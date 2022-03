Černý kůň turnaje Alcaraz v Miami vyřadil Tsitsipase, obhájce titulu Hurkacz vyzve Medveděva

Carlos Alcaraz v 18 letech prožívá skvělý vstup do sezony a potvrzuje svůj obrovský potenciál. Na ATP 500 v Riu de Janeiro získal druhý a nejcennější titul, před dvěma týdny v Indian Wells se poprvé dostal do semifinále turnaje Masters 1000.



Odehrál 17 zápasů, ve všech uhrál alespoň set a 15 soupeřů porazil. Dvě porážky utrpěl jen po bitvách s hráči Top 10 Matteem Berrettinim a Rafaelem Nadalem.



Jako již 16. hráč světa je Alcaraz po právu pasován mezi favority aktuálního turnaje Masters v Miami, kde ve třech zápasech neztratil ani set. Po Fucsovicsovi a Čiličovi si poradil i se světovou pětkou Stefanosem Tsitsipasem.



Řeckého tenistu, který už 10 měsíců čeká na titul a má daleko k optimální formě, porazil 7-5 6-3 a vyhrál tak i druhý vzájemný duel. Poprvé loni na US Open zvítězil po pětisetové bitvě.



"Odehrál jsem velmi dobrý zápas, trefoval jsem čisté údery a zvládl klíčové okamžiky," pochvaloval si Alcaraz, který vyhrál na vítězné údery 28-20 a naopak udělal méně nevynucených chyb (22-30). Bilanci s hráči Top 10 upravil na 5-6.



O semifinále i na druhém letošním turnaji Masters si Alcaraz zahraje s Miomirem Kecmanovičem (h2h 0-0), který zastavil devět zápasů neporaženého šampiona z Indian Wells Taylora Fritze. 22letý Srb zvítězil 3-6 6-1 6-4, o dva roky staršímu Američanovi oplatil dva týdny starou porážku a na čtvrtý pokus si připsal jeho první skalp.











Daniil Medveděv porazil 7-5 6-1 domácího Jensona Brooksbyho, přestože hned v prvním gamu ztratil podání a v úvodním setu prohrával 3-5. Už jen jedna výhra ho tak dělí od návratu do čela světového žebříčku.



Světovou jedničkou se Medveděv stal poprvé před měsícem, po nezdaru v Indian Wells a pouhých třech týdnech strávených na 1. místě ale musel tenisový trůn opět přenechat srbské hvězdě.



Jako poslední může zabránit Medveděvovi v návratu do čela žebříčku Hubert Hurkacz (h2h 2-1). Polský obhájce titulu v osmifinále porazil 7-6 6-2 Jihoafričana Lloyda Harrise.







Antukový specialista Francisco Cerúndolo v Miami porazil i čtvrtého soupeře, na turnajích ATP na tvrdém povrchu přitom nikdy předtím nevyhrál ani jeden zápas. Po Griekspoorovi, Opelkovi a Monfilsovi vyřadil domácího Francese Tiafoea, Američana limitovaného bolestmi zad zdolal 6-7 7-6 6-2 a 'pomstil se' za vyřazení svého mladšího bratra Juana Manuela.



Ve svém největším čtvrtfinále 23letý Argentinec Cerúndolo vyzve Jannika Sinnera (h2h 0-0). Italský finalista loňského ročníku porazil 7-6 6-3 Australana Nicka Kyrgiose, který po zápase ostře zkritizoval rozhodčího.



Alexander Zverev porazil dvakrát 6-4 Austalana Thanasiho Kokkiankise a postoupil do čtvrtfinále. V něm na německého finalistu z roku 2018 čeká Casper Ruud (h2h 2-0). Norský tenista přehrál 6-3 6-4 Brita Camerona Norrieho, vyhrál i třetí vzájemný duel a postupem do čtvrtfinále vyrovnal své maximum na turnajích Masters na tvrdém povrchu.





• ATP MASTERS 1000 MIAMI •

USA / Florida, tv. povrch, 9.554.920 dolarů

úterní výsledky (29. 03. 2022) • Dvouhra - osmifinále • Medveděv (1-Rus.) - Brooksby (USA) 7-5 6-1 A. Zverev (2-Něm.) - Kokkinakis (Austr.) 6-4 6-4 Alcaraz (14-Šp.) - Tsitsipas (3-Řec.) 7-5 6-3 Ruud (6-Nor.) - Norrie (10-Brit.) 6-3 6-4 Hurkacz (8-Pol.) - Harris (JAR) 7-6(3) 6-2 Sinner (9-It.) - Kyrgios (Austr.) 7-6(3) 6-3 Kecmanovič (Srb.) - Fritz (11-USA) 3-6 6-1 6-4 F. Cerúndolo (Arg.) - Tiafoe (28-USA) 6-7(2) 7-6(3) 6-2