Bývalý kouč Ferrero o Zverevovi: Během zápasů neudrží výkonnost, během tréninků protestuje

Alexander Zverev má tři tituly z podniků Masters, má trofej z Turnaje mistrů. Na grandslamech se ale jen jednou dostal do semifinále. Podle jeho bývalého trenéra Španěla Juana Carlose Ferrera má třiadvacetiletý Němec problém s udržením koncentrace. A to jak v zápasech, tak v trénincích.

Alexander Zverev angažoval Juana Carlose Ferrera v červenci 2017 a hned v následujícím měsíci pod jeho vedením vyhrál turnaje ATP 500 ve Washingtonu a ATP Masters 1000 v Montréalu. Další úspěchy ale nenásledovaly a německý talent spolupráci se španělským koučem po 8 měsících ukončil.



A přátelský rozchod to nebyl. Podle Zvereva se bývalý první hráč světa Ferrero choval ke zbytku týmu neuctivě a nedělal dobrou atmosféru. Nyní se po dvou letech ke spolupráci vrátil i Ferrero, podle kterého německého mladíka sráží slabá psychika.



"Trénoval jsem Zvereva osm měsíců a všimnul si, že ve spoustě zápasů měl hodně výkyvů. Nedokázal udržet koncentraci a výkonnost. Proto si myslím, že ještě nemohl vyhrát grandslam. Nekonzistentnost jeho výkonů mu brání být úspěšný v pátých setech nebo vyrovnaných koncovkách zápasů," myslí si Ferrero.



Čtyřicetiletý Španěl, jenž v roce 2003 vyhrál French Open, vidí problém také v tréninkové morálce. Toho si mimochodem všiml také Ivan Lendl, jenž Zvereva trénoval od léta 2018, než spolupráci po roce ukončil.



"Sascha například strávil na kurtu tři hodiny, ale ani polovinu z toho nedokázal kvalitně trénovat. Protestoval. Stál. Byl naštvaný. S takovým přístupem může jen těžko pomýšlet na nejvyšší cíle," dodal Ferrero.



Třiadvacetiletý Zverev je jediným aktivním hráčem mimo Big 4 s alespoň třemi tituly z turnajů Masters 1000. Na grandslamu se ale až na letošním Australian Open dostal poprvé do semifinále.



Přesto současní lídři mužského tenisu vidí ve Zverevovi budoucnost. "Bude světovou jedničkou," předpovídal Nadal. "Myslím, že mě jednou překoná," prohlásil Djokovič.



Dokáže vítěz Turnaje mistrů 2018 Zverev zapracovat na psychice a stát se grandslamovým šampionem? Má největší šanci na pařížské antuce, nebo snad uspěje v Melbourne či New Yorku? Zatím asi nejméně pravděpodobný by byl jeho triumf na londýnské trávě.