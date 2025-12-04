Bouzkovou povede bývalý kouč Nadala! Na čem se česká naděje s hvězdnou posilou domluvila?

DNES, 17:00
Marie Bouzková (27) se bude připravovat na nadcházející tenisovou sezonu s hvězdným koučem. Dvojnásobná šampionka Livesport Prague Open a aktuálně členka TOP 50 světového hodnocení bude spolupracovat s bývalým španělským tenistou Marcem Lópezem, který vedl mimo jiné legendárního Rafaela Nadala.
Marie Bouzková bude spolupracovat s bývalým koučem Rafaela Nadala (© FRED LEE / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Bouzková nebude mít španělského kouče poprvé. V minulosti, nicméně velmi krátce, spolupracovala s vynikající bývalou tenistkou Conchitou Martínezovou. Vydržela s ní ale jen pár měsíců a pak ji necelý rok vedl Jiří Novák. V dubnu se vrátila ke kamarádovi a trenérovi Antonínovi Bolardtovi.

Na sezonu 2026 se bude připravovat s hvězdným Marcem Lópezem. Ten má na kontě prvenství ve čtyřhře na French Open 2016 a v této disciplíně ovládl také Turnaj mistrů v roce 2012 a získal zlato s Nadalem na olympiádě v Rio de Janeiru 2016.

Trenérská kariéra 43letého Španěla zatím není nijak dlouhá. V letech 2022-24 vedl právě legendárního Nadala, s nímž strávil poslední roky jeho kariéry. Letos spolupracoval s aktuální světovou osmičkou Jasmine Paoliniovou.

S Bouzkovou nebude jezdit na každý turnaj. Podle španělského tenisového webu Punto de Break s ní během příštího roku stráví celkem 15 týdnů a například do Austrálie nepojede. Po přípravě na novou sezonu v Boca Raton na Floridě se k ní znovu připojí až v únoru.

Rodačce z Prahy momentálně patří v žebříčku 42. místo a nejvýše byla na 24. příčce. Na nejvyšším okruhu získala dva tituly, oba slavila na domácím Livesport Prague Open (2022 a 2025) v pražské Stromovce.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

5
Přidat komentář
PTP
04.12.2025 17:41
A co na to Míša??????
Reagovat
alcaraz.dva
04.12.2025 17:47
Podle mě už je to druhej Spanel(mimo Conchitu)..
K tomu prvnímu stehovala na Floridu zamlada,pokud si nepletu
Dobrá volba
Reagovat
com
04.12.2025 17:39
co tim Bouzkova sleduje
Reagovat
tommr
04.12.2025 17:38
S trenérem na částečnej úvazek to Marie asi nevytrhne ...
Reagovat
PTP
04.12.2025 17:03
Španěl nemá do čeho píchnout, tak Barkove, pozor na to!
Reagovat

