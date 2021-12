Bradyová kvůli zranění nohy nebude obhajovat finále na Australian Open

Šestadvacetileté Bradyové, která kvůli zdravotním potížím nehraje od srpna, patří ve světovém žebříčku 25. příčka. Letos v Melbourne poprvé postoupila do grandslamového finále, v něm však prohrála s Naomi Ósakaovou.

Kvůli zranění vynechá Australian Open také světová čtyřka Karolína Plíšková, jež si na předsezonním soustředění zlomila ruku. Na radu lékařů nebude startovat ani vítězka 23 grandslamů Serena Williamsová a chybět bude i vítězka předloňského US Open Bianca Andreescuová.

Our 2021 finalist @jennifurbrady95 has withdrawn from #AusOpen 2022 due to a left foot injury. Wishing you a speedy recovery Jen