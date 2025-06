Vondroušová po výhře: Užívám si to. Když hrajete s bolestí, je to šílené

Markéta Vondroušová si prodloužila úspěšným vstupem do Wimbledonu letošní neporazitelnost na trávě. Po vítězství v 1. kole nad Američankou McCartney Kesslerovou 6:1, 7:6 novinářům řekla, že se jí daří si nepřipouštět tlak. Předloňská vítězka, která před turnajem v All England Clubu triumfovala také v Berlíně, si užívá hru bez bolesti.

"Nějaký tlak mám, ale tím, že jsem si teď prošla hodně věcmi, tak ho umím ze sebe odfiltrovat. Řeknu si: Hele, před třemi měsíci jsi nedržela raketu, tak se nemusíš hroutit z toho, že prohráváš 3:6 nebo 1:5. Po tom všem to beru s větším nadhledem. Hrát zase bez bolesti je neskutečné," uvedla Vondroušová.



Rodačka ze Sokolova laborovala do května s ramenem. Na trávě ale vyhrála všech šest zápasů. "Užívám si to. Když hrajete s bolestí, je to šílené. Neustále na to myslíte, bolest je pořád s vámi. Během zápasu myslíte na tu jednu jedinou věc. Nestíháte přemýšlet, kam budete podávat, nebo kam zahrajete míč. Je tam jen bolest. Teď se konečně můžu soustředit na vše ostatní, což je úžasné," řekla Vondroušová.



Dnes nastoupila bez tejpů. "V Berlíně jsem ho měla, ale ruku jsem měla spíš namoženou. Nebyla to ta bolest, co jsem měla předtím. A bylo super vidět, že jsem za týden zvládla pět zápasů za sebou," řekla.

V Londýně napravila loňský nezdar v úvodním kole, v němž prohrála se Španělkou Jessicou Bouzasovou. Před dvěma dny také oslavila 26. narozeniny. "Grilovali jsme na baráku, kam jsme pozvali pár lidí. Hráli jsme hry, ale jinak to před turnajem není na žádné velké juchání. Herňa (trenér Jan Hernych) mi koupil i kytku, což se úplně přetrhl," uvedla s úsměvem Vondroušová.

Proti dvaatřicáté nasazené Kesslerové se držela většinu času ve vedení. Zkomplikovala si jen závěr, protože ve druhé sadě ztratila vedení 5:1. Poté dotáhla duel v tie-breaku.



"Ona hrála dobře od začátku, jen mně se to vždy sešlo, že jsem gamy brala já. V těch dalších pěti se to ale otočilo, že jsem se nedostala ani na shodu. Ona se uvolnila, zahrála fakt dobře a já si nepomohla servisem. Z kratších míčů mě mačkala a neměla jsem po nich ve výměnách šanci. Bylo důležité se nehroutit a bylo super, že jsem si udržela servis na 6:6. Tie-break byl o pár míčích. Celý zápas byl ale dobrý," hodnotila Vondroušová.

V dalším kole narazí na domácí Britku Emmu Raducanuovou. S ní má na okruhu WTA bilanci 2:1, letos ji porazila na turnaji v Abú Zabí. "Je to skvělá hráčka. Ona je tu doma. Čekám těžký zápas. Může to dopadnout jakkoliv, ale těším se na to. Jsem ráda, že jsem zpět a mohu tyhle zápasy zase hrát," řekla.



Je připravená i na to, že fanoušci budou povzbuzovat její soupeřku. "Jsem s tím v pohodě. Prostě se soustředím na zápas a na každý míč. Tady to není tak šílené, vyrovnat se s tím v Paříži nebo New Yorku je o dost těžší. Ona je domácí hrdinka, takže to očekávám. Doufám, že to bude skvělý zápas," doplnila Vondroušová.