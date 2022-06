Bože, jak já si to užila! Serena padla v prvním kole, ale našla touhu vrátit se

Zápas který bral za srdce. Pokud někdy někdo nemohl vystát Serenu, tak jí musel v úterý večer fandit. Centrkurt londýnského All England Clubu byl zase jednou úžasnou scénou, divadlem tenisové fantazie. Ale když se pak ze skoro beznadějně rozehraného tie-breaku třetí sady začala zvedat Harmony Tanová, cítili jste, že držet palce musíte i jí.

Serena se rozjížděla pomalu, i kvůli ztrátě ze začátku zápasu prohrála první sadu, ale ve druhé excelovala. Pak však nezužitkovala brejk a bitvu musela rozhodnout zkrácená hra. Serena vedla už 4-0, jenže pak se jí sen začal pomalu bortit, padla poměrem 7-10...

Proti sedminásobné šampionce stanulo nenápadné děvče s kambodžsko - vietnamskými kořeny. Harmony Tanová se ale narodila v Paříži a odmala sportovala, ať už to bylo judo, tanec nebo golf. A také tu byl klavír, Harmony docházela na konzervatoř. Nakonec se ve svých 15 letech vydala cestou sportu. Po maturitě ji čekalo studium na Sciences Po Paris v sektoru věnovaném vrcholovým sportovcům.

Tenisové publikum si ji doposud pamatovalo spíše kvůli nepříjemnému konci na Australian Open, kde jí z kurtu museli odvézt vyčerpanou na invalidním vozíku. Ale teď přišel její životní moment. "Když jsem viděla los, opravdu jsem byla vyděšená. Vždyť Serena je legenda. Jako malá jsem ji sledovala v televizi. Doufala jsem, že uhraju jeden dva gamy," vyprávěla. To už měla za sebou epickou bitvu, trvající více než tři hodiny a místo u mikrofonu patřilo jí, zatímco Serena odcházela do zákulisí jako poražená...

Tentokrát to ale nebylo pro ikonickou Američanku hořké zklamání jako loni, kdy stihla s Aljaksandrou Sasnovičovou jen šest her a zranila se. Ano, skončila stejně jako loni v prvním kole, ale při návratu po roční pauze hrála krásný tenis, stíhala náročné výměny a opravdu bavila svou hrou.

Když si na hotelovém pokoji přehrávala tenhle nádherný zápas, musela londýnskému publiku poděkovat. "Bylo to šílené, opravdu šílené. Jasně, ten výsledek, pro který jsem si šla, nedopadl. Ale Bože, já si to tak užila! Doufám, že vy také..." vyznala se.

Energie, která z její zprávy čiší, může naznačovat, že právě v All England Clubu zase našla tu správnou touhu vrátit se mezi absolutní špičku. Dnes ovšem figuruje mimo tisícovku a ve Wimbledonu hrála na divokou kartu.

Těsná porážka v prvním zápase po návratu ji zjevně motivuje k návratu k tréninku, prostor pro zlepšení existuje. "Určitě mě to nutí zajít na kurty, protože když hrajete, není to špatné a jste tak blízko," vyprávěla na tiskové konferenci. "Jak jsem řekla: Jakákoli jiná soupeřka by mi pravděpodobně vyhovovala víc.. Takže to můžu hodnotit jako: 'Dobře, Sereno, můžeš to dál zkoušet, jestli chceš'," uvažovala.

S blížícím se US Open se dá předpokládat, že právě tenhle turnaj bude dalším cílem: "Chci říct, že když jste doma, zvlášť v New Yorku a na US Open, kde jsem poprvé vyhrála grandslam, tak je to něco výjimečného. Určitě mám spoustu motivace se zlepšovat a hrát doma."

Ve hře je totiž třeba i historický rekord. Sereně chybí jen jeden titul k tomu, aby vyrovnala 24 grandslamových trofejí Australanky Margaret Courtové. Pravda, naposledy triumfovala na Australian Open před pěti lety.