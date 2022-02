Bublik v Montpellier slaví první titul na turnaji ATP. Ve finále překvapil výhrou nad Zverevem

Alexander Bublik od loňského května nevyhrál na 20 akcích po sobě víc jak dva zápasy. Hranici málem nepřekonal ani tento týden, ve pátečním čtvrtfinále s Robertem Bautistou byl dvakrát dva míčky od porážky.



24letý Kazach ale čtvrtfinálovou bitvu zvládl, po včerejší výhře nad Srbem Filipem Krajinovičem postoupil popáté v kariéře do finále a byť v něm čelil dosud nejtěžšímu soupeři, vybojoval premiérový titul na okruhu ATP.



Bublik porazil třetího hráče světa Alexandera Zvereva 6-4 6-3, navázal na výhru z loňského vzájemného duelu v Rotterdamu a připsal si první skalp hráče Top 5. Bilanci s hráči elitní desítky si vylepšil na 4-10.



"Odehrál jsem čtyři finále, ale vyhrál jsem až to páté proti skvělému soupeři Sašovi. Je to skvělé. Dnes mi všechno sedlo. Dobře jsem podával, returnoval a udržel jsem nervy. A měl jsem i štěstí, že jsem proměňoval své šance," komentoval Bublik, který sebral vítězi Open Sud de France z roku 2017 čtyřikrát servis.



Ve světovém žebříčku se Bublik posune na 31. místo a překoná své maximu. Příští týden se pokusí potvrdit svou formu v nizozemském Rotterdamu, kde ho na úvod halového podniku ATP 500 čeká Brit Andy Murray.







24letý Zverev se do Montpellier vrátil poprvé od svého triumfu v roce 2017 a chtěl si spravit chuť po nečekaně brzkém vypadnutí z Australian Open, na kterém pro něj skončil útok na první grandslamový titul už v osmifinále proti Denisi Shapovalovovi.



Dvojnásobný vítěz Turnaje mistrů a majitel zlaté medaile z loňské olympiády Zverev dnes marně usiloval o svůj jubilejní 20. triumf na okruhu ATP. Po dvou týdnech volna by se měl představit v Acapulku a následně na březnových Masters 1000 v Indian Wells a Miami.