Češi jsou ve finále Davis Cupu! Po odvrácení mečbolu rozhodl Veselý

Po pátečních dvouhrách vedli čeští tenisté 2-0 na zápasy, když Jiří Veselý i Lukáš Rosol zvítězili ve dvou setech.



Získat postupový bod tak mohli už v dnešní čtyřhře. Kapitán Jaroslav Navrátil však nechal své nejzkušenější členy týmu odpočívat a šanci překvapit dal mladíkům Zdeňku Kolářovi a Jonáši Forejtkovi, kteří spolu nastoupili poprvé. Třiadvacetiletý Kolář navíc prožil daviscupovou premiéru, Forejtek hrál poprvé za reprezentaci čtyřhru.



Český pár, v součtu o 30 let mladší než jejich slovenští soupeři Filip Polášek a Igor Zelenay, ale na zkušenější deblové specialisty nestačil a prohrál 4-6 4-6.



Do obou setů vstoupili Forejtek s Kolářem ztraceným podáním. V devátém gamu druhé sady ještě odvrátili pět mečbolů, ale osmý deblista světa Polášek duel bezpečně doservíroval.



Zkušení deblisté Polášek se Zelenayem spolu odehráli téměř dvě desítky akcí, za posledních devět let se ale představili jen dvakrát v Davis Cupu. Ovšem i do třetice v něm dnes zvítězili.



Veselý hrál dlouho bázlivě, pomohla mu nervozita soupeře

O postupu tak rozhodla až česká jednička Jiří Veselý, kterému přišly vhod ušetřené síly. Domácího Andreje Martina na antuce v Bratislavě totiž udolal až po bezmála třech hodinách boje 4-6 7-5 7-5. A to navzdory tomu, že ve druhé sadě prohrával 2-5 a ve třetím za stavu 4-5 čelil mečbolu.



"Utekl jsem z mečbolu, takže to byl víkend jak z pohádky s třešničkou na dortu. Po všech trablech, které jsem v Davis Cupu měl a trápil se v něm, tak tohle je neuvěřitelný. Měl jsem i štěstí a jsem moc rád," radoval se Veselý v rozhovoru pro Českou televizi.



Veselý začal zápas výborně, v první hře prolomil Martinovi servis a za stavu 2-0 měl další dva brejkboly. Jenže neuspěl a domácí tenista se rozehrál. Veselý přišel o podání na 3-3 a začal hrát bázlivě, trochu jako v předešlých zápasech Davisova poháru.



Úvodní set ztratil 4-6 a o servis přišel i v úvodu druhé sady. Až za stavu 2-5 v sobě našel odvahu. Zrychlil údery a pěti hrami v řadě druhý set otočil. "Do stavu 2-5 hrál bezchybně, eliminoval můj servis. Potom jsem využil trošku jeho nervozity, nakopl jsem se a odehrál neuvěřitelně zbytek druhého setu," řekl Veselý.



V rozhodující třetí sadě nevyužil za stavu 1-1 čtyři brejkboly a set dospěl do dramatické koncovky. Za stavu 4-5 musel Veselý odvracet mečbol, což dokázal přímým bodem z podání. Vzápětí prorazil po úspěšném voleji Martinův servis na 6-5. Při svém podání pak proměnil druhý mečbol.



"V koncovce jsem si věřil, mám v poslední době odehráno hodně zápasů," řekl Veselý, který odvrátil celkem pět mečbolů ve dvou zápasech i na cestě za titulem letos na turnaji ATP v Puné.



Finálový turnaj se bude hrát v Madridu 23. až 29. listopadu. Loňské semifinalisty Španělsko, Kanadu, Británii, Rusko a držitele divokých karet Francii a Srbsko doplní dvanáct týmů z kvalifikace, přičemž jistotu už vedle Čechů mají Německo, Švédsko, Rakousko, Austrálie, Itálie, Kazachstán, Chorvatsko, Maďarsko, Kolumbie a Ekvádor. Jeden bod chybí k postupu Američanům.

• KVALIFIKACE NA FINÁLOVÝ TURNAJ DAVISOVA POHÁRU •

kompletní výsledky (06. - 07. 03. 2020) Slovensko - Česko (Bratislava, antuka / hala) | 1-3 Kovalík - Veselý 3-6 5-7 ... 0-1 Martin - Rosol 4-6 4-6 ... 0-2 Polášek/Zelenay - Forejtek/Kolář 6-4 6-4 ... 1-2 Martin - Veselý 6-4 5-7 5-7 ... 1-3 Austrálie - Brazílie (Adelaide, tv. povrch) | 3-1 Thompson - Monteiro 6-4 6-4 ... 1-0 Millman - Seyboth Wild 4-6 7-6(0) 6-2 ... 2-0 Duckworth/Peers - Demoliner/Meligeni 7-5 5-7 6-7(6) ... 2-1 Millman - Monteiro 6-7(6) 7-6(3) 7-6(3) ... 3-1 Japonsko - Ekvádor (Miki, tv. povrch / hala) | 0-3 Soeda - Goméz 5-7 6-7(3) ... 0-1 Učijama - Quiroz 6-7(4) 6-2 6-7(8) ... 0-2 McLachlan/Učijama - Escobar/Hidalgo 6-7(3) 3-6 ... 0-3

Chorvatsko - Indie (Záhřeb, tv. povrch / hala) | 3-1 Gojo - Gunneswaran 3-6 6-4 6-2 ... 1-0 Čilič - Ramanathan 7-6(8) 7-6(8) ... 2-0 Pavič/Škugor - Bopanna/Paes 3-6 7-6(11) 5-7 ... 2-1 Čilič - Nagal 6-0 6-1 ... 3-1 Maďarsko - Belgie (Debrecín, antuka / hala) | 3-2 Balázs - Bemelmans 7-5 6-7(4) 4-6 ... 0-1 Fucsovics - Coppejans 6-2 5-7 6-1 ... 1-1 Balázs/Fucsovics - Gille/Vliegen 6-3 1-6 4-6 ... 1-2 Balázs - Coppejans 6-3 6-0 ... 2-2 Fucsovics - Bemelmans 6-4 6-4 6-2 ... 3-2 Kolumbie - Argentina (Bogotá, antuka / hala) | 3-1 Galán - Mayer 6-1 6-4 ... 1-0 Giraldo - Lóndero 7-6(6) 3-6 2-6 ... 1-1 Cabal/Farah - González/Zeballos 6-3 6-7(3) 7-5 ... 2-1 Galán - Londero 6-3 6-4 ... 3-1 USA - Uzbekistán (Honolulu, tv. povrch / hala) | 2-0 Opelka - Istomin 6-2 7-5 ... 1-0 Fritz - Fajzijev 6-1 6-2 ... 2-0 Itálie - Korea (Cagliari, antuka) | 4-0 Fognini - Duck-Hee Lee 6-0 6-3 ... 1-0 Mager - Ji-Sung Nam 6-3 7-5 ... 2-0 Bolelli/Fognini - Ji Sung Nam/Min-Kyu Song. 6-3 6-1 ... 3-0 Travaglia - Yunseong Chung 6-0 6-1 ... 4-0 Německo - Bělorusko (Düsseldorf, tv. povrch / hala) | 4-1 Struff - Ivaška 6-4 6-4 ... 1-0 Kohlschreiber - Gerasimov 6-4 5-7 6-7(3) ... 1-1 Krawietz/Mies - Ivaška/Vasilevski 6-4 7-6(5) ... 2-1 Struff - Gerasimov 6-3 6-2 ... 3-1 Köpfer - Ostapenkov 6-0 6-2 ... 4-1 Kazachstán - Nizozemsko (Nur-Sultan, tv. povrch / hala) | 3-1 Kukuškin - Haase 4-6 7-6(2) 3-6 ... 0-1 Bublik - T. Griekspoor 7-6(4) 7-6(4) ... 1-1 Golubjov/Nedovjesov - Haase/Rojer 6-3 6-3 ... 2-1 Bublik - Haase 7-6(4) 6-1 ... 3-1 Rakousko - Uruguay (Graz, tv. povrch / hala) | 3-1 Novak - M. Cuevas 6-2 6-4 ... 1-0 Rodionov - P. Cuevas 7-6(7) 3-6 6-7(5) ... 1-1 Marach/Melzer- Behar/P. Cuevas 4-6 6-3 7-5 ... 2-1 Novak - P. Cuevas 2-6 6-3 6-4 ... 3-1 Švédsko - Chile (Stockholm, tv. povrch / hala) | 3-1 M. Ymer - Barrios Vera 6-2 6-3 ... 1-0 E. Ymer - Tabilo 4-6 3-6 ... 1-1 Eriksson/Lindstedt - Barrios/Tabilo 6-4 6-4 ... 2-1 M. Ymer - Tabilo 3-6 7-5 6-3 ... 3-1