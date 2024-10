Češi se o premiérový postup ze skupiny United Cupu utkají proti týmům Norska a Polska

V australském Sydney byl rozlosován třetí ročník United Cupu, který se odehraje začátkem nové tenisové sezony 2025. Země, které se týmové soutěže zúčastní byly rozděleny do skupin a do hostitelských měst, kterými budou tradičně Perth a právě Sydney. Hlavními lídry českého týmu by měli být Tomáš Macháč (24) a Karolína Muchová (28), kteří se o postup utkají s hráči Norska a Polska.

Tomáš Macháč na United Cupu 2023. (@ČTK / AP / Mark Baker)