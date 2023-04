Carballés v oblíbeném Maroku postoupil podruhé do finále turnaje ATP

Roberto Carballés má na Maroko spoustu hezkých vzpomínek. Tak třeba v roce 2014 v Casablance si připsal premiérovou výhru v hlavní soutěži turnajů ATP a nakonec dokráčel až do svého dlouho jediného semifinále. V následné sezoně si v Kenitře došel pro první challengerový titul.



A tento týden v Marrákeši dává zapomenout na špatný vstup do sezony, v jejímž úvodu vyhrál jen 3 z 12 zápasů, navíc dva z nich po skreči soupeře.



30letý Španěl kromě jednoho postupu po další skreči vyhrál tři třísetové zápasy proti nasazeným soupeřům a členům Top 40. Po Američanu Maximu Cressym a Nizozemci Tallonu Griekspoorovi si dnes ve svém teprve čtvrtém semifinále na okruhu ATP vyšlápl i na druhého nasazeného Brita Daniela Evanse, kterého zdolal 2-6 6-4 6-2.



"Nevím proč, ale vždycky když sem přijedu tak cítím, že hraju svůj nejlepší tenis. V Maroku jsem vyhrál svůj první challenger a cítím se tu opravdu dobře. Zítra se to pokusím proměnit v další povedený zápas," řekl Carballés, který si ve světovém žebříčku zajistil posun na 63. místo a vylepšení maxima o osm příček.



Carballés postoupil do finále podruhé v kariéře, to první na antuce v kolumbijském Quitu v roce 2018 přetavil z pozice nenasazeného v titul. O druhý triumf si v neděli ve své oblíbené zemi zahraje s Alexandrem Müllerem (h2h 1-0), kterého před čtyřmi lety porazil na French Open.



26letý Francouz Müller si letos v únoru připsal teprve druhou výhru na okruhu ATP a poprvé si zahrál ve čtvrtfinále. Dnes při premiéře v semifinále zdolal 7-6 7-5 Pavla Kotova a pokračuje v životním tažení.

• ATP 250 MARRÁKEŠ •

Maroko, antuka, 630.705 eur

sobotní výsledky (08. 04. 2023) • Dvouhra - semifinále • Carballés (Šp.) - Evans (2-Brit.) 2-6 6-4 6-2 Muller (Fr.) - Kotov (-) 7-6(3) 7-5