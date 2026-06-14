Češi v akci, úterý 16. 6. Plíškovou čeká derby! Hrají i Muchová, Menšík, Nosková, Siniaková a Lehečka

DNES, 21:45
Aktuality 0
České fanoušky čeká velmi bohatý úterní program. V Nottinghamu dojde na derby mezi Karolínou Plíškovou a Sárou Bejlek. Do hlavní soutěže v Berlíně vstoupí Karolína Muchová, Linda Nosková a Kateřina Siniaková. V londýnském Queen's Clubu se představí Jiří Lehečka a Jakub Menšík. Víta Kopřivu čeká v Halle souboj s čerstvým grandslamovým šampionem. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Karolína Plíšková bude v českém derby favoritkou (© PAUL CROCK / AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

pondělí 15. 6.neděle 14. 6. | sobota 13. 6.

 

Osm Čechů odehraje první kolo na generálkách

Extrémně bohatý program z českého pohledu nabídne úterý na nejvyšších tenisových okruzích. V akci bude celkem osm českých tenistů a všechny z nich čeká utkání prvního kola na různých turnajích.

V Berlíně budou v akci Karolína Muchová, která navíc nastoupí do čtyřhry s legendární Serenou Williamsovou, Linda Nosková a kvalifikantka Kateřina Siniaková. Všechny tři Češky jsou favoritkami na postup.

V londýnském Queen's Clubu se představí Jiří Lehečka a Jakub Menšík. Lehečka vyzve nebezpečného Kamila Majchrzaka, který v minulém týdnu zazářil triumfem v Hertogenboschi, kde porazil mimo jiné tři zástupce TOP 10. Těžký úkol má i Menšík, protože jeho protivník Adrian Mannarino má travnatý povrch ve velké oblibě.

O velké překvapení bude usilovat Vít Kopřiva v Halle, kde vyzve domácí hvězdu, nasazenou jedničku a čerstvého grandslamového šampiona Alexandera Zvereva. Více informací ke všem těmto zápasům najdete v proklicích na PREVIEW.

V Nottinghamu dojde na ryze české derby mezi Karolínou Plíškovou a Sárou Bejlek. Favoritkou samozřejmě bude bývalá světová jednička a wimbledonská finalistka Plíšková, jež prožívá úspěšný comeback po vážném zranění. Naopak Bejlek je v obrovské krizi a s travnatými kurty má minimum zkušeností. Bude se jednat o první vzájemný zápas.

 

WTA 500 BERLÍN (Německo), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | PREVIEW | Muchová (7-ČR) – Shuai Zhang (Čína)
12:30 | PREVIEW | Nosková (8-ČR) – Zarazúaová (Mex.)
14:00 | PREVIEW | Siniaková (ČR) – Masárová (Švýc.)

• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Alexandrovová/Nosková (-/ČR) – Perezová/Schuursová (4-Austr./Niz.)
17:30 | Muchová/S. Williamsová (ČR/USA) – Olmosová/Routliffeová (Mex./N. Zél.)

 

ATP 500 QUEEN'S CLUB (Londýn, Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | PREVIEW | Menšík (3-ČR) – Mannarino (Fr.)
17:00 | PREVIEW | Lehečka (2-ČR) – K. Majchrzak (Pol.)

 

ATP 500 HALLE (Německo), tráva

Program | Místní čas | Live výsledkyPavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
15:00 | PREVIEW | Kopřiva (ČR) – Zverev (1-Něm.)

• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Pavlásek/Vavassori (3-ČR/It.) – Cobolli/Shelton (It./USA)

 

WTA 250 NOTTINGHAM (Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
15:00 | Bejlek (11-ČR)Plíšková (ČR)

• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | Bouzková/Panovová (4-ČR/-) – Guarachiová/Rosolská (Chile/Pol.)

 

WTA 125 FIGUEIRA DA FOZ (Portugalsko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
15:00 | Viďmanová (3-ČR) – Vološčuková (Portug.)

 

WTA 125 BRESCIA (Itálie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
12:00 | Štruplová/Zelníčková (ČR/SR) – Kučmová/Laboutková (ČR)

 

ITF W35 YSTAD (Švédsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:15 | L. Petruželová (1-ČR) – Pescucciová (15-It.)

 

J200 GLADBECK (Německo), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
10:30 | D. Vágner (ČR) – Herrera Sanchez (Něm.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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