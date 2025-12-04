Bouzkovou povede bývalý kouč Nadala! Na čem se česká naděje s hvězdnou posilou domluvila?
Bouzková nebude mít španělského kouče poprvé. V minulosti, nicméně velmi krátce, spolupracovala s vynikající bývalou tenistkou Conchitou Martínezovou. Vydržela s ní ale jen pár měsíců a pak ji necelý rok vedl Jiří Novák. V dubnu se vrátila ke kamarádovi a trenérovi Antonínovi Bolardtovi.
Na sezonu 2026 se bude připravovat s hvězdným Marcem Lópezem. Ten má na kontě prvenství ve čtyřhře na French Open 2016 a v této disciplíně ovládl také Turnaj mistrů v roce 2012 a získal zlato s Nadalem na olympiádě v Rio de Janeiru 2016.
Trenérská kariéra 43letého Španěla zatím není nijak dlouhá. V letech 2022-24 vedl právě legendárního Nadala, s nímž strávil poslední roky jeho kariéry. Letos spolupracoval s aktuální světovou osmičkou Jasmine Paoliniovou.
S Bouzkovou nebude jezdit na každý turnaj. Podle španělského tenisového webu Punto de Break s ní během příštího roku stráví celkem 15 týdnů a například do Austrálie nepojede. Po přípravě na novou sezonu v Boca Raton na Floridě se k ní znovu připojí až v únoru.
Rodačce z Prahy momentálně patří v žebříčku 42. místo a nejvýše byla na 24. příčce. Na nejvyšším okruhu získala dva tituly, oba slavila na domácím Livesport Prague Open (2022 a 2025) v pražské Stromovce.
K tomu prvnímu stehovala na Floridu zamlada,pokud si nepletu
Dobrá volba