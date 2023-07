Bouzková vyřadila Garciaovou a zahraje si osmifinále s Vondroušovou. Vyhrála i Kvitová

Petra Kvitová, jak je u ní v posledních letech zvykem, střídá i v letošním roce úspěšná a neúspěšná období. Po solidním úvodu sezony přišel konec již ve druhém kole Australian Open a následně parádní jízda na březnových amerických turnajích v podobě čtvrtfinále v Indian Wells a triumfu v Miami, kde se stala vůbec první českou šampionkou.

Po prvenství na Floridě se dlouho trápila se zraněním nohy, vstup do antukového jara musela odložit a nakonec během něj prohrála oba zápasy. Česká jednička a světová devítka slavila další vítězství až po téměř třech měsících a jedinou přípravnou akci v Berlíně dotáhla ke svému šestému titulu z travnatých dvorců. Dokonce za celý týden neztratila set.

Statistiky zápasu Kvitová - Sasnovičová

V letošní neporazitelnosti na nejrychlejším povrchu pokračuje v oblíbeném, ale v posledních letech pro ni neúspěšném Wimbledonu. V úvodním kole sice ztratila sérii 11 zvládnutých setů, nicméně po Jasmine Paoliniové si poradila i s Aljaksandrou Sasnovičovou, které dokázala oplatit pět let starou porážku z tohoto dějiště.

Dvojnásobná šampionka potřebovala na postup jen hodinu a čtvrt a Bělorusce povolila pouhé čtyři gamy. Průběh byl však těsnější, než vypadá skóre. Kvitová se po odvrácení dvou brejkbolů rychle dostala do vedení 3:0 a soupeřka měla poté gamebol na srovnání na 3:3. Česká favoritka ovšem získala dva těsné gamy a set si utéct nenechala. Druhou sadu zahájila ztraceným servisem ze stavu 40:0, nicméně své zaváhání ihned napravila a ve zbytku utkání už dominovala.

"Byla jsem trochu na pozoru, každý zápas proti ní si pamatuju. Porazila jsem ji v Sydney a vloni v Indian Wells to byla také velká bitva. Věděla jsem, co od ní čekat. Z toho zápasu nemám tady hezké vzpomínky, ale dnes jsem to otočila. Jsem ráda, že jsem vyhrála," řekla novinářům Kvitová.

"Musím říct, že od rozehrávky jsem se necítila úplně dobře, vůbec mi to nelítalo a byla jsem zabrzděná. Nepředvedla jsem úplně dobrý tenis a ani servis mi moc extra nešel. Stejně jsem to ale vybojovala. Musím si z toho vzít pozitivní věci," doplnila.

Kvitova is locked in.



The two-time champion beats Aliaksandra Sasnovich 6-2, 6-2 to reach 3R#Wimbledon | @Petra_Kvitova pic.twitter.com/F98tY4EdHg — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2023

Kvitová v All England Clubu v letech 2010-14 excelovala, dvakrát zvedla nad hlavu trofej pro vítězku a při všech pěti startech postoupila minimálně do čtvrtfinále. Po druhém triumfu se jí však na londýnském pažitu nedaří, nejdál byla v osmifinále ročníku 2019 a loni skončila ve třetím kole na Paule Badosaové.

Mezi dvaatřicítku nejlepších prošla i letos a o účast ve druhém týdnu zabojuje proti Nataliji Stevanovičové, která v hlavních soutěžích grandslamů debutuje. Přemožitelka Karolíny Plíškové neztratila set ani s Tamarou Korpatschovou, Němku po více než dvou a půl hodinách boje přetlačila 7:5, 7:5.

Vondroušová zkompletovala grandslamová osmifinále

Markéta Vondroušová před dvěma týdny v Berlíně poprvé vyhrála na travnatém turnaji WTA dva zápasy po sobě a nyní prožívá svůj nejpovedenější Wimbledon, kde loni chyběla kvůli operaci zápěstí a letos už dvakrát překonala své maximum.

Čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova ve třech duelech neztratila ještě ani set. Po Američance Peyton Stearnsové a světové dvanáctce Veronice Kuděrmetovové si poradila i s Chorvatkou Donnou Vekičovou, která v přípravě na trávě porazila úřadující vítězku Wimbledonu Jelenu Rybakinovou či další členku TOP 10 Mariu Sakkariovou.

Vondroušová až na drobné komplikace v závěru zvítězila snadno 6:1, 7:5 a soupeřce oplatila pět let starou porážku z Hobartu. Duel zahájila ve velkém stylu, když v prvním setu ztratila jen devět míčků. Po dvou brejcích ho ovládla za pouhých 20 minut.

Přestože pak Vekičová hru zpřesnila, nedařilo se jí dlouho prolomit soupeřčin servis. Teprve za stavu 4:5 uspěla a zápas prodloužila. Hned poté ale přišla znovu o podání a Vondroušová tentokrát zápas doservírovala, když proměnila třetí mečbol.

Zatímco česká tenistka zahrála 15 vítězných úderů, finalistka turnaje v Berlíně a nasazená dvacítka Vekičová doplatila na 27 nevynucených chyb.

"Myslím, že můj dojem z travnatého povrchu se každým dnem zlepšuje," řekla novinářům Vondroušová. "Za tyhle dny a zápasy jsem fakt vděčná. Zlomila jsem to a teď se na trávě cítím vážně dobře. Jsem klidná, věřím si. Dřív mi přišlo, že holky na trávě nepřetlačím a nemám dost síly. Teď si dokazuji, že to jde," doplnila.

Vondroušová již na šestém z jedenácti letošních turnajů porazila tři soupeřky a již na všech čtyřech grandslamech se dostala alespoň do osmifinále. Ještě dál byla na Roland Garros 2019, na kterém prohrála až ve finále.

Bouzková porazila Garciaovou i potřetí

O druhé grandslamové čtvrtfinále bude bývalá světová čtrnáctka Vondroušová, která si loni touto dobou procházela nakonec půlroční pauzou zaviněnou operací zápěstí, hrát proti krajance Marii Bouzkové, jež vyřadila světovou pětku Caroline Garciaovou.

Loňská čtvrtfinalistka Bouzková si během první hodiny a půl nevypracovala jediný brejkbol, přesto se dostala se držela ve hře. Za stavu 7:6 a 4:6 byl zápas kvůli zhoršující se viditelnosti přerušen a velmi netradičně přesunut z kurtu číslo 2 na 'jedničku', kde je k dispozici zatahovací střecha a osvětlení.

Tam Bouzková smazala manko brejku a byť za stavu 5:4 nevyužila první mečbol, v 11. hře si vypracovala další dva a po chybě soupeřky se mohla začít radovat.

All class ✨@MarieBouzkova wins a thrilling match against No.5 seed Caroline Garcia to move into the fourth round, 7-6(0), 4-6, 7-5#Wimbledon pic.twitter.com/F8dSn0GkrA — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2023

"Tenhle zápas měl všechno, moc jsem si to užila. Jsem teď opravdu moc šťastná," usmívala se Bouzková v pozápasovém rozhovoru na kurtu. "Na ten přesun jsme měly asi 15 minut. Podmínky byly jiné, já se jen snažila držet své hry a hrát tenis," řekla.

Česká tenistka porazila Garciaovou i ve třetím vzájemném zápase, loni proti ní uspěla v osmifinále. Francouzka zahrála 51 vítězných míčů, ale udělala 52 nevynucených chyb. Češka jich zaznamenala jen 14.

Bouzková zdolala hráčku TOP 10 podruhé v sezoně a podruhé v kariéře postoupila do osmifinále grandslamu. Loni právě v Londýně to dotáhla ještě o kolo dál.

"Mám na tenhle turnaji spoustu nádherných vzpomínek. Prožila jsem tady hodně krásných emocí , děkuju všem za podporu," dodala Bouzková, čtvrtfinalistka předloňské čtyřhry žen.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.