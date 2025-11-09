Češi se opět přihlásili na United Cup. Reprezentovat by měli hlavně Krejčíková a Menšík
Česko se zúčastnilo všech tří předchozích ročníků United Cupu. Zatímco úvodní dva starty skončily pro naše barvy ve skupině, loni se čeští tenisté hlavně zásluhou Karolíny Muchové a Tomáše Macháče probili až do semifinále. V něm podlehli pozdějším šampionům z USA.
Navázat na jejich úspěch by se měli pokusit Krejčíková a Menšík. Pro oba by se jednalo o premiéru v této soutěži. Společně s nimi jsou přihlášení také deblisté Petr Nouza a Miriam Škochová, přičemž Češi by měli doplnit ještě dvě jména se zaměřením na dvouhru.
Krejčíková momentálně řeší vážné zranění kolene a po přerušení asijské tour by se chtěla na kurty vrátit už v prosinci ve Francii. Stoprocentně fit není v posledních týdnech ani Menšík, který se potýkal nejen s problémovým chodidlem, odstoupil z Basileje a zrušil účast na Masters v Paříži.
Uzávěrka přihlášek je v úterý 11. listopadu a los by měl proběhnout 17. listopadu. Celkově čtvrtý ročník United Cupu je na programu od 2. do 11. ledna. Hrát se bude v australských městech v Perthu a Sydney na venkovním betonu.
Titul budou obhajovat Spojené státy a mezi přihlášenými jsou například finalisté posledních dvou edicí z Polska, kteří znovu budou spoléhat hlavně na Igu Šwiatekovou a Huberta Hurkacze. Do bojů v soutěži smíšených družstev zasáhne celkem 18 zemí, které budou rozděleny do šesti tříčlenných skupin.
Každé utkání nabídne jednu mužskou i ženskou dvouhru a smíšenou čtyřhru. Do čtvrtfinále postoupí vítězové skupin a také nejlepší tým ze druhého místa v Perthu a Sydney.
