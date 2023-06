Bublik na trávě v Halle porazil i Rubljova a má první trofej z turnaje ATP 500

Alexander Bublik během turnaje skolil pět hráčů TOP 25. Odstartoval skalpem bývalého šampiona Borny Čoriče (14.), poradil si s domácím v životní formě hrajícím čerstvým finalistou ze Stuttgartu Janem-Lennardem Struffem (21.), po soupeřově skreči postoupil přes Itala Jannika Sinnera (9.), zdolal domácí dvojnásobného finalistu Alexandera Zvereva (22.) a ve finále si poradil i s předloňským finalistou Andrejem Rubljovem (7.).

26letý Kazach v rychlém třísetovém finále nasázel 24 es, udělal 12 dvojchyb a zvítězil 6:3, 3:6, 6:3. Vzájemnou bilanci upravil na 2:3, připsal si 8. skalp člena TOP 10 a vůbec poprvé porazil dva hráče elitní desítky během jednoho turnaje.

Bublik hrál finále poosmé v kariéře, potřetí na trávě a poprvé na podniku ATP 500. Druhým triumfem navázal na loňský titul z halové akce ATP 250 ve francouzském Montpellier.

"Moc to pro mě znamená. Půl roku jsem se trápil a teď, když přišla tahle odměnu, neberu to jako samozřejmost. Byla to dřina. Když jsem tu před zápasem se Struffem procházel tou malou síní slávy, říkal jsme si 'Wow, ta různá jména a spousta kluků, které znám. Bylo by hezké být jednou mezi nimi'," řekl Bublik po triumfu na turnaji, který desetkrát zvládl Roger Federer.

"Ale vůbec jsem si neuměl představit, že bych tenhle turnaj mohl vyhrát. A teď jsem opravdu moc šťastný," dodal kazašský tenista, který se ve světovém žebříčku posune ze 40. na 27. místo a o tři příčky překoná své maximum. Příští týden se pokusí prodat svou skvělou formu v generálce na Wimbledon na Mallorce.

25letý Rubljov ve svém celkově 21. finále nerozšířil sbírku 13. titulů, ten poslední a zároveň nejcennější slavil letos na antukovém Masters 1000 v Monte Carlu. Na trávě hrál finále podruhé a stejně jako předloni rovněž v Halle v něm padl.