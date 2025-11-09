Češi se opět přihlásili na United Cup. Reprezentovat by měli hlavně Krejčíková a Menšík

DNES, 14:00
Čeští tenisté se zřejmě opět zúčastní lednového United Cupu. V seznamu přihlášených pro soutěž smíšených družstev se objevila i česká vlajka, kterou by měli reprezentovat hlavně dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře Barbora Krejčíková (29) a úřadující vítěz jednoho z podniků Masters Jakub Menšík (20). Oba ovšem v závěru probíhající sezony řeší zdravotní komplikace.
Barbora Krejčíková by měla reprezentovat Česko v United Cupu 2026 (© MICHAL CIZEK / AFP)

Česko se zúčastnilo všech tří předchozích ročníků United Cupu. Zatímco úvodní dva starty skončily pro naše barvy ve skupině, loni se čeští tenisté hlavně zásluhou Karolíny Muchové a Tomáše Macháče probili až do semifinále. V něm podlehli pozdějším šampionům z USA.

Navázat na jejich úspěch by se měli pokusit Krejčíková a Menšík. Pro oba by se jednalo o premiéru v této soutěži. Společně s nimi jsou přihlášení také deblisté Petr Nouza a Miriam Škochová, přičemž Češi by měli doplnit ještě dvě jména se zaměřením na dvouhru.

Krejčíková momentálně řeší vážné zranění kolene a po přerušení asijské tour by se chtěla na kurty vrátit už v prosinci ve Francii. Stoprocentně fit není v posledních týdnech ani Menšík, který se potýkal nejen s problémovým chodidlem, odstoupil z Basileje a zrušil účast na Masters v Paříži.

Uzávěrka přihlášek je v úterý 11. listopadu a los by měl proběhnout 17. listopadu. Celkově čtvrtý ročník United Cupu je na programu od 2. do 11. ledna. Hrát se bude v australských městech v Perthu a Sydney na venkovním betonu.

Titul budou obhajovat Spojené státy a mezi přihlášenými jsou například finalisté posledních dvou edicí z Polska, kteří znovu budou spoléhat hlavně na Igu Šwiatekovou a Huberta Hurkacze. Do bojů v soutěži smíšených družstev zasáhne celkem 18 zemí, které budou rozděleny do šesti tříčlenných skupin.

Každé utkání nabídne jednu mužskou i ženskou dvouhru a smíšenou čtyřhru. Do čtvrtfinále postoupí vítězové skupin a také nejlepší tým ze druhého místa v Perthu a Sydney.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

2
tommr
09.11.2025 14:18
To se asi budou vypisovat kurzy na to jestli Bára odstoupí ještě před začátkem turnaje nebo až v jeho průběhu ...
aligo
09.11.2025 14:02
Achjo... ta Bára je trubka...
Nový komentář

