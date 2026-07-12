Češi v akci, pondělí 13. 7. Bejlek by měla zmírnit krizi, Kopřivu čeká brutálně těžká výzva
Češi v akci (probíhající turnaje)
Bejlek může vylepšit krizi
Sára Bejlek je po šokujícím únorovém triumfu v Abú Zabí v nepříjemné krizi a v tomto období slavila pouhá čtyři vítězství. Na trávě ale předvedla docela solidní výkony a teď by měla úspěšně zahájit přípravu na US Open Series. V prvním kole v Aténách má totiž coby jedna z nasazených hráček velmi příznivý los a její soupeřkou bude Viktória Morvayová.
Pětadvacetiletá Slovenka, která zatím byla v žebříčku nejvýš na 299. místě, si zahraje hlavní soutěž na nejvyšším okruhu teprve podruhé v kariéře (loňský Hongkong) a bude usilovat o druhé vítězství na této úrovni. V kvalifikaci Morvayová excelovala a snadno přehrála Franzisku Sziedatovou i Jelinu Neplijovou. Proti Bejlek, i když se Češka trápí, by ovšem měla být bez šance.
WTA 250 ATÉNY (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
18:00 | Bejlek (5-ČR) – Morvayová (SR)
WTA 250 JASY (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Malečková/Škochová (2-ČR) – Anghelová/Simionescuová (Rum.)
17:00 | Detiucová/Chromačevová (3-ČR/-) – Bulgaruová/M. S. Popaová (Rum.)
Kopřivu čeká těžká výzva
Vít Kopřiva se na antukovém turnaji ATP v Umagu jako poslední vešel mezi nasazené, ale schytal velmi těžký los do prvního kola a bude v roli výrazného outsidera. Český tenista, který prožívá nejlepší sezonu kariéry a má antuku ze všech povrchů nejvíc v oblibě, totiž vyzve domácí talent Dina Prižmiče. S chorvatským mladíkem, jenž rovněž hraje nejlepší tenis kariéry, změří síly poprvé.
Kopřiva si v Umagu poprvé zahrál loni a vypadl v osmifinále s Titouanem Droguetem. Prižmič dotáhl poslední dva starty na domácím podniku do čtvrtfinále. Zatímco Kopřiva má letos na antuce nijak oslnivou bilanci 14:12, Prižmič se může pochlubit statistikou 20:7 a osmifinále na nedávném Masters v Římě.
ATP 250 UMAG (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
21:00 | Kopřiva (8-ČR) – Prižmič (Chorv.)
• Čtyřhra - osmifinále •
17:00 | Pavlásek/Rikl (ČR) – Ivaniševič/Poljičak (Chorv.)
ATP 250 BASTAD (Švédsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | Krumich (ČR) – Passaro (4-It.)
WTA 125 ISTANBUL (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
15:00 | Knutsonová (ČR) – Kurtová (Tur.)
• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | Leeová/Valdmannová (3-USA/ČR) – Falejová/Jacenková (-)
ATP CHALLENGER 75 BUNSCHOTEN (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | Kumstát (11-ČR) – Alves (3-Braz.)
ITF W75 OLOMOUC (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | E. Slavíková (ČR) – Sedláčková (14-ČR)
10:00 | Švíglerová (ČR) – Artemevová (11-)
11:30 | Michálková (ČR) – Šebestová (9-ČR)
11:30 | Krejčová (ČR) – Ceucaová (1-Něm.)
11:30 | Laboutková (5-ČR) – Mandelíková (ČR)
13:00 | L. Petruželová (8-ČR) – Urbanová (ČR)
13:00 | Ševčíková (16-ČR) – Žabková (SR)
13:00 | Sekerková (ČR) – Kuhlová (6-Něm.)
13:00 | Kopřivová (ČR) – Ivanovová (3-N. Zél.)
14:30 | Hejtmánková (ČR) – Balusová (7-SR)
14:30 | Suchá (13-ČR) – Kmieciková (Pol.)
14:30 | Chytilová (ČR) – Nagyová (2-Maď.)
ITF W50 DARMSTADT (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | Pulchartová (ČR) – Wirgesová (12-Něm.)
ITF M25 KRAMSACH (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
14:00 | Vrtílka (ČR) – Klaunzner (Rak.)
14:00 | Kozlovský (8-ČR) – Huszar (Rak.)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
10:00 | Šmejkalová (ČR) – Plešivcevová (10-)
ITF W15 KRŠKO (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
13:00 | Kulhavá (16-ČR) – Šroffová (Ind.)
J100 MÖNCHENGLADBACH (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
10:30 | Chlumská (ČR) – Nowottná (Něm.)
J60 CACHKADZOR (Arménie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
12:30 | Vávrová (ČR) – Gruntovová (8-)
J30 KAUNAS (Litva), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
08:00 | Horský (1-ČR) – N. Poška (Lit.)
08:00 | Rakouš (ČR) – Preger (Švéd.)
08:00 | Wirgler (4-ČR) – Lukševičius (Lit.)
09:30 | Drlík (ČR) – Szary (Pol.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
11:00 | Havelková (2-ČR) – Milaševičiutéová (Lit.)
11:00 | Dufková (4-ČR) – Ketlerová (Brit.)
12:30 | Gottvaldová (ČR) – Botelhová (Portug.)
J30 KIŠINĚV (Moldavsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
08:00 | Smolík (7-ČR) – Vainberg (Mol.)
J30 BANJA LUKA (Bosna a Hercegovina), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
13:30 | Reifová (7-ČR) – Bujnovová (-)
J30 SZENTES (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
13:30 | Jan Svoboda (1-ČR) – čeká na soupeře
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Merta (10-ČR) – Mos (Rum.)
09:00 | D. Soukup (9-ČR) – Wallace (USA)
09:00 | Blažej (ČR) – Pepe (14-It.)
* bude se hrát i finále
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
10:30 | Ciencialová (ČR) – Kováčová (SR)
12:00 | Schmidová (ČR) – Vecseriová (12-Maď.)
12:00 | Jenčíková (ČR) – Mingeaová (9-Rum.)
12:00 | Zaťková (14-ČR) – Nagyová (Maď.)
* bude se hrát i finále
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Komentáře
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O krizi jsi mohl psat, kdyz prohrala s Charevou, to mela za sebou i tu prohru se Siegemund. Dvakrat za sebou se slabsi souperkou, OK. Nebo kdyby hrala hrozne spatne. Jenze ona i kdyz dostala 1:6 0:6 s Gibson, tak to utkani zacala skvelym tenisem. Ale Gibson v tech mesicich byla nezastavitelna. A uz tu byly po jednom zapase titulky jaka krize to je.
S Cirsteou ted prohrala v tie breaku, slusny. Pred tim porazila neprijemnou Siegemund, super! Prohrala s Pliskovou ve trech setech, taky slusny! Prohrala s Yastremskou, OK, krize. A porazila Stephens a prohrala s Igou. To je jejich poslednich 6 zapasu. To uz zadna OBROVSKA krize neni.
Ty to vidíš jako nesmysl, já jako fakt. Je mi to líto, přeju všem českým tenistkám, ale kvůli tomu, že je to Češka, nebudu psát něco, co si nemyslím. Všem měřím stejně. Prostě nebudeme to barvit na růžovo jen proto, že je to Češka, který se teď nedaří. Během Abú Zabí četla jen chválu, holt teď je to opačně. Za týden to může být zase jinak.
K tomu si přidejme ty neustálé zdravotní problémy, které té krizi rozhodně nepomáhají. Letošní bilance 12-11, bez šoku v Abú Zabí 5-11. Je super, že argumentuješ nejvyšší úrovní, ale v tom případě by Sára měla taky vyhrávat, jestli na tuhle úroveň patří.
Sice prohrávala i s dobrými hráčkami a favoritkami, ale spíš jde o styl, kterým prohrávala. Moc dobře vím, jak umí a může hrát, prostě ani výkonnostně to není dobré za těch posledních pět měsíců. Viz drtivý porážky s Gibson, Charaevou, Navarro a Yastremskou. Jasně, Navarro se vrací na vlnu, ale zase to není tak, že by s ní Sára na svý oblíbené antuce měla uhrát jen pět gamů.
Za mě je prostě v krizi, bez toho senzačního Abú Zabí by to byl vyloženě průšvih.
Jestli chces psat o OBROVSKE KRIZI, vyber si FruLindu, tam nikdo nemuze argumentovat opakem.