Češi v akci, pondělí 13. 7. Bejlek může zmírnit krizi, Kopřivu čeká brutálně těžký úvod

VČERA, 20:30
Aktuality 46
Sára Bejlek, která je už několik měsíců v nepříjemné krizi, má jedinečnou příležitost si v Aténách připsat důležité vítězství. Vít Kopřiva bude v Umagu čelit velmi těžké výzvě hned v prvním kole. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Sára Bejlek rozehraje turnaj v Aténách (© ALI HAIDER / EPA / Profimedia)

Češi v akci (probíhající turnaje)

neděle 12. 7.sobota 11. 7.

 

Bejlek může zmírnit krizi

Sára Bejlek je po šokujícím únorovém triumfu v Abú Zabí v nepříjemné krizi a v tomto období slavila pouhá čtyři vítězství. Na trávě ale předvedla docela solidní výkony a teď by měla úspěšně zahájit přípravu na US Open Series. V prvním kole v Aténách má totiž coby jedna z nasazených hráček velmi příznivý los a její soupeřkou bude Viktória Morvayová.

Pětadvacetiletá Slovenka, která zatím byla v žebříčku nejvýš na 299. místě, si zahraje hlavní soutěž na nejvyšším okruhu teprve podruhé v kariéře (loňský Hongkong) a bude usilovat o druhé vítězství na této úrovni. V kvalifikaci Morvayová excelovala a snadno přehrála Franzisku Sziedatovou i Jelinu Neplijovou. Proti Bejlek, i když se Češka trápí, by ovšem měla být bez šance.

 

WTA 250 ATÉNY (Řecko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
18:00 | Bejlek (5-ČR) – Morvayová (SR)

 

WTA 250 JASY (Rumunsko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Malečková/Škochová (2-ČR) – Anghelová/Simionescuová (Rum.)
17:00 | Detiucová/Chromačevová (3-ČR/-) – Bulgaruová/M. S. Popaová (Rum.)

 

Kopřivu čeká těžká výzva

Vít Kopřiva se na antukovém turnaji ATP v Umagu jako poslední vešel mezi nasazené, ale schytal velmi těžký los do prvního kola a bude v roli výrazného outsidera. Český tenista, který prožívá nejlepší sezonu kariéry a má antuku ze všech povrchů nejvíc v oblibě, totiž vyzve domácí talent Dina Prižmiče. S chorvatským mladíkem, jenž rovněž hraje nejlepší tenis kariéry, změří síly poprvé.

Kopřiva si v Umagu poprvé zahrál loni a vypadl v osmifinále s Titouanem Droguetem. Prižmič dotáhl poslední dva starty na domácím podniku do čtvrtfinále. Zatímco Kopřiva má letos na antuce nijak oslnivou bilanci 14:12, Prižmič se může pochlubit statistikou 20:7 a osmifinále na nedávném Masters v Římě.

 

ATP 250 UMAG (Chorvatsko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
21:00 | Kopřiva (8-ČR) – Prižmič (Chorv.)

• Čtyřhra - osmifinále •
17:00 | Pavlásek/Rikl (ČR) – Ivaniševič/Poljičak (Chorv.)

 

ATP 250 BASTAD (Švédsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | Krumich (ČR) – Passaro (4-It.)

 

WTA 125 ISTANBUL (Turecko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
15:00 | Knutsonová (ČR) – Kurtová (Tur.)

• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | Leeová/Valdmannová (3-USA/ČR) – Falejová/Jacenková (-)

 

ATP CHALLENGER 75 BUNSCHOTEN (Nizozemsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | Kumstát (11-ČR) – Alves (3-Braz.)

 

ATP CHALLENGER 75 POZOBLANCO (Španělsko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
18:30 | Palán (3-ČR) – M. González (Šp.)

 

ITF W75 OLOMOUC (Česko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | E. Slavíková (ČR)Sedláčková (14-ČR)
10:00 | Švíglerová (ČR) – Artemevová (11-)
11:30 | Michálková (ČR)Šebestová (9-ČR)
11:30 | Krejčová (ČR) – Ceucaová (1-Něm.)
11:30 | Laboutková (5-ČR)Mandelíková (ČR)
13:00 | L. Petruželová (8-ČR)Urbanová (ČR)
13:00 | Ševčíková (16-ČR) – Žabková (SR)
13:00 | Sekerková (ČR) – Kuhlová (6-Něm.)
13:00 | Kopřivová (ČR) – Ivanovová (3-N. Zél.)
14:30 | Hejtmánková (ČR) – Balusová (7-SR)
14:30 | Suchá (13-ČR) – Kmieciková (Pol.)
14:30 | Chytilová (ČR) – Nagyová (2-Maď.)

 

ITF W50 DARMSTADT (Německo), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | Pulchartová (ČR) – Wirgesová (12-Něm.)

 

ITF M25 KRAMSACH (Rakousko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
14:00 | Vrtílka (ČR) – Klaunzner (Rak.)
14:00 | Kozlovský (8-ČR) – Huszar (Rak.)

 

ITF M25 LOUISVILLE (USA), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
16:00 | Sanders (11-ČR) – Zvijahincev (Ukr.)

 

ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
10:00 | Šmejkalová (ČR) – Plešivcevová (10-)

 

ITF W15 KRŠKO (Slovinsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
13:00 | Kulhavá (16-ČR) – Šroffová (Ind.)

 

J100 MÖNCHENGLADBACH (Německo), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
10:30 | Chlumská (ČR) – Nowottná (Něm.)

 

J60 CACHKADZOR (Arménie), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
12:30 | Vávrová (ČR) – Gruntovová (8-)

 

J30 KAUNAS (Litva), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
Horský (1-ČR) – N. Poška (Lit.) 6:3, 6:4
Rakouš (ČR) – Preger (Švéd.) 7:5, 6:4
Wirgler (4-ČR) – Lukševičius (Lit.) 6:0, 6:1
09:30 | Drlík (ČR) – Szary (Pol.)

• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
11:00 | Havelková (2-ČR) – Milaševičiutéová (Lit.)
11:00 | Dufková (4-ČR) – Ketlerová (Brit.)
12:30 | Gottvaldová (ČR) – Botelhová (Portug.)

 

J30 KIŠINĚV (Moldavsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
08:00 | Smolík (7-ČR) – Vainberg (Mol.)

 

J30 BANJA LUKA (Bosna a Hercegovina), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
13:30 | Reifová (7-ČR) – Bujnovová (-)

 

J30 SZENTES (Maďarsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
13:30 | Jan Svoboda (1-ČR) – čeká na soupeře

• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Merta (10-ČR) – Mos (Rum.)
09:00 | D. Soukup (9-ČR) – Wallace (USA)
09:00 | Blažej (ČR) – Pepe (14-It.)
* bude se hrát i finále

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
10:30 | Ciencialová (ČR) – Kováčová (SR)
12:00 | Schmidová (ČR) – Vecseriová (12-Maď.)
12:00 | Jenčíková (ČR) – Mingeaová (9-Rum.)
12:00 | Zaťková (14-ČR) – Nagyová (Maď.)
* bude se hrát i finále


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

46
Přidat komentář
pantera1
13.07.2026 12:17
Žihlavko dneska Prižmoun nebude jednoduchej soupeř, ale mohl bys být ve formě a porazit ho.
Reagovat
Preview.lover
13.07.2026 11:48
Dnes je první týden, kdy Zhnag Shuai nehraje žádný turnaj
Reagovat
Preview.lover
13.07.2026 11:48
myšleno v tomto roce
Reagovat
bardunek666
13.07.2026 10:56
Jsem velmi rád, že Bejlek, Valentová a Šalková nezahálí a využívají turnaje v okurkové sezóně.
Holky mají v Aténách docela dobré vyhlídky nějaké kolo udělat, Bára by to mohla vymlátit všechno a vyhrát titul. U všech doufám, že se nezraní a uvidíme je v Praze.
V Jasy je Šalková, ale má dost těžký los. Druhé kolo Kalinina/Bados je těžký kalibr.
Čekal bych ale, že třeba FruLindu uvidíme minimálně v Aténách, kde by rovněž měla nějaké šance na bodíky, ale nic.
Reagovat
bardunek666
13.07.2026 10:57
Tak pardon, Linda hraje v Istanbulu :) Takže super!
Reagovat
jih
13.07.2026 11:19
A Valdmanovou v 2. kole... .
Reagovat
bardunek666
13.07.2026 11:23
Ano, to už tak veselé není.
Reagovat
Hakkinen
13.07.2026 07:54
Víte někdo, kdy je určující datum žebříčků pro kvalifikaci US OPEN a pro hlavní část pavouka?
Reagovat
paprikovygulas.
13.07.2026 08:01
20 júla myslím
Reagovat
paprikovygulas.
13.07.2026 06:35
Jindaršek premiena portál na bulvárnych hnoj. "Brutálně ťěžká výzva". Ti musí jebať
Reagovat
Frick
13.07.2026 03:16
Tak konečně taky ožije olympijský tenisový areál. V Atlantě se pro jistotu zboural.
Reagovat
Diabolique
12.07.2026 21:57
Je hrozny tu porad cist o te "obrovske krizi" Sary Bejlek. Sara mela par drobnych zraneni, kdyz hrala tak prohrala s lepsima souperkama po docela dobrych vykonech. Ze prohrala s Cirsteou ve druhym setu 6:7? S tou Cirsteou, co skoro vyradila vitezku Noskovou? Pred tim skvele porazila neprijemnou Siegemund a pro zraneni odstoupila Sonmez? Ze prohrala ve trech setech na trave s Pliskovou? To ale neni zadna ostuda. Ze porazila Stevensovou a pak prohrala s Igou???? To je jako ta "obrovska krize"? V tom pripade bych rekl, ze ma Jirasek trvalou MEGAULTRAGIGAKRIZI.
Reagovat
tommr
12.07.2026 22:06
Od zisku titulu v Abu Dhabi odehrála Sára 11 turnajů s bilancí 4 výher a 11 porážek. To se jinak než jako krize brát nemůže ...
Reagovat
Diabolique
12.07.2026 22:54
Tommre, tommre, neumis pocitat.
Reagovat
Diabolique
12.07.2026 23:08
Jestli teda pocitas i zraneni a zruseni zapasu jako prohru.
Reagovat
paprikovygulas.
13.07.2026 06:32
Kríza je tvoj zivot, nie byť v 20 rokoch milionár, spamataj sa. Dedo hodnoti dievky na ktoré nemá ničím
Reagovat
Ondřej.Jirásek
12.07.2026 22:22
Sára je v pořádný krizi a je úplně jedno kvůli čemu. Přesně jak píše tommr, je na tom prostě špatně.
Reagovat
Diabolique
12.07.2026 22:53
Kraviny. Prohrat s nekym na mnohem vyssi urovni neni krize. Kolik z tech porazek bylo se slabsi souperkou? Tri. Yastremska, jednou Siegemund a Charaeva. Prohry s Pliskovou, Navarro ve vrcholne forme a Gibson v nejvetsi razi nemuzu brat jako krizi. A prohry s Cirsteou, Igou a Bencic uz vubec ne. A to je vsechno. Mel bys zacit premyslet o tom, co pises. Pokud to teda nezadavas AI a nedas ji podminku ze v tom textu musi byt trikrat KONEC a dvakrat OBROVSKA krize.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
12.07.2026 22:55
Chápu tvoji kritiku i názor a obojí respektuju, ale, prosím, odpusť si ty trapárny.
Reagovat
Diabolique
12.07.2026 23:06
Urazi mne kdyz tu nesmyslnejma slovama shazujes nektery nase holky, co z nejakych duvodu mely par spatnych vysledku za sebou. Treba se nekdy mezi zapasama kouknou na internet, co se o nich pise. Treba je v pohode, citi se dobre, mela par tezkych losu, tesi se na dalsi zapas a najednou se docte o tom, ze je v krizi. Dokonce OBROVSKE. A treba ji to zacne hlodat v hlave. Prohraje jedno svoje podani v pristim zapase a do te krize ji opravdu dostanes.

O krizi jsi mohl psat, kdyz prohrala s Charevou, to mela za sebou i tu prohru se Siegemund. Dvakrat za sebou se slabsi souperkou, OK. Nebo kdyby hrala hrozne spatne. Jenze ona i kdyz dostala 1:6 0:6 s Gibson, tak to utkani zacala skvelym tenisem. Ale Gibson v tech mesicich byla nezastavitelna. A uz tu byly po jednom zapase titulky jaka krize to je.

S Cirsteou ted prohrala v tie breaku, slusny. Pred tim porazila neprijemnou Siegemund, super! Prohrala s Pliskovou ve trech setech, taky slusny! Prohrala s Yastremskou, OK, krize. A porazila Stephens a prohrala s Igou. To je jejich poslednich 6 zapasu. To uz zadna OBROVSKA krize neni.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
12.07.2026 23:19
Aha, takže krize jen občas? Tak to fakt ne. Krize je delší období, ne jeden zápas. A píšu jenom svůj názor, stejně jako ho tady teď píšeš ty do komentářů. Prostě Sára je za mě v krizi a nedaří se jí ani výkonnostně. To, že dostala Cirsteu do TB, je spíš vina Cirstey, která dvakrát podávala na výhru.

Ty to vidíš jako nesmysl, já jako fakt. Je mi to líto, přeju všem českým tenistkám, ale kvůli tomu, že je to Češka, nebudu psát něco, co si nemyslím. Všem měřím stejně. Prostě nebudeme to barvit na růžovo jen proto, že je to Češka, který se teď nedaří. Během Abú Zabí četla jen chválu, holt teď je to opačně. Za týden to může být zase jinak.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
12.07.2026 23:04
Nebudu počítat Dubaj, kde byla pořád na vlně. Za posledních pět měsíců porazila jen Stephens, která je totálně mimo, nezkušenou Urhobo, a veteránku Siegemund, která ji měla na lopatě.

K tomu si přidejme ty neustálé zdravotní problémy, které té krizi rozhodně nepomáhají. Letošní bilance 12-11, bez šoku v Abú Zabí 5-11. Je super, že argumentuješ nejvyšší úrovní, ale v tom případě by Sára měla taky vyhrávat, jestli na tuhle úroveň patří.

Sice prohrávala i s dobrými hráčkami a favoritkami, ale spíš jde o styl, kterým prohrávala. Moc dobře vím, jak umí a může hrát, prostě ani výkonnostně to není dobré za těch posledních pět měsíců. Viz drtivý porážky s Gibson, Charaevou, Navarro a Yastremskou. Jasně, Navarro se vrací na vlnu, ale zase to není tak, že by s ní Sára na svý oblíbené antuce měla uhrát jen pět gamů.

Za mě je prostě v krizi, bez toho senzačního Abú Zabí by to byl vyloženě průšvih.
Reagovat
Diabolique
12.07.2026 23:19
Ja si taky nemyslim ze by patrila na 30. misto na svete. Ale to 50. uz jo. Gibson v Miami smetla krome Sary i Jovic a porazila Osaku. Prohra nebyla zadna katastrofa. A i pres 1:6 0:6 hrala Sara ze zacatku vyborne, ale kdyz poznala, ze nema sanci, spis to sama odevzdala. Stejne tak Navarro. Stejne tak Iga, Bencic, Cirstea. Jediny tri prohry co nemela prohrat byly ty tri co jsem psal. A uhrany tie breaky nebo sety proti vybornym hrackam byly taky super.

Jestli chces psat o OBROVSKE KRIZI, vyber si FruLindu, tam nikdo nemuze argumentovat opakem.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
12.07.2026 23:21
Ano, Linda F je bezpochyby taky v obrovské krizi. Jenže ta je na úplně jiné úrovni než Sára, té se nedaří ani na nižších okruzích, kam už by Sára neměla patřit. Ale nechápu teda ten argument, cos napsal. Tobě evidentně vadí, že by si Sára mohla přečíst, že je v krizi. U Lindy F by ti to ale nevadilo. Sám si protiřečíš. Tvůj argument se tak stává nesmyslem, o kterém píšeš. To je přesně ono. Já všem měřím stejně, ty ne.
Reagovat
Diabolique
12.07.2026 23:24
Prosim Te, nesnaz se do toho zamotavat. Nejradsi bych byl abys o OBROVSKE krizi nepsal u zadne z nasich holek. Ale kdyz uz to chces psat objektivne, tak u FruLindy to objektivni bude. U Sary ne.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
12.07.2026 23:26
Já se nezamotávám. Ty ses zamotal Dobrou noc :)
Reagovat
Diabolique
12.07.2026 23:28
Prosim Te! Aspon tu stredni skolu! Matematiku, logiku! Tak dobrou, no
Reagovat
Ondřej.Jirásek
12.07.2026 23:29
Matematika na střední škole se mi jistě bude hodit, až budu příští rok podávat logaritmické přiznání
Reagovat
falcon_heavy
12.07.2026 23:33
FruLinda není v krizi. Ona je prostě jen na té úrovni, na kterou dlouhodobě má.
Reagovat
jih
12.07.2026 23:48
Souhlas. Po těch několika letech, co ji člověk sleduje, už to vypadá dost jednoznačně.
Reagovat
misa
12.07.2026 23:59
ano
Reagovat
Blondie
12.07.2026 21:45
Vylepšit krizi? :D
Reagovat
Ondřej.Jirásek
12.07.2026 22:21
Jo, protože tohle vítězství ji jen vylepší, ne zlomí
Reagovat
Georgino
12.07.2026 23:24
Ondro, napadlo mě totéž, co Blondie. Krizi lze zlomit, překonat, zmírnit, ale jistě ne vylepšit.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
12.07.2026 23:25
Zmírnit se mi líbí, lepší než vylepšit, akorát mě to nenapadlo. Děkuji :)
Reagovat
Diabolique
12.07.2026 23:26
Stejne tak jestli jsi nepochopil, tak mne vadi slovo OBROVSKE. Krizi si tam pro mne za mne klidne nechej.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
12.07.2026 23:27
Dobrý, tak dám nepříjemné, hlavně už to nehroť. Já bych fakt chtěl mít tvoje starosti.
Reagovat
Diabolique
12.07.2026 23:28
Reagovat
Georgino
12.07.2026 23:30
Já nejsem humaniťák, ale něco jsem slyšel o oxymorónu a paradoxu.
Reagovat
Blondie
13.07.2026 10:51
když vylepšíte krizi, tak se tak krize prohloubí :D je to krize :D
Lepší je to "zmírní krizi" :)
Reagovat
Ondřej.Jirásek
13.07.2026 10:55
Určitě, jen mě to zrovna tehdy nenapadlo
Reagovat
GaelM
12.07.2026 21:30
Docela překvapení, že se Bejlek vydala restartovat na tvrdý povrch, když je v nabídce i turnaj stejné kategorie na antuce...
Reagovat
tommr
12.07.2026 21:37
V Aténách je slabší konkurence. Tři naše hráčky včetně Sáry tam jsou nasazené ...
Reagovat
GaelM
12.07.2026 22:51
Žebříčkově určitě ne. Poslední nasazená v Aténách: 59, poslední nasazená v Iasi: 80.
Reagovat
Preview.lover
12.07.2026 22:35
roli určitě hraje i to, že chce hrát v Praze
Reagovat
hanz
12.07.2026 21:01
Koukám, že holky se zajedou vykoupat do Řecka...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist