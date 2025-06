Nosková po pohodové výhře: Cítila jsem se fajn od začátku do konce

Linda Nosková byla po postupu do 2. kola Wimbledonu ráda, že se na kurtech nezdržovala déle, než bylo nutné. Ve slunečném počasí a nezvykle vysokých teplotách smetla Američanku Bernardu Peraovou 6:2, 6:4 a vyrovnala si v londýnském All England Clubu maximum. Českým novinářům řekla, že na travnatém povrchu se cítí lépe než dříve.

"Mám z toho dobrý pocit. Cítila jsem se fajn od začátku do konce. Podmínky jsou složité a alespoň jsem si to moc neprodlužovala," řekla Nosková.



Vedle soupeřky se musela vypořádat také s horkem. Podle BBC dosáhly dnes teploty až 31,4 stupňů Celsia, čímž o necelé dva stupně překonaly maximum z úvodního hracího dne roku 2001 (29,3). Rekordem je naměřených 35,7 stupňů z roku 2015.



"To člověk v Londýně úplně nečeká. Předloni mi tu úvod například propršel a první kolo mi posunuli o tři dny," uvedla Nosková.



Turnajová třicítka přijela do Wimbledonu povzbuzená semifinálovou účastí na turnaji v Bad Homburgu v Německu. Do Británie přiletěla v sobotu ráno. "Stačila jsem jeden opravdový trénink, jednu rozehrávku a šla na to. Někdy mi to ale takhle přijde lepší, že si to zbytečně neprodlužuju," podotkla.

Nosková splnila povinnost. Ve Wimbledonu začala hladkou výhrou a vyrovnala maximum



V Bad Homburgu vyřadila například Chorvatku Donnu Vekičovou nebo Rusku Mirru Andrejevovou. Prohrála až v semifinále s pozdější šampionkou Američankou Jessicou Pegulaovou. "Samozřejmě mě to povzbudilo. Každý dobrý výsledek, ať už je kdekoliv, povzbudí. Ještě k tomu jsou to holky, se kterými jsem už hrála a třeba s Mirrou mám negativní bilanci," řekla Nosková.



Na rozdíl od minulých let se cítí na travnatém povrchu jistěji. "Je to už třetí rok, přičemž ty předchozí sezony nebyly pro mě nejkomfortnější. Připadalo mi, že jsem neustále na ledě. Teď už je ten pohyb a celkový pocit super. A od toho se odráží i ta hra," uvedla svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy.



Před Wimbledonem si však vyšší očekávání nepřipouštěla. V dalším kole se utká s Němkou Evou Lysovou. "Snažím se jen pokračovat v tom, jak hraju. A že se cítím na kurtu fajn, je jen bonus. Kdokoliv může o komkoliv říkat, že je černý kůň, ale pak se den nesejde a turnaj je u konce raz dva. Tyhle odhady lidí mi moc neříkají," doplnila Nosková.