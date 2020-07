Brenda Fruhvirtová ve společnosti elitních hráček. V Nice vyzve Cornetovou

Na Ultimate Tennis Showdown v Nice se o nadcházejícím víkendu představí poprvé i ženy, které absolvují malý turnaj pro čtyři hráčky. Pořadatelé pozvali tři členky Top 100 a doplnili je talentovanou Češkou: teprve 13letou Brendou Fruhvirtovou.



Blonďatá naděje totiž se svou o dva roky starší sestrou Lindou často trénuje v Akademii Patricka Mouratogloua, kde se turnaj koná, a především na sebe upozorňuje skvělými výsledky.



Letos v únoru vyhrála ve francouzském Tarbesu turnaj Les Petits As, který považován za neoficiální mistrovství světa do 14 let, a před dvěma týdny si na Moravia Open v Prostějově připsala i skalp 54. hráčky světa Kateřiny Siniakové.



Nyní bude mít šanci získat další cenné zkušenosti v zápase proti 30leté Francouzce Alizé Cornetové, která bývala světovou jedenáctkou a v aktuálním žebříčku WTA figuruje na 59. místě. O sedmnáct let zkušenější soupeřku vyzve v sobotu od 21:45.



O druhé místo v nedělním finále následně svedou souboj Ruska Anastasia Pavljučenkovová (30. v WTA) a Tuniska Ons Džabúrová (39.).

O víkendu bude v Nice pokračovat také soutěž mužů, ve které tentokrát startuje osm tenistů (Grigor Dimitrov, Fernando Verdasco, Benoit Paire, Richard Gasquet, Feliciano López, Corentin Moutet, Alexej Popyrin a Dustin Brown) rozdělených dvou dvou skupin. Minulý týden se odehrála dvě kola, v sobotu se rozhodne o semifinalistech.



Ultimate Tennis Showdown je projektem Patricka Mouratogloua a otce australského tenisty Alexeje Popyrina a má velmi zvláštní pravidla. Nejzásadnějším rozdílem v pravidlech je bodování, které dává tenistům prostor k taktizování. Hraje se na čtyři sety (čtvrtiny), přičemž každý set trvá 10 minut a získá ho tenista, který po uplynutí doby vyhraje více bodů. Za případného stavu 2-2 na sety se hraje rozhodující set (náhlá smrt), který skončí ve chvíli, kdy jeden z hráčů vyhraje dva body v řadě (servisy se střídají po každém bodu).