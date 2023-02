Bublik v Montpellier svůj jediný titul neobhájí. Frustrovaný Kazach v závěru roztřískal tři rakety

Alexander Bublik loni v Montpellier získal svou jedinou trofej na okruhu ATP a dnes se tak ve Francii představil poprvé v kariéře v roli obhájce titulu. Tlak ale neustál a letos na halovém podniku ATP 250 skončil hned v 1. kole na raketě domácího Grégoirea Barréreho.



Přitom 25letý Kazach měl dobře nakročeno k obratu, který mu mohl dodat sebevědomí do dalších zápasů i turnajů po nepovedeném vstupu do sezony. V tie-breaku druhého setu odvrátil tři mečboly a po výhře 14-12 si vynutil třetí sadu.



V té se ujal vedení 4-2, ale brejk nepotvrdil, za stavu 4-3 nevyužil brejkbol a rozhodnout musela druhá zkrácená hra. Bublik v ní prohrál prvních šest výměn, soupeři připravil šest mečbolů a frustrace musel ven.



Přestože vedle kurtu seděla jeho manželka i poprvé teprve před pár týdny narozený syn, během půl minuty doslova roztřískal hned tři rakety a vysloužil si pískot publika. Třebaže pak ještě dokázal získat tři body, porážku 4-6 7-6 6-7 už neodvrátil.



50. hráč světa Bublik dnes spáchal 14 dvojchyb a ani v sedmém letošním zápase, v součtu se čtyřhrami dokonce devátém, nenašel cestu k vítězství. Se závěrem loňského roku prohrál ve dvouhře již podeváté v řadě.



75. tenista světového žebříčku Barrére týden před 29. narozeninami zaznamenal svůj teprve pátý skalp člena Top 50, z toho 'už' druhý v této sezoně. Navázal tak na 10. dní starý triumf na challengeru v Quimperu a připsal si šestou výhru v řadě.



O třetí čtvrtfinále na turnaji ATP a opět v domácí hale, kterým by vyrovnal své maximum z Mét 2019 a Montpellier 2020, se Barrére utká s Nikolozem Basilašvilim (h2h 1-1). Předloni právě v Montpellier Gruzínce porazil ve dvou setech.







O překvapení se dnes na jihu Francie postaral i další domácí 163. hráč světa Arthur Fils. Teprve 18letý Francouz, který v prvním kole vyřadil trojnásobného šampiona Richarda Gasqueta a na druhý pokus si připsal první výhru na okruhu ATP, si vyšlápl i na předloňského finalistu a letos čtvrtého nasazeného Španěla Roberta Bautistu.



Přestože tenista startující na divokou kartu v úvodu zápasu dvakrát neudržel podání, pokaždé zareagoval rebrejkem a o další servis už nepřišel. 24. hráče světa porazil 6-3 6-4 a letošní bilanci upravil na 11-1.



"Měl jsem jediný plán... Hrát bez chyb, trefovat winnery a někdy si pomoct servisem," usmíval se Fils po svém nejcennějším skalpu. "Roberta velmi respektuju a jsem za výhru opravdu rád. Půjdu si teď odpočinout, uvidím se s tátou, koučem, manažerem a půjdu spát," nemohl francouzský teenager uvěřit událostem uplynulých desítek minut.



Ve čtvrtfinále se Fils, který před třemi týdny slavil první triumf na challengeru, utká s krajanem Quentinem Halysem, nebo Alejandrem Davidovichem. Španělský tenista dnes postoupil z prvního kola po skreči domácího Uga Humberta, který sice snadno vyhrál první set, ale v tie-breaku druhé sady nekoordinovaně a bolestivě upadl, poranil si pravou nohu a po následném odehrání čtyř výměn už do třetího dějství nenastoupil.

Wishing you well after this @HumbertUgo ☹️



Humbert was forced to retire at one-set all at @OpenSuddeFrance pic.twitter.com/bqolg8JTEy