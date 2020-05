Byl to odvážný krok, jiná možnost nebyla, brání Forget změnu termínu French Open

Když bylo jasné, že se French Open v původním termínu na přelomu května a června kvůli pandemii koronaviru neuskuteční, rozhodli se pořadatelé jej přesunout na podzim bez dalších konzultací s ostatními tenisovými organizacemi či grandslamy. Ředitel turnaje Guy Forget zpětně hodnotí rozhodnutí jako odvážné a nutné: "Byl to odvážný krok, jiná možnost nebyla. Museli jsme French Open zachránit."

Zpráva o změně termínu byla šokem pro téměř celý tenisový svět. Pořadatelé ji prostě oznámili na sociálních sítích, aniž by informovali tenisty nebo další tenisové organizace. Ukázalo se, že o plánu věděl pouze Rafael Nadal.

"Tehdy jsem to projednával s Bernardem Giudicellim (prezident francouzské tenisové federace). Řekl jsem mu, že za taková rozhodnutí budeme kritizováni. Ostatní si budou myslet, že je to od nás sobecké," správně předpovídal Forget.

"Ale v tu chvíli bylo jasné, že musíme French Open zachránit, a to za každou cenu. Jinak by utrpěla federace a amatérský tenis. Proto jsme přemýšleli, kam náš grandslam zařadit, abychom nepoškodili ostatní grandslamy, Davis Cup ani některý z turnajů Masters," vysvětloval v rozhovoru s Matsem Wilanderem a Justine Heninovou.

Nový termín hlavní soutěže nakonec padl na 20. září až 4. října (očekává se odložení ještě o týden, aby se stihla kvalifikace), s velkými turnaji nové datum skutečně nekolidovalo, ale od 25. do 27. září se měl hrát exhibiční Laver Cup Rogera Federera a 13. září má skončit grandslamové US Open.

"Snažili jsme se vybrat termín, který nejméně ublíží. Grandslamy jsou pro náš sport důležité, jsou to pilíře tenisu, žádný z grandslamů si tenisový fanoušek ujít nenechá."

A co hrozba, že se letošní sezona kvůli pandemii koronaviru už nerozjede? "Jsem velkým optimistou, že se začne už před French Open, což by určitě pomohlo našemu sportu i hráčům, kteří by měli delší čas na přípravu."