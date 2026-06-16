Češi v akci, středa 17. 6. Siniakovou čeká noční můra, konec hrozí i Bartůňkové
Češi v akci (probíhající turnaje)
úterý 16. 6. | pondělí 15. 6. | neděle 14. 6. | sobota 13. 6.
Siniaková i Bartůňkové hrozí konec
Kateřina Siniaková zatím působí v Berlíně ve skvělé formě a všem třech soupeřkám povolila shodně šest gamů. V kvalifikaci si poradila s čínským dvojbojem v podobě Yue Yuan a Lin Zhu a v prvním kole hlavní soutěže v souboji kvalifikantek přehrála Rebeku Masárovou.
Teď ji ovšem čeká protivnice úplně jiného kalibru. A sice velmi neoblíbená soupeřka, předloňská šampionka a světová čtyřka Jessica Pegulaová. S Američankou prohrála poslední čtyři duely a ve vzájemné bilanci ztrácí 1:5.
Nikola Bartůňková v posledních dnech absolvovala své první profesionální zápasy na trávě a vede si velmi dobře. Před týdnem v Hertogenboschi skončila v prvním kole, ovšem předtím se dostala do finále na WTA 125 v Birminghamu a v Berlíně překvapila skalpem semifinalistky nedávného French Open Diany Šnajderové.
Pokud chce ve své pouti v německé metropoli, kde měla původně začínat v kvalifikaci, pokračovat, bude muset znovu překvapit. V osmifinále totiž narazí na favorizovanou Elise Mertensovou. Se zkušenou Belgičankou se utkala letos během parádní jízdy na Australian Open a schytala kanára i výprask.
Více informací k těmto zápasům najdete v odkazech na PREVIEW.
WTA 500 BERLÍN (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | PREVIEW | Bartůňková (ČR) – Mertensová (Belg.)
12:30 | PREVIEW | Siniaková (ČR) – Pegulaová (3-USA)
• Čtyřhra - osmifinále •
12:30 | Detiucová/Chromačevová (ČR/-) – L. Kičenoková/Krawczyková (Ukr./USA)
WTA 250 NOTTINGHAM (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | Liová/T. Valentová (USA/ČR) – Sutjiadiová/Tjenová (3-Indon.)
WTA 125 FIGUEIRA DA FOZ (Portugalsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:00 | Palicová (ČR) – Teichmannová (5-Švýc.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
16:30 | Viďmanová/Zamarippaová (ČR/USA) – Micicová/Mladenovicová (Austr./Fr.)
ATP CHALLENGER 125 NOTTINGHAM (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
12:00 | Jebens/Vocel (1-Něm./ČR) – Hidalgo/Schoolkate (Ekv./Austr.)
ATP CHALLENGER 100 POZNAŇ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | Brunclík (ČR) – Broska (Něm.)
12:30 | Bartoň (ČR) – Díaz Acosta (4-Arg.)
14:00 | Svrčina (3-ČR) – Gombos (SR)
14:00 | Krumich (ČR) – Reis Da Silva (10-Braz.)
17:00 | Mrva (ČR) – Heide (8-Braz.)
• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | F. Duda/Vrbenský (4-ČR) – Cervantes/Molčanov (Šp./Ukr.)
17:00 | Donski/Paulson (2-Bulh./ČR) – Paldanius/Wažny (Fin./Pol.)
17:00 | Arias/Poljak (Bol./ČR) – Martos/Walków (Šp./Pol.)
ITF W35 YSTAD (Švédsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:15 | L. Petruželová (ČR) – Dittmannová (6-Něm.)
ITF W35 BOLSZEWO (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
09:30 | A. Kovačková (6-ČR) – Gniewkowská (Pol.)
11:00 | Paštiková (7-ČR) – Kolodziejská (Pol.)
11:30 | Šebestová (ČR) – Vozňaková (Ukr.)
13:00 | Suchá (ČR) – Steurová (4-Něm.)
14:00 | Heinzová (ČR) – Pawelská (Pol.)
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | A. Kovačková/Paštiková (3-ČR) – Drozdzová/Šrutwaová (Pol.)
17:00 | Kadzielská/Kopřivová (Pol./ČR) – Adeikytéová/Vozňaková (Lit./Ukr.)
17:30 | Suchá/Wawrzkiewiczová (ČR/Pol.) – Capurrová Tabordaová/Gómezová Pezuelaová Canová (2-Arg./Mex.)
ITF M25 KLOSTERS (Švýcarsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:00 | Kumstát (ČR) – Denolly (5-Fr.)
• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | O. Horák/Pecák (ČR) – Sakamoto/Thomas (Braz./Švýc.)
ITF M25 SAMOBOR (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Vrba (ČR) – Vukadin (Chorv.)
ITF W15 BUKUREŠŤ (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
08:30 | Jelínková (ČR) – Bruneová Olsenová (Nor.)
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | Fouadová/Urbanová (Egypt/ČR) – Cucuová/Marinescuová (Rum.)
13:30 | Bruneová Olsenová/Ševčíková (2-Nor./ČR) – Kovačevičová/Varsaová (Bosna/Rum.)
ITF M15 GYULA (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | Hrazdil/Lánik (ČR/SR) – Hipfl/Sultanov (2-Rak./Uzb.)
J200 GLADBECK (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
17:30 | Put/D. Vágner (4-Niz./ČR) – Albuquerque Dietrich/Ré (Braz./Arg.)
J100 PAZARDŽIK (Bulharsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
07:30 | Oliveriusová (3-ČR) – Markovová (Bulh.)
J100 HAAG (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
15:00 | Ladman (ČR) – Rocco (It.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
10:30 | Navrátilová (ČR) – Van Der Lecqová (Niz.)
J60 HOLTE (Dánsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo •
11:30 | Kliment (2-ČR) – Preger (Švéd.)
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
10:00 | S. Jiráková (ČR) – Nicanderová (7-Švéd.)
11:30 | Kačenová (ČR) – Valstedová (11-Dán.)
11:30 | Ehrenbergerová (12-ČR) – Willadsenová (Dán.)
11:30 | Dufková (16-ČR) – N. Gunnarssonová (Švéd.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
14:30 | Büchlerová/Ehrenbergerová (3-Švéd./ČR) – Holmová Gustafssonová/Weiová Liuová (Švéd.)
16:00 | Borchorstová/Kačenová (Dán./ČR) – Andoneguiová Sehnalová/N. Jerkunicaová (5-Brit./USA)
J30 BANJA LUKA (Bosna a Hercegovina), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
12:00 | Reifová (8-ČR) – Zemaová (It.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
16:30 | Reifová/Sribnová (2-ČR/Ukr.) – Kovačevičová/Trpičová (Bosna)
J30 MICHALÓWEK (Polsko), tráva
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
10:00 | Mandelík (ČR) – Bialowolski (7-Pol.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
10:00 | Michnová (ČR) – Stawowiaková (Pol.)
11:30 | Gottvaldová (ČR) – Kurová (Pol.)
11:30 | Ploskuňáková (7-ČR) – Jasiňská (Pol.)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
13:00 | Bairo/Laššan (1-SR/ČR) – Doliňski/Goerick (Pol.)
14:30 | Drlík/Mandelík (ČR) – Bartnik/Makiela (Pol.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
16:00 | Kuszaková/Michalcová (Pol./ČR) – Jedrychová/Waliszewská (Pol.)
16:00 | Gottvaldová/Michnová (ČR) – Banasiaková/Idaszewská (4-Pol.)
16:00 | Ploskuňáková/Skamarochová (ČR/Pol.) – Jedrzejewská/K. Zieliňská (Pol.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Komentáře
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a tráva by mohla jejím plackám sedět, ovšem záleží, jak se srovná s pohybem...
Naivismus je opium urcite :-) Ale v malych davkach nejak skodi... jak se to s tim prezene... jiste... vysledky nejsou nejlepsi :-)