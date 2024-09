Češi prohráli v Davis Cupu se Španělskem. Lehečka podlehl Bautistovi, Macháč vzdal Alcarazovi

Čeští tenisté nezvládli ve Valencii úvodní duel skupinové fáze finálového turnaje Davisova poháru s domácím Španělskem. Po porážce Jiřího Lehečky 6:7, 4:6 s Robertem Bautistou musel Tomáš Macháč v souboji týmových jedniček za stavu 7:6, 1:6 vzdát světové trojce a čtyřnásobnému grandslamovému šampionovi Carlosovi Alcarazovi. Na programu je ještě čtyřhra, do níž nastoupili Jakub Menšík s Adamem Pavláskem proti Alcarazovi a Marcelovi Granollersovi.

Česko – Španělsko 0:2

Jiří Lehečka se podílel jedním bodem na vítězství Česka nad Izraelem v únorové kvalifikaci, ale v prvním utkání skupinové fáze na finálovém turnaji ve španělské Valencii roli favorita nesplnil. Aktuálně druhý nejlepší Čech v žebříčku prohrál 6:7, 4:6 s veteránem a bývalou světovou devítkou Robertem Bautistou a zhoršil si svou singlovou bilanci v Davis Cupu na 8:5.

Český favorit měl skvělý vstup do zápasu a dostal se do vedení 2:0. Jenže pak začal kupit nejen v delších výměnách nevynucené chyby a úvodní set, v němž se nedostal k žádné další šanci na returnu, vyvrcholil v tie-breaku. Zkrácená hra se Lehečkovi vůbec nepovedla a uhrál v ní jen jeden bod.

Lacinou chybou z forhendu ve třetí hře druhé sady poslal nyní 62. hráče světa Bautistu do vedení brejku a po nevyužití svého teprve druhého brejkbolu v utkání zaváhal na servisu znovu. Jeden ze dvou brejků z náskoku Španěla smazal, ale zkušený Bautista na druhý pokus zápas dopodával a porazil Lehečku i ve třetím vzájemném souboji.

"Jeho hra byla celkově strašně nepříjemná. Připravil se na to, co chtěl hrát velice dobře. Nutilo mě to hledat svůj komfortní tenis. Nutilo mě to dělat hodně vynucených chyb, což mě mrzí," řekl Lehečka České televizi. "Věděl jsem, že on je jedním ze Španělů, kterým tento povrch nesmírně sedí. Má rád, když míček moc nevyskočí. Dostával mě do pozice, že jsem nemohl moc útočit z vysokých míčů, na což jsem zvyklý. Znamenalo to, že jsem dělal moc chyb. Nemám se na co vymlouvat, dnes jsem byl horší," doplnil.

Rodák z Mladé Boleslavi, který před rokem přehrál ve skupině bez ztráty setu Alejandra Davidoviche, Soonwoo Kwona i Lasla Djereho, se před pár týdny vrátil po tříměsíční zdravotní pauze zaviněné únavovou zlomeninou obratle. Kvůli tomuto zranění přišel o French Open, Wimbledon a také olympijské hry v Paříži.

Po osmifinálové účasti na prestižní tisícovce v Cincinnati vylepšil postupem do třetího kola své maximum na grandslamovém US Open a drží se v nejlepší čtyřicítce žebříčku.

Tomáš Macháč vstupoval do druhé dvouhry jako jednoznačný outsider. Papírové předpoklady se ovšem nenaplnily. Rodák z Berouna, který dorazil do Valencie po premiérovém grandslamovém osmifinále a posunu na post české žebříčkové jedničky, dokázal světové trojce a čtyřnásobnému grandslamovému šampionovi Carlosovi Alcarazovi výrazně vzdorovat.

V úvodních dvou gamech si oba aktéři vyměnili ztracené servisy a první sadu musel nakonec rozklíčovat tie-break. Do stavu 2:2 byla zkrácená hra vyrovnaná, nicméně pak španělský favorit vyrobil několik nevynucených chyb a ztratil ji poměrem 3:7.

Delší výměny a parádní podívaná, i když se spoustou nevynucených chyb, pokračovala v úvodu druhého dějství. Macháč po jedné z nejlepších výměn sezony čelil brejkbolu, servis ztratil a začal se trápit s křečemi v noze. V utkání pokračoval, ale na své konto už nepřipsal ani jeden game a v průběhu první hry rozhodujícího setu musel zápas skrečovat.

Carlos Alcaraz wins an ABSURD point against Tomas Machac at the Davis Cup.



Incredible shot from Tomas that barely goes over the net.



Carlos responds with a ridiculous drop volley of his own.



Lightning speed + baby soft hands = Carlitos.



pic.twitter.com/Fvn4poQ9Kv — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 11, 2024

Pro kapitána Jaroslava Navrátila a celý tým se jedná o nepříjemnou komplikaci, pokud se Macháč, který měl před nástupem na kurt skvělou singlovou bilanci 7:1 v Davis Cupu, nedá během necelých 24 hodin zdravotně dohromady. Do hry však může případně poslat teenagera Jakuba Menšíka, jenž vyhrál v nejprestižnější týmové soutěži všechny čtyři zápasy, z toho dva ve dvouhře.

"Bylo vidět, že Tomáše začaly sužovat bolesti lýtka. Po zápase nám potvrdil, že to byly křeče, které mu z lýtka prostupovaly do celé nohy. Jejich vinou nebyl poté schopný udělat ani krok. Teď je na oficiální ošetřovně a v péči místních doktorů. Čekáme, jaké budou další zprávy, co s ním bude a jak to s ním vypadá," řekl České televizi mluvčí týmu Karel Tejkal.

Čeští tenisté startovali na finálovém turnaji Davisova poháru také loni a po třech výhrách 3:0 ve skupině tady ve španělské Valencii prošli do čtvrtfinále. V něm je zastavil australský výběr a právě finalisté posledních dvou ročníků z Austrálie, kteří v úterý zdolali Francii, budou jejich čtvrtečními soupeři. Česko zakončí skupinovou fázi v sobotu proti Francii. Do vyřazovacích bojů půjdou vždy dva nejlepší týmy z každé skupiny.

USA – Chile 3:0

V čínském Zhuhai bylo stejně jako v úterý, kdy se utkalo Slovensko s Německem, rozhodnuto hned po dvouhrách. Američané doslova vydřeli vítězství nad Chilany, když oba singly vyhráli až v tie-breaku rozhodujícího setu.

Reilly Opelka i díky odvrácenému brejkbolu v sedmé hře závěrečného dějství zdolal po dvou a půl hodinách boje 6:3, 4:6, 7:6 Cristiana Garína. V souboji bývalých světových sedmnáctek nastřílel 27 nechytatelných servisů.

Podobné vítězství vybojoval Brandon Nakashima, když přemohl v třísetové a téměř tříhodinové bitvě 7:6, 2:6, 7:6 Alejandra Tabila. Nakashima ani jednou nevyhrál soupeřovo podání a na vlastním dvakrát zaváhal, navíc v zápase získal o 12 bodů méně (107:119). Díky dvěma zvládnutým zkráceným hrám však 22. hráče světového žebříčku porazil a zajistil výhru Američanů.

Skupinová fáze letošního ročníku finálového turnaje Davisova poháru se bude hrát do konce týdne. Dva nejlepší týmy z každé skupiny se dostanou do vyřazovací fáze, jež se uskuteční od 19. do 24. listopadu v Málaze.

Itálie – Brazílie 2:0

Loňští šampioni z Itálie mohli zahájit skupinovou fázi na domácí půdě v Boloni dvěma dvousetovými výhrami, Matteo Berrettini ani Matteo Arnaldi však nedokázali dopodávat druhou sadu.

Bývalý šestý hráč světa Berrettini, který nastoupil v Davisově poháru po dvou letech, ale i tak uspěl a přehrál 6:1, 7:6 nezkušeného teenagera a debutanta Joaa Fonsecu. Favorit musel likvidovat manko 0:4 v tie-breaku.

Arnaldi si naopak bitvu s Thiagem Monteirem pořádně zkomplikoval. Ve druhém dějství nedotáhl vedení 5:2 a prohrál jej ve zkrácené hře. Tie-break byl k vidění i v závěrečném setu a italský mladík nakonec zdolal zkušeného antukového specialistu Thiaga Monteira po téměř čtyřech hodinách boje 7:5, 6:7, 7:6.

Italové jsou ve Skupině A finálového turnaje Davis Cupu, v níž jsou také Nizozemsko a Belgie, značně oslabení. Chybí jim totiž šampion právě skončeného US Open a světová jednička Jannik Sinner a také 19. muž pořadí Lorenzo Musetti.

Finsko – Velká Británie 1:2

Velká Británie slaví na domácí půdě v Manchesteru úspěšný vstup do skupinové fáze finálového turnaje Davis Cupu. Zásluhou dvousetových výher Daniela Evanse nad Eerem Vasou a debutanta Billyho Harrise nad Otto Virtanenem zvládl domácí výběr utkání s Finskem už po dvouhrách.

Oba britští tenisté museli absolvovat jeden tie-break. Zkušený Evans nevyužil ve 12. hře tři setboly na returnu, ale ve zkrácené hře měl jasně navrch a ve druhé sadě už proti 703. hráči světového pořadí dominoval. Harris se mohl tie-breaku vyhnout, ovšem ve druhé sadě poprvé v utkání neuspěl na vlastním servisu a ztratil náskok brejku.

Britové budou ve skupině čelit ještě Argentině a předloňským šampionům z Kanady. Finsko se utká se zemí javorového listu už ve čtvrtek.



