Brenda Fruhvirtová a Bejlek prošly kvalifikací French Open. Hlavní soutěž si zahraje 12 Češek

Brenda Fruhvirtová si loni na okruhu ITF udělala jméno vítěznou sérií 27 utkání a také osmi triumfy na antukových podnicích W25. Letos ale startuje výhradně na hlavním okruhu, jedinou výjimkou je prvenství na W40 v Indii, kde získala svůj největší titul a také zvládla i deváté profesionální finále.

Mladší z talentovaných sester dostane na letošním French Open další šanci poprat se o první postup do druhého kola na nejvyšší tour. Při debutu v areálu Rolanda Garrose odvrátila mečbol Antonie Ružičové (12:10 v super tie-breaku) a pak ve dvou setech přehrála Kathinku von Deichmannovou i domácí Alice Robbeovou.

16 year old Brenda Fruhvirtova has qualified for the main draw in Paris for the first time, joining older sister Linda. #RolandGarros pic.twitter.com/toJzn85D9L