie Bouzková si letos připsala pět vítězných zápasů, v hlavní soutěži turnajů WTA ale skončila vždy hned v prvním kole - v Brisbane, Hobartu, na Australian Open i před týdnem v Acapulku.



Postoupit poprvé v sezoně do 2. kola dokázala až tento týden v Monterrey, kde se už tři kola drží na vítězné vlně. Jednadvacetiletá Češka si poradila se Slovenkami Kristínou Kučovou a Karolínou Schmiedlovou a dnes přehrála i Číňanku Yafan Wang.



Bouzková měla své celkově třetí čtvrtfinále dlouho pod kontrolou a za stavu 6-2 a 5-2 podávala na vítězství. Problém měla až s ukončením zápasu. O náskok dvou brejků přišla a za stavu 5-5 prohrávala 0-30, pak ale získala šest míčků v řadě a nakonec zvítězila 6-2 7-5.







Do semifinále podniku WTA se 57. hráčka světa Bouzková dostala podruhé v kariéře. Poprvé zazářila loni v srpnu na velkém turnaji v Torontu, kde vyřadila Sloane Stephensovou, Jelenu Ostapenkovou či Simonu Halepovou a prohrála až ve třech setech se Serenou Williamsovou.



O první finále a premiérový posun do Top 50 si Bouzková zahraje v sobotu proti druhé nasazené Britce Johanně Kontaové, nebo ruské teenagerce Anastasii Potapovové.



Bouzková bude v sobotu hrát o premiérové finále i ve čtyřhře, ve které startuje s krajankou s Renatou Voráčovou. České tenistky se utkají s ukrajinsko-kanadskou dvojicí Kateryna Bonadrenková a Sharon Fichmanová.