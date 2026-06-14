Češi v akci, úterý 16. 6. Plíškovou čeká derby! Hrají i Muchová, Menšík, Nosková, Siniaková a Lehečka
Češi v akci (probíhající turnaje)
pondělí 15. 6. | neděle 14. 6. | sobota 13. 6.
Osm Čechů odehraje první kolo na generálkách
Extrémně bohatý program z českého pohledu nabídne úterý na nejvyšších tenisových okruzích. V akci bude celkem osm českých tenistů a všechny z nich čeká utkání prvního kola na různých turnajích.
V Berlíně budou v akci Karolína Muchová, která navíc nastoupí do čtyřhry s legendární Serenou Williamsovou, Linda Nosková a kvalifikantka Kateřina Siniaková. Všechny tři Češky jsou favoritkami na postup.
V londýnském Queen's Clubu se představí Jiří Lehečka a Jakub Menšík. Lehečka vyzve nebezpečného Kamila Majchrzaka, který v minulém týdnu zazářil triumfem v Hertogenboschi, kde porazil mimo jiné tři zástupce TOP 10. Těžký úkol má i Menšík, protože jeho protivník Adrian Mannarino má travnatý povrch ve velké oblibě.
O velké překvapení bude usilovat Vít Kopřiva v Halle, kde vyzve domácí hvězdu, nasazenou jedničku a čerstvého grandslamového šampiona Alexandera Zvereva. Více informací ke všem těmto zápasům najdete v proklicích na PREVIEW.
V Nottinghamu dojde na ryze české derby mezi Karolínou Plíškovou a Sárou Bejlek. Favoritkou samozřejmě bude bývalá světová jednička a wimbledonská finalistka Plíšková, jež prožívá úspěšný comeback po vážném zranění. Naopak Bejlek je v obrovské krizi a s travnatými kurty má minimum zkušeností. Bude se jednat o první vzájemný zápas.
WTA 500 BERLÍN (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | PREVIEW | Muchová (7-ČR) – Shuai Zhang (Čína)
12:30 | PREVIEW | Nosková (8-ČR) – Zarazúaová (Mex.)
14:00 | PREVIEW | Siniaková (ČR) – Masárová (Švýc.)
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Alexandrovová/Nosková (-/ČR) – Perezová/Schuursová (4-Austr./Niz.)
17:30 | Muchová/S. Williamsová (ČR/USA) – Olmosová/Routliffeová (Mex./N. Zél.)
ATP 500 QUEEN'S CLUB (Londýn, Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | PREVIEW | Menšík (3-ČR) – Mannarino (Fr.)
17:00 | PREVIEW | Lehečka (2-ČR) – K. Majchrzak (Pol.)
ATP 500 HALLE (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
15:00 | PREVIEW | Kopřiva (ČR) – Zverev (1-Něm.)
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Pavlásek/Vavassori (3-ČR/It.) – Cobolli/Shelton (It./USA)
WTA 250 NOTTINGHAM (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
15:00 | Bejlek (11-ČR) – Plíšková (ČR)
• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | Bouzková/Panovová (4-ČR/-) – Guarachiová/Rosolská (Chile/Pol.)
WTA 125 FIGUEIRA DA FOZ (Portugalsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
15:00 | Viďmanová (3-ČR) – Vološčuková (Portug.)
WTA 125 BRESCIA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
12:00 | Štruplová/Zelníčková (ČR/SR) – Kučmová/Laboutková (ČR)
ITF W35 YSTAD (Švédsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:15 | L. Petruželová (1-ČR) – Pescucciová (15-It.)
J200 GLADBECK (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
10:30 | D. Vágner (ČR) – Herrera Sanchez (Něm.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
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