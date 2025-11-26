Bude Nadal příštím prezidentem Realu Madrid? Lákalo by mě to, přiznal. A poslal vzkaz Viniciusovi
"Já jako příští prezident Realu Madrid? Nevím o tom. Nemyslím, že bychom nyní měli špatného prezidenta," zamyslel se Nadal a poslal kompliment Florentinu Perezovi.
Ale dialog pokračoval a tenisový šampion připustil, že by ho tato role lákala. "Bylo by to krásné. Rád bych se jím stal. Je to vlastně motivující a vzrušující výzva," vyznal se.
A co by to znamenalo? "Kdybych o tom uvažoval, šel bych do té role jen až budu připravený. Vlastně bych si částečně přál, abych o tom někdy mohl uvažovat. Ale teď nevím, jak se věci vyvinou."
Nadal pak také komentoval i dění v prvním týmu, neboť se v posledním období začaly ozývat náznaky o nepohodě v kabině. Tenisový velikán ale trenéra Xabiho Alonsa podpořil: "Xabi Alonso momentálně drží tým na první příčce v lize i v Lize mistrů. Nemyslím si, že by někdo v Madridu mluvil o tom, že by na jeho místě měl být někdo jiný."
Naopak Vinicius junior, který dává nespokojenost se svým vytížením by si měl podle Nadal uvědomit, v jaké organizaci se nachází: "Vini musí pochopit, kdo je autoritou, a respektovat ji. Musí také chápat klub, protože právě to znamená být hráčem Realu Madrid. Ale nemyslím si, že by každý den ze sebe nedával všechno," vyprávěl Nadal.
