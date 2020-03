DC: Australané, Ekvádorci, Kazaši či Maďaři slaví postup na finálový turnaj

Jistotu startu na finálovém turnaji Davisova poháru, který se bude konat koncem listopadu v Madridu, měli dopředu zajištěn loňští semifinalisté Španělsko, Kanada, Velká Británie a Rusko a držitelé divokých karet Francouzi a Srbové.



O zbylých dvanácti účastnících se rozhoduje dnes. Po včerejších dvouhrách jsou na programu čtyřhry, případně další dvě dvouhry.



Jako první postoupili z kvalifikace na finálový turnaj nečekaně Ekvádorci, kteří vyhráli 3-0 v Japonsku. Vítězný bod získali ve čtyřhře Gonzalo Escobar a Diego Hidalgo, kteří porazili 7-6 6-3 dvojici McLachlan/Učijama. V pátek bodovali Emilio Goméz a Roberto Quiroz.



Všechny zápasy v Miki se v rámci bezpečnostních opatření kvůli obavám z nákazy koronavirem hrály před prázdnými tribunami. "Myslím, že nám to pomohlo. Bylo to zvláštní a divné, ale myslím, že díky tomu se šance vyrovnaly," prohlásil po postupu Hidalgo.



Dvě tříhodinová dramata se dnes odehrála v Adelaide, kde nakonec uspěli domácí Australané i bez svých nejlepších hráčů Alexe De Minaura a Nicka Kyrgiose. Brazilci sice nejprve ve čtyřhře získali zásluhou páru Marcelo Demoliner a Felipe Meligeni první bod a vykřesali naději na postup, Australany však následně poslal do finále John Millman. Ten v tie-breakové udolal 6-7 7-6 7-6 Thiaga Monteiru.



Stejným poměrem 3-1 postoupil Kazachstán přes Nizozemsko. Domácí sice po páteční porážce Michaila Kukuškina s Robinem Haasem prohrávali, ale Alexander Bublik srovnal a do vedení poslala Kazachy dvojice Andrej Golubjov a Aleksandr Nedovjesov v deblu. Bublik poté potvrdil postup dnešní výhrou 7:6, 6:1 nad Robinem Haasem.



Ve finále si zahraje také Německo, které si poradilo 3:1 s Běloruskem. Suverénní byla Itálie, když v duelu s Koreou nedovolila soupeři získat jediný set a vyhrála 4-0 na zápasy.

• KVALIFIKACE NA FINÁLOVÝ TURNAJ DAVISOVA POHÁRU •

kompletní výsledky (06. - 07. 03. 2020) Slovensko - Česko (Bratislava, antuka / hala) | 1-2 Kovalík - Veselý 3-6 5-7 ... 0-1 Martin - Rosol 4-6 4-6 ... 0-2 Polášek/Zelenay - Forejtek/Kolář 6-4 6-4 ... 1-2 Austrálie - Brazílie (Adelaide, tv. povrch) | 3-1 Thompson - Monteiro 6-4 6-4 ... 1-0 Millman - Seyboth Wild 4-6 7-6(0) 6-2 ... 2-0 Duckworth/Peers - Demoliner/Meligeni 7-5 5-7 6-7(6) ... 2-1 Millman - Monteiro 6-7(6) 7-6(3) 7-6(3) ... 3-1 Japonsko - Ekvádor (Miki, tv. povrch / hala) | 0-3 Soeda - Goméz 5-7 6-7(3) ... 0-1 Učijama - Quiroz 6-7(4) 6-2 6-7(8) ... 0-2 McLachlan/Učijama - Escobar/Hidalgo 6-7(3) 3-6 ... 0-3

Chorvatsko - Indie (Záhřeb, tv. povrch / hala) | 3-1 Gojo - Gunneswaran 3-6 6-4 6-2 ... 1-0 Čilič - Ramanathan 7-6(8) 7-6(8) ... 2-0 Pavič/Škugor - Bopanna/Paes 3-6 7-6(11) 5-7 ... 2-1 Čilič - Nagal 6-0 6-1 ... 3-1 Maďarsko - Belgie (Debrecín, antuka / hala) | 3-2 Balázs - Bemelmans 7-5 6-7(4) 4-6 ... 0-1 Fucsovics - Coppejans 6-2 5-7 6-1 ... 1-1 Balázs/Fucsovics - Gille/Vliegen 6-3 1-6 4-6 ... 1-2 Balázs - Coppejans 6-3 6-0 ... 2-2 Fucsovics - Bemelmans 6-4 6-4 6-2 ... 3-2 Kolumbie - Argentina (Bogotá, antuka / hala) | 1-1 Galán - Mayer 6-1 6-4 ... 1-0 Giraldo - Lóndero 7-6(6) 3-6 2-6 ... 1-1 USA - Uzbekistán (Honolulu, tv. povrch / hala) | 2-0 Opelka - Istomin 6-2 7-5 ... 1-0 Fritz - Fajzijev 6-1 6-2 ... 2-0 Itálie - Korea (Cagliari, antuka) | 4-0 Fognini - Duck-Hee Lee 6-0 6-3 ... 1-0 Mager - Ji-Sung Nam 6-3 7-5 ... 2-0 Bolelli/Fognini - Ji Sung Nam/Min-Kyu Song. 6-3 6-1 ... 3-0 Travaglia - Yunseong Chung 6-0 6-1 ... 4-0 Německo - Bělorusko (Düsseldorf, tv. povrch / hala) | 4-1 Struff - Ivaška 6-4 6-4 ... 1-0 Kohlschreiber - Gerasimov 6-4 5-7 6-7(3) ... 1-1 Krawietz/Mies - Ivaška/Vasilevski 6-4 7-6(5) ... 2-1 Struff - Gerasimov 6-3 6-2 ... 3-1 Köpfer - Ostapenkov 6-0 6-2 ... 4-1 Kazachstán - Nizozemsko (Nur-Sultan, tv. povrch / hala) | 3-1 Kukuškin - Haase 4-6 7-6(2) 3-6 ... 0-1 Bublik - T. Griekspoor 7-6(4) 7-6(4) ... 1-1 Golubjov/Nedovjesov - Haase/Rojer 6-3 6-3 ... 2-1 Bublik - Haase 7-6(4) 6-1 ... 3-1 Rakousko - Uruguay (Graz, tv. povrch / hala) | 3-1 Novak - M. Cuevas 6-2 6-4 ... 1-0 Rodionov - P. Cuevas 7-6(7) 3-6 6-7(5) ... 1-1 Marach/Melzer- Behar/P. Cuevas 4-6 6-3 7-5 ... 2-1 Novak - P. Cuevas 2-6 6-3 6-4 ... 3-1 Švédsko - Chile (Stockholm, tv. povrch / hala) | 3-1 M. Ymer - Barrios Vera 6-2 6-3 ... 1-0 E. Ymer - Tabilo 4-6 3-6 ... 1-1 Eriksson/Lindstedt - Barrios/Tabilo 6-4 6-4 ... 2-1 M. Ymer - Tabilo 3-6 7-5 6-3 ... 3-1