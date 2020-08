Češi v akci, sobota 29. 8. Rosol v Praze na finále nedosáhl, Peschkeová v New Yorku slaví deblový triumf

Lukáš Rosol na challengeru v Praze postup do finále nevybojoval, v semifinále prohrál s Nizozemcem Tallonem Griekspoorem. Na prestižním podniku v New Yorku získala deblový triumf Květa Peschkeová. V Praze odstartoval podnik WTA 125k, do akce šlo sedm Češek, ale postoupila jen Miriam Kolodziejová.