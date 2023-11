Češi v akci, úterý 28. 11. Martincová nezvládla první kolo v Andoře, Kolář a Forejtek jdou dál na challengerech

28.11.

Cobolli překvapil výhrou nad Strickerem

Next Gen ATP Finals v saúdskoarabské Džiddě má první překvapivý výsledek. Ital Flavio Cobolli při debutu na Turnaji mistrů pro hráče do 21 let porazil 4:2, 3:4, 4:1, 4:2 loňského semifinalistu Dominica Strickera ze Švýcarska a udělal první krok ne cestě za postupem ze Zelené skupiny.