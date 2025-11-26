Bude Nadal příštím prezidentem Realu Madrid? Lákalo by mě to, přiznal. A poslal vzkaz Viniciusovi

DNES, 16:00
Rozhovory 8
Rafael Nadal (39) se po konci kariéry nenudí. Naposledy se objevil v diskusním pořadu kanálu Movistar Plus a přišla řeč na jeho druhou vášeň, fotbal. Ač pochází z Manacoru, tedy z ostrova Mallorca, vždy měl blízko k Realu Madrid. A když byl dotázán, zda si umí představit, že by fotbalový klub jednou řídil jako prezident, nebral to jako žert.
Rafaela Nadala by lákalo být prezidentem Realu Madrid (@ Sergio R Moreno/GTRES / Shutterstock Editorial / Profimedia)

"Já jako příští prezident Realu Madrid? Nevím o tom. Nemyslím, že bychom nyní měli špatného prezidenta," zamyslel se Nadal a poslal kompliment Florentinu Perezovi.

Ale dialog pokračoval a tenisový šampion připustil, že by ho tato role lákala. "Bylo by to krásné. Rád bych se jím stal. Je to vlastně motivující a vzrušující výzva," vyznal se.

A co by to znamenalo? "Kdybych o tom uvažoval, šel bych do té role jen až budu připravený. Vlastně bych si částečně přál, abych o tom někdy mohl uvažovat. Ale teď nevím, jak se věci vyvinou."

Nadal pak také komentoval i dění v prvním týmu, neboť se v posledním období začaly ozývat náznaky o nepohodě v kabině. Tenisový velikán ale trenéra Xabiho Alonsa podpořil: "Xabi Alonso momentálně drží tým na první příčce v lize i v Lize mistrů. Nemyslím si, že by někdo v Madridu mluvil o tom, že by na jeho místě měl být někdo jiný."

Naopak Vinicius junior, který dává nespokojenost se svým vytížením by si měl podle Nadal uvědomit, v jaké organizaci se nachází: "Vini musí pochopit, kdo je autoritou, a respektovat ji. Musí také chápat klub, protože právě to znamená být hráčem Realu Madrid. Ale nemyslím si, že by každý den ze sebe nedával všechno," vyprávěl Nadal.

Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
Komentáře

8
Přidat komentář
Patik
26.11.2025 17:32
Tak snáď mu to pôjde lepšie ako tenis.
Reagovat
PTP
26.11.2025 17:15
Fonsecova máma vypadá skoro líp teď než tenkrát
Reagovat
PTP
26.11.2025 17:15
Patří dolů pod Alču.
Reagovat
com
26.11.2025 17:13
Prezident Nadal
Reagovat
PTP
26.11.2025 16:54
Když mohl kopačka Piqué rozesrat Davis Cup, tak proč by nemohl Rafa Nadal rozesrat Real Madrid, že jo?
Reagovat
alcaraz.dva
26.11.2025 17:10
Rafa je spanelska legenda..Ted ho budou podavat vsude jako hlavni jidlo
Reagovat
alcaraz.dva
26.11.2025 16:40
Tady jsou milovnici fotbalu... hned dva
Mistrovstvi sveta2010 v JAR, kde Spanele vyhraly.. jako tusim prvni Evropané

https://www.youtube.com/shorts/hOTdzqZ2Ois
Reagovat
PTP
26.11.2025 17:16
Fonsecova máma vypadá skoro líp teď než tenkrát
Reagovat

