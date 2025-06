Nosková splnila povinnost. Ve Wimbledonu začala hladkou výhrou a vyrovnala maximum

WIMBLEDON - Linda Nosková (20) patří mezi největší české naděje v letošním ročníku Wimbledonu a nástrahy úvodního kola zvládla. Nasazená třicítka zahájila své letošní působení v All England Clubu vítězstvím 6:2, 6:4 nad Bernardou Peraovou (30), s níž vyhrála i třetí vzájemný souboj. Vyrovnala tak své maximum na nejslavnějším turnaji a o jeho vylepšení bude usilovat proti Evě Lysové.

Peraová – Nosková 2:6, 4:6

Pro Noskovou není Peraová zrovna oblíbenou soupeřkou. Potíže s ní měla loni v Dauhá i letos v Rouenu, pokaždé potřebovala tie-break a na francouzském halovém podniku zahájila na poslední chvíli obrat. V prvním kole Wimbledonu ovšem česká favoritka dominovala.

Nosková dokázala odvrátit obě brejkbolové šance soupeřky, sama si jich vypracovala šest a Američance třikrát sebrala servis. Zatímco v úvodním dějství měla jasně navrch a povolila Peraové jen dva gamy, druhá sada byla i kvůli tomu, že Nosková neproměnila úvodní tři brejkboly, dlouho vyrovnaná. Další šanci měla Nosková v posledním gamu a hned první mečbol využila.

Ještě před měsícem si Nosková procházela dlouhou krizí, která trvala od února. V posledních týdnech se ovšem rozjela na travnatých kurtech. V Nottinghamu zapsala své první kariérní čtvrtfinále na nejrychlejším povrchu a před pár dny v Bad Homburgu podávala proti pozdější šampionce Jessice Pegulaové na účast ve finále.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Postupem do druhého kola vyrovnala své wimbledonské maximum. V All England Clubu účinkuje potřetí. V utkáních druhého kola na grandslamech má nelichotivou bilanci 1:4. Do další fáze zatím prošla pouze loni na Australian Open, kde skončila až ve čtvrtfinále. Na grandslamech přerušila sérii čtyř nezdarů.

O vylepšení osobního maxima ve Wimbledonu bude nasazená Češka usilovat proti Evě Lysové. Německou tenistku porazila před třemi roky na okruhu ITF i loni na domácím Livesport Prague Open, kde jí Lysová vzdala.

V hlavní soutěži Wimbledonu startuje celkem osm českých tenistek. V pondělí nastoupí také Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková a kvalifikantka Linda Fruhvirtová.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.