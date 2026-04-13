Češi v akci, středa 15. 4. Hrdinka Nosková je favoritka, nastoupí i Martincová a Sisková

DNES, 20:00
Linda Nosková vstoupí do singlového turnaje na pětistovce ve Stuttgartu. Hrdinka nedávného utkání Poháru Billie Jean Kingové nastoupí k utkání prvního kola jako jasná favoritka. Tereza Martincová a Anna Sisková absolvují úvodní kolo hlavní soutěže na větším podniku ITF ve Slovinsku. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Češi v akci (probíhající turnaje)

Hrdinka Nosková je ve Stuttgartu favoritka

Linda Nosková se před pár dny nejvýrazněji podílela na postupu českého týmu na finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové. Talentovaná Češka zvládla na betonu v hale v Bielu souboj s Viktorijí Golubicovou i bitvu s Belindou Bencicovou, v níž odvracela tři mečboly, a už v tomto týdnu se musela adaptovat na úplně jiné podmínky.

Halovou antuku ve Stuttgartu si vyzkoušela v několika trénincích a také v deblové soutěži po boku Terezy Mihalíkové. Česko-slovenský tandem skončil hned na úvod po jasné porážce s americkou dvojicí Alycia Parksová, Alana Smithová.

Vstup do singlového turnaje by ale Nosková i přes minimum času na změnu povrchu měla zvládnout. Bude totiž plnit roli jednoznačné favoritky proti Shuai Zhang. S čínskou veteránkou se utká poprvé a očekává se vítězství ve dvou setech.

 

WTA 500 STUTTGART (Německo), antuka / hala

Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
15:30 | PREVIEW | Nosková (ČR) – Shuai Zhang (Čína)

 

ATP 500 BARCELONA (Španělsko), antuka

Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
17:00 | Pavlásek/Rikl (ČR) – Harrison/Skupski (3-USA/Brit.)

 

WTA 250 ROUEN (Francie), antuka / hala

Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | Malečková/Škochová (4-ČR) – Haverlagová/Lumsdenová (Niz./Brit.)

 

WTA 125 OEIRAS (Portugalsko), antuka

Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | Bayerlová/McGiffinová (ČR/Austr.) – Bhosaleová/Učidžimaová (Indie/Jap.)

 

ATP CHALLENGER 125 OEIRAS (Portugalsko), antuka

Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | F. Duda/Vrbenský (ČR) – Gillé/Verbeek (1-Belg./Niz.)

 

ITF W75 PORTOROŽ (Slovinsko), antuka

Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Sisková (ČR) – Burillová (Šp.)
17:30 | Martincová (ČR) – čeká na soupeřku

• Čtyřhra - osmifinále •
19:00 | Laboutková/Vlčková (ČR) – Fusilová/Virmaniová (Slovin./Kan.)

• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Šebestová (15-ČR) – Zantedeschiová (3-It.)
10:00 | Laboutková (12-ČR) – Lukasová (4-Chorv.)
* bude se hrát i 1. kolo hlavní soutěže

 

ITF W35 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka

Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
09:30 | Štruplová (4-ČR) – Dolsová (Šp.)

 

ITF M25 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
14:30 | Gengel (1-ČR) – Krajčí (SR)

 

ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Hejtmánková (ČR) – Zoppasová (Fr.)
14:30 | Suchá (ČR) – Golovinová (8-)

 

ITF M15 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka

Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
11:30 | Hrazdil/Pecák (ČR) – E. Vasa/I. Vasa (Fin.)

 

ITF M15 SINGAPUR, tv. povrch / hala

Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
05:30 | Palán (2-ČR) – Stringer (USA)

 

ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch

Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:30 | Kozlovský (ČR) – Batin (Rum.)
12:00 | Čížek (ČR) – Ifi (Belg.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
