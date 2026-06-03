Češi v akci, čtvrtek 4. 6. Bartůňkovou čeká derby! Dvě naděje o semifinále French Open
Češi v akci (probíhající turnaje)
středa 3. 6. | úterý 2. 6. | pondělí 1. 6. | neděle 31. 5. | sobota 30. 5. | pátek 29. 5. | čtvrtek 28. 5. | středa 27. 5. | úterý 26. 5. | pondělí 25. 5. | neděle 24. 5.
Kovačková o semifinále na French Open
Jana Kovačková poprvé v kariéře postoupila do čtvrtfinále grandslamu ve dvouhře juniorek, přestože už několikrát triumfovala na profesionální tour mezi ženami. V osmifinále prohrávala v každém setu o brejk, ale nakonec předvedla mohutný obrat a ve čtvrtek vyzve nasazenou devítku Charo Esquivaovou ze Španělska.
Na kurt nastoupí ve čtvrtek rovnou dvakrát. Po singlovém zápase ji totiž čeká útok také na deblové semifinále s krajankou Kateřinou Zajíčkovou. Česká dvojice bude čelit turnajovým trojkám Anastasiji Cvetkovičové ze Srbska a Američance Thee Frodinové.
FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra dívky | Pavouk čtyřhra dívky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
12:30 | J. Kovačková (4-ČR) – Esquivaová (9-Šp.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
15:30 | J. Kovačková/Zajíčková (ČR) – Cvetkovičová/Frodinová (3-Srb./USA)
Bartůňkovou čeká derby s Knutsonovou
Turnaj WTA 125 v Birminghamu má jistou českou čtvrtfinalistku. O postup mezi nejlepší osmičku si to totiž rozdají poslední dvě naše naděje ve dvouhře Nikola Bartůňková a Gabriela Knutsonová. Zápas se měl odehrát již ve středu, ale musel být odložen.
Bartůňková po odvrácených mečbolech zdolala Harriet Dartovou a vyhrála svůj první profesionální zápas na trávě, Knutsonová se do hlavní soutěže dostala až jako lucky loser. Bartůňková je jasnou favoritkou a může Knutsonové oplatit loňskou porážku z pražského podniku ITF.
WTA 125 BIRMINGHAM (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
15:00 | Bartůňková (5-ČR) – Knutsonová (ČR)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
18:30 | Hrunčáková/Valdmannová (SR/ČR) – čekají na soupeřky
WTA 125 MAKARSKA (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
15:30 | Šalková (6-ČR) – Avanesjanová (Arm.)
17:00 | Palicová (ČR) – čeká na soupeřku
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Havlíčková (ČR) – Kabbajová (Mar.)
* bude se hrát i osmifinále
• Čtyřhra - osmifinále •
18:30 | Havlíčková/Šalková (ČR) – Haverlagová/Waltertová (2-Niz./Švýc.)
ATP CHALLENGER 125 PERUGIA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:30 | F. Duda/Latinovič (ČR/Srb.) – Jecan/Pavel (Rum.)
ATP CHALLENGER 100 PROSTĚJOV (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | Kopřiva (2-ČR) – Sačko (Ukr.)
15:30 | Bartoň (ČR) – Gombos (SR)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
12:30 | Kolář/Vocel (ČR) – Drzewiecki/P. Matuszewski (4-Pol.)
14:00 | Mansouri/Poljak (Tun./ČR) – Pokorný/Sačko (SR/Ukr.)
15:30 | Karol/Paulson (SR/ČR) – Lammons/Withrow (2-USA)
ITF W15 OSIJEK (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
09:00 | Mandelíková (ČR) – Anikinová (Est.)
09:00 | T. Štěpánková (ČR) – Barthaová (Maď.) 3:6 / dohrávka
10:30 | Kopřivová (ČR) – Barbulescuová (2-Rum.) 0:4 / dohrávka
10:30 | Kajabová (ČR) – Pushkarová (6-Švýc.)
* bude se hrát i osmifinále
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
16:00 | Drugdová/Mandelíková (2-SR/ČR) – Artěmevová/Kardosová (-/Maď.)
ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:00 | Bayerlová (7-ČR) – Iličová (Srb.)
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | D. Blažka/Gregoriou (ČR/Řec.) – C. C. Kucukhuseyin/Oktay (Tur.)
* bude se hrát i čtvrtfinále
ITF M15 SZENTENDRE (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:30 | Hrazdil/Porickyj (1-ČR/Ukr.) – Rivera/Wiger Nordas (Nor.)
J30 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
09:30 | Wirgler (ČR) – Korolenko (7-)
09:30 | Perutka (ČR) – Ivaško (SR)
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
11:00 | Suchánková (ČR) – Fialová (ČR)
11:00 | N. Iraholaová (5-ČR) – Karšňáková (ČR)
11:00 | Havlíková (6-ČR) – Michalcová (ČR)
11:00 | Tvrzská (ČR) – Luchettiová (It.)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
15:00 | Perutka/Zapský (2-ČR) – čekají na soupeře
15:30 | Barina/Šebek (4-ČR) – čekají na soupeře
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
16:30 | Karšňáková/Skamarochová (4-ČR/Pol.) – čekají na soupeřky
17:00 | L. Koutová/V. Koutová (1-ČR) – čekají na soupeřky
17:00 | Havlíková/Padrnosová (2-ČR) – čekají na soupeřky
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
10:00 | Merta/Šimek (ČR) – Feisst/Schmidt (Něm.)
10:00 | A. Štěpánek/Witos (ČR) – Niezwiesny/Towcziga (Pol.)
12:30 | Ambrož/D. Soukup (ČR) – Ivaško/Wirgler (SR/ČR)
12:30 | Ettinger/Janoušek (Něm./ČR) – Hiemann/Wieser (Něm./Rak.)
* bude se hrát i čtvrtfinále
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
11:30 | Kotaracová/Krejčíková (ČR) – Palečková/Sekotová (ČR/Něm.)
11:30 | Diana Dušková/Dari Dušková (ČR) – Kučerová/Langášová (ČR)
14:00 | Klusáčková/Radová (ČR) – N. Iraholaová/Tvrzská (ČR)
14:00 | Fialová/Jelínková (ČR) – Michalcová/Nantlová (ČR)
* bude se hrát i čtvrtfinále
J30 NIKÓSIE (Kypr), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
13:00 | Petríková/Zimová (SR/ČR) – Dimitsaniová/Fiorenzaová (3-Řec./It.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
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