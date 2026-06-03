Češi v akci, čtvrtek 4. 6. Bartůňkovou čeká derby! Dvě naděje o semifinále French Open

VČERA, 20:00
Aktuality 0
Nikola Bartůňková bude v osmifinálovém českém derby na travnatém podniku WTA 125 v Birminghamu čelit Gabriele Knutsonové. Jana Kovačková zabojuje o postup do semifinále French Open ve dvouhře a také ve čtyřhře s krajankou Kateřinou Zajíčkovou. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Nikola Bartůňková sehraje české derby s Gabrielou Knutsonovou (© ČTK / imago sportfotodienst / Markus Ulmer)

Češi v akci (probíhající turnaje)

středa 3. 6.úterý 2. 6. | pondělí 1. 6. | neděle 31. 5. | sobota 30. 5. | pátek 29. 5. | čtvrtek 28. 5. | středa 27. 5. | úterý 26. 5. | pondělí 25. 5. | neděle 24. 5.

 

Kovačková o semifinále na French Open

Jana Kovačková poprvé v kariéře postoupila do čtvrtfinále grandslamu ve dvouhře juniorek, přestože už několikrát triumfovala na profesionální tour mezi ženami. V osmifinále prohrávala v každém setu o brejk, ale nakonec předvedla mohutný obrat a ve čtvrtek vyzve nasazenou devítku Charo Esquivaovou ze Španělska.

Na kurt nastoupí ve čtvrtek rovnou dvakrát. Po singlovém zápase ji totiž čeká útok také na deblové semifinále s krajankou Kateřinou Zajíčkovou. Česká dvojice bude čelit turnajovým trojkám Anastasiji Cvetkovičové ze Srbska a Američance Thee Frodinové.

 

FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra dívky | Pavouk čtyřhra dívky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
12:30 | J. Kovačková (4-ČR) – Esquivaová (9-Šp.)

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
15:30 | J. Kovačková/Zajíčková (ČR) – Cvetkovičová/Frodinová (3-Srb./USA)

 

Bartůňkovou čeká derby s Knutsonovou

Turnaj WTA 125 v Birminghamu má jistou českou čtvrtfinalistku. O postup mezi nejlepší osmičku si to totiž rozdají poslední dvě naše naděje ve dvouhře Nikola Bartůňková a Gabriela Knutsonová. Zápas se měl odehrát již ve středu, ale musel být odložen.

Bartůňková po odvrácených mečbolech zdolala Harriet Dartovou a vyhrála svůj první profesionální zápas na trávě, Knutsonová se do hlavní soutěže dostala až jako lucky loser. Bartůňková je jasnou favoritkou a může Knutsonové oplatit loňskou porážku z pražského podniku ITF.

 

WTA 125 BIRMINGHAM (Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
15:00 | Bartůňková (5-ČR)Knutsonová (ČR)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
18:30 | Hrunčáková/Valdmannová (SR/ČR) – čekají na soupeřky

 

WTA 125 MAKARSKA (Chorvatsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
15:30 | Šalková (6-ČR) – Avanesjanová (Arm.)
17:00 | Palicová (ČR) – čeká na soupeřku

• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Havlíčková (ČR) – Kabbajová (Mar.)
* bude se hrát i osmifinále

• Čtyřhra - osmifinále •
18:30 | Havlíčková/Šalková (ČR) – Haverlagová/Waltertová (2-Niz./Švýc.)

 

ATP CHALLENGER 125 PERUGIA (Itálie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:30 | F. Duda/Latinovič (ČR/Srb.) – Jecan/Pavel (Rum.)

 

ATP CHALLENGER 100 PROSTĚJOV (Česko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | Kopřiva (2-ČR) – Sačko (Ukr.)
15:30 | Bartoň (ČR) – Gombos (SR)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
12:30 | Kolář/Vocel (ČR) – Drzewiecki/P. Matuszewski (4-Pol.)
14:00 | Mansouri/Poljak (Tun./ČR) – Pokorný/Sačko (SR/Ukr.)
15:30 | Karol/Paulson (SR/ČR) – Lammons/Withrow (2-USA)

 

ITF W15 OSIJEK (Chorvatsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
09:00 | Mandelíková (ČR) – Anikinová (Est.)
09:00 | T. Štěpánková (ČR) – Barthaová (Maď.) 3:6 / dohrávka
10:30 | Kopřivová (ČR) – Barbulescuová (2-Rum.) 0:4 / dohrávka
10:30 | Kajabová (ČR) – Pushkarová (6-Švýc.)
* bude se hrát i osmifinále

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
16:00 | Drugdová/Mandelíková (2-SR/ČR) – Artěmevová/Kardosová (-/Maď.)

 

ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:00 | Bayerlová (7-ČR) – Iličová (Srb.)

 

ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | D. Blažka/Gregoriou (ČR/Řec.) – C. C. Kucukhuseyin/Oktay (Tur.)
* bude se hrát i čtvrtfinále

 

ITF M15 SZENTENDRE (Maďarsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:30 | Hrazdil/Porickyj (1-ČR/Ukr.) – Rivera/Wiger Nordas (Nor.)

 

J30 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (Česko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
09:30 | Wirgler (ČR) – Korolenko (7-)
09:30 | Perutka (ČR) – Ivaško (SR)

• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
11:00 | Suchánková (ČR)Fialová (ČR)
11:00 | N. Iraholaová (5-ČR)Karšňáková (ČR)
11:00 | Havlíková (6-ČR)Michalcová (ČR)
11:00 | Tvrzská (ČR) – Luchettiová (It.)

• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
15:00 | Perutka/Zapský (2-ČR) – čekají na soupeře
15:30 | Barina/Šebek (4-ČR) – čekají na soupeře

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
16:30 | Karšňáková/Skamarochová (4-ČR/Pol.) – čekají na soupeřky
17:00 | L. Koutová/V. Koutová (1-ČR) – čekají na soupeřky
17:00 | Havlíková/Padrnosová (2-ČR) – čekají na soupeřky

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
10:00 | Merta/Šimek (ČR) – Feisst/Schmidt (Něm.)
10:00 | A. Štěpánek/Witos (ČR) – Niezwiesny/Towcziga (Pol.)
12:30 | Ambrož/D. Soukup (ČR) – Ivaško/Wirgler (SR/ČR)
12:30 | Ettinger/Janoušek (Něm./ČR) – Hiemann/Wieser (Něm./Rak.)
* bude se hrát i čtvrtfinále

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
11:30 | Kotaracová/Krejčíková (ČR)Palečková/Sekotová (ČR/Něm.)
11:30 | Diana Dušková/Dari Dušková (ČR)Kučerová/Langášová (ČR)
14:00 | Klusáčková/Radová (ČR)N. Iraholaová/Tvrzská (ČR)
14:00 | Fialová/Jelínková (ČR)Michalcová/Nantlová (ČR)
* bude se hrát i čtvrtfinále

 

J30 NIKÓSIE (Kypr), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
13:00 | Petríková/Zimová (SR/ČR) – Dimitsaniová/Fiorenzaová (3-Řec./It.)

* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist