Češi odletěli do Španělska na Davis Cup. Jedničkou je Lehečka, do hry by mohl jít i Menšík

Čeští tenisté dnes odletěli do Španělska, kde se příští týden utkají ve finálovém turnaji Davisova poháru o postup do vyřazovací fáze. Šance národního týmu se zvýšily poté, co se dnes domácímu výběru omluvil hvězdný Carlos Alcaraz. Kapitán Jaroslav Navrátil při on-line setkání s novináři řekl, že právě úvodní duel ve skupině C se Španělskem (13. září) vidí jako klíčový. Češi se poté utkají ve Valencii ještě s Jižní Koreou (14. září) a Srbskem (16. září). Postoupí dva nejlepší.

"Je to pro nás (Alcarazova absence) určitě dobrá zpráva. Viděl jsem dva sety jeho semifinále s (Daniilem) Medveděvem a určitě nebyl v normální pohodě. Trápil se i na tiskovce, nebyl nadšený," uvedl Navrátil. "Je to pro nás určitě lepší, ale Španělé mají natolik kvalitní tým, že i tak budou mít dobrou sestavu. Středeční zápas proti nim bude možná rozhodující," doplnil Navrátil.

Španělé mohou počítat s 21. hráčem světa Alejandrem Davidovichem, Robertem Bautistou (42.), Albertem Ramosem (88.) a deblistou Marcelem Granollersem. Opřít se budou moci také o domácí prostředí.

"Když jsme hráli v Barceloně v roce 2009, tak bylo publikum celkem sportovní. Není srbské nebo argentinské. Diváci budou fandit domácím, ale kluci už jsou zvyklí. My jsme prakticky pět let nehráli v domácím prostředí," řekl Navrátil. "Porazit Španělsko bude možná klíč k postupu, protože kdyby v sobotu nastoupil (Novak) Djokovič, tak to bude nejtěžší zápas. A když si vezmeme, že prohrajeme se Španělskem, porazíme Koreu a pak bude Srbsko kompletní, tak by to bylo velice složité," líčil daviscupový kapitán.

Jedničkou je Lehečka, do hry by mohl jít i Menšík

Českou jedničkou ve Valencii bude devětadvacátý hráč světa Jiří Lehečka, spolu s ním odcestoval Jakub Menšík a deblový specialista Adam Pavlásek. K týmu se ještě po vlastní ose připojí Tomáš Macháč, jenž postoupil do finále ve francouzském Cassis.

"Cítím se skvěle. Po US Open jsem si dal pár dní volno. Fyzicky a psychicky jsem zrelaxoval. Poté jsem odjel do Prostějova, kde jsme měli velice výživný tréninkový blok. Natrénovali jsme toho dost. Připravovali jsme se i kondičně, abychom byli v co nejlepším rozpoložení a po žádných stránkách nestrádali," řekl Lehečka.

Připravený bude i osmnáctiletý Menšík, který na sebe upozornil postupem do 3. kola US Open. "V Americe bylo krásně. Povedl se mi asi jeden z největších úspěchů v dosavadní kariéře. Jsem moc rád, že se mi takhle dařilo, že se rok dřiny vyplatil a že jsem urval tak dobrý výsledek. Dokázal jsem si, že jsem schopen s hráči z první stovky hrát, ne-li je porážet. To, že jsem teď v dobré herní pohodě, se může hodit i do Davis Cupu, abych mohl týmu co nejvíce pomoci," uvedl Menšík.

Formu talentovaného svěřence chce využít i Navrátil. První tréninky čekají české tenisty už v neděli. "Nemyslím, že by mi Kuba zamotal hlavu. Za jeho výsledek jsem velice rád, porazil tam opravdu vynikající hráče. Uvidíme. První hráč je jasný a budu se rozhodovat, jak uvidím tři nadcházející dny. Když budou všichni zdraví, tak bych chtěl před sobotním zápasem nechat jednou hrát Tomáše Macháče a jednou Kubu Menšíka. Uvidíme i podle soupeřů. Španělsko je teď mírně oslabené a chceme udělat maximum pro to, abychom v prvním zápase uspěli. Od něj se bude všechno odvíjet," dodal Navrátil.

Češi se probojovali na finálový turnaj po dvou letech, poté co v únorové kvalifikaci zvítězili 3:1 nad Portugalskem. V soutěži se pokusí vylepšit výsledek z předloňského roku, kdy ve skupině v Innsbrucku nestačili na Velkou Británii a Francii. V letech 2012 a 2013 Davis Cup ještě v dřívějším formátu ovládli.