Češi o víkendu zabojují o finálový turnaj Davis Cupu: Šance jsou 50 na 50, jsme určitě zkušenější tým, řekl kapitán

Čeští tenisté se o víkendu utkají v Portugalsku o postup do finálové části Davisova poháru. Hvězdou týmu by měl být čerstvý čtvrtfinalista Australian Open a 39. hráč světa Jiří Lehečka. Tým kapitána Jaroslava Navrátila se může vrátit do společnosti šestnácti nejlepších družstev po dvou letech, v případě neúspěchu by na něj čekala stejně jako vloni baráž. Zápasy se odehrají v hale na antuce.

"Šance jsou padesát na padesát. Domácí si vybrali povrch, ale my jsme určitě zkušenější tým," řekl novinářům kapitán Jaroslav Navrátil.

Vedle Lehečky jsou ve výběru také Tomáš Macháč (122.), Vít Kopřiva (160.), Jakub Menšík (396.) a Adam Pavlásek, který by měl pomoci ve čtyřhře. Portugalci budou spoléhat na Joaa Sousu (84.) a Nuna Borgese (105.), v týmu jsou i Frederico Ferreira Silva (220.), Gastao Elias (246.) a deblista Francisco Cabral.

Lehečka se chystá na daviscupový start po životním úspěchu. "Se svým tažením v Austrálii mohu být spokojený, teď se ale soustředím na to, abychom se co nejlépe připravili na náš víkendový zápas v Davis Cupu. Určitě máme zkušenosti na to, abychom předvedli dobrý tenis a vyhráli," prohlásil Lehečka.

Navrátilův tým si musel zpočátku zvyknout v Portugalsku na nezvykle nízké teploty. Po intervencích dostali Češi na hotel i do zázemí přímotopy. Komplikace nakonec přípravu neovlivnily. "O víkendu má být tepleji, do haly přijdou lidi, takže se to ještě více vyhřeje. Pořadatelé se snaží a dělají vše pro to, aby byly oba týmy připravené a spokojené," uvedl Navrátil.

Češi naposledy hráli finálovou část Davis Cupu před dvěma lety, kdy v Innsbrucku čelili Francouzům a Britům. V minulé sezoně prohráli kvalifikaci v Argentině 0-4 a účast v elitní společnosti zachránili v baráži proti Izraeli (3-1). S Portugalskem se utkají v samostatné historii poprvé. V předchozích dvou duelech tehdejší československý tým uspěl, naposledy vyhrál v roce 1971 v Praze 5-0.

Los se uskuteční dnes, po dvou sobotních singlech bude program pokračovat v neděli čtyřhrou a dalšími dvěma dvouhrami. Všechny zápasy se hrají na dva vítězné sety.