Bývalá světová čtyřka Kontaová skončila s tenisem

"Je konec, ale jsem vděčná za všechno, co jsem dokázala. Všechno totiž spíš nasvědčovalo tomu, že se v tenise neprosadím," uvedla na sociálních sítích třicetiletá Kontaová.

Během desetileté profesionální kariéry získala čtyři tituly a zahrála si semifinále Australian Open, Roland Garros a Wimbledonu, na US Open došla nejdál do čtvrtfinále.

Ve světovém žebříčku Kontaové aktuálně patří 113. místo. Nejvýše byla na čtvrté příčce v roce 2017, kdy se stala první britskou tenistkou v elitní pětce od roku 1984.

"O konci jsem dlouho přemýšlela, ale už nemám psychickou sílu jít přes bolest. A když nemůžu tvrdě pracovat, tak nemůžu na kurtu předvést to nejlepší. Prostě mi došla pára," prohlásila.

A little update from me pic.twitter.com/L1tpjDHW1o