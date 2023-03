Bratři Berrettiniovi v Acapulcu postoupili po skreči soupeře. Jacopo má první výhru na okruhu ATP

26letý Ital Matteo Berrettini se na kurtech objevuje poprvé od poloviny ledna, kdy v prvním kole Australian Open nevyužil mečbol proti Andymu Murraymu. Zatímco loni při své premiéře v Acapulcu vzdal svůj úvodní zápas kvůli zranění břišních svalů, letos skrečoval jeho soupeř. Slovenský tenista Alex Molčan mu předčasně pogratuloval k postupu za stavu 0-6 a 0-1 kvůli bolestem zápěstí.



"Mám za sebou dobrou předsezonní přípravu a cítím se být připravený. Jsem nadšený, že jsem tu letos postoupil do druhého kola a uvidíme, co tu můžu dokázat," řekl Berrettini.



Ve druhém kole se bývalý šestý hráč světa a wimbledonský finalista utká s Eliasem Ymerem (h2h 2-0). Švédský lucky loser, který nastoupil jako náhradník za unaveného finalistu loňského ročníku Camerona Norrieho, zdolal 5-7 6-3 6-4 Francouze Adriana Mannarina.



24letý Jacobo Berrettini, až 842. hráč světa, v Acapulcu startoval poprvé mimo domácí půdu v kvalifikaci turnaje ATP a připsal si v ní první vyhraný set i zápas. Nakonec si zajistil premiéru v hlavní soutěži a zaznamenal vítězný debut. S Němcem Oscarem Ottem vyrovnal na 1-1 na sety a za stavu 3-6 7-6 a 2-1 mu německý soupeř vzdal.



"Je to pro něj opravdu výjimečný okamžik. Zejména proto, že v posledních letech prožíval těžké chvíle s covidem a z mnoha dalších důvodů. Měl několik zranění a dlouho nemohl hrát tak, jak by si představoval. Jsem za něj opravdu šťastný," řekl Matteo Berrettini po bratrově úspěšně absolvované kvalifikaci.



Berrettiniovi si v Acapulcu zahráli i společný debl, ale hned v prvním kole prohráli 3-6 4-6 s francouzským párem Sadio Doumbia Fabien Reboul.



Jacopo Berrettini si o čtvrtfinále zahraje proti světové dvaadvacítce Alexi de Minaurovi (h2h 0-0). Osmý nasazený Australan odstartoval hladkou výhrou 6-1 6-2 nad domácím sedmnáctiletým outsiderem a debutantem na okruhu ATP Rodrigem Mendezem.







Včera turnaj přišel o svou největší hvězdu Carlose Alcaraze, který se odhlásil kvůli zranění hamstringu. Španělův náhradník Ital Luciano Darderi nestačil na Američana Mackenzieho McDonalda.



Nejvýše nasazenými nyní zůstávají tři členové Top 10. Nor Casper Ruud, Američan Taylor Fritz a Dán Holger Rune, kteří zvládli prvníé kolo už v pondělí.

• ATP 500 ACAPULCO •

Mexiko, tv. povrch, 2.178.980 dolarů

úterní výsledky (28. 02. 2023) • Dvouhra - 1. kolo • De Minaur (8-Austr.) - Mendez (Mex.) 6-1 6-2 M. Berrettini (It.) - Molčan (SR) 6-0 1-0 skreč M. J. Berrettini (It.) - Otte (Něm.) 3-6 7-6(3) 2-1 skreč O. Nakashima (USA) - Altmaier (Něm.) 6-3 3-6 6-1 E. Ymer (Švéd.) - Mannarino (Fr.) 5-7 6-3 6-4 McDonald (USA) - Darderi (It.) 6-4 6-2 Borges (Portug.) - Chappell (USA) 6-3 7-6(3)