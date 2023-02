Češi vedou v Portugalsku 2-0! Na antuce v Maie bodovali Lehečka i Macháč

Souboj Čechů s Portugalci pod střechou na antuce v Maie rozehrál Jiří Lehečka a roli favorita proti hráči z druhé světové stovky Nunu Borgesovi zvládl. Vítězství v prvním zápase od porážky ve čtvrtfinále Australian Open se však nerodilo snadno. Přestože zvítězil 6-4 6-4, nevyvaroval se spoustě zbytečných chyb a zahozených šancí.



21letý rodák z Mladé Boleslavi získal v úvodním setu první brejk za stavu 3-3. Sice vzápětí nevyužil při vlastním servisu vedení 40-0, ale následně soupeře brejknul podruhé a po využití až šestého setbolu se po 51 minutách hry ujal vedení.



Také ve druhém setu musel Lehečka proti houževnatému soupeři bojovat. Ve čtvrté hře prolomil Borgesovo podání, znovu ale výhodu nepotvrdil. Portugalec odvrátil v duelu 13 ze 17 brejkbolů a hecoval i domácí fanoušky.



Český tenista rozhodl až v závěru druhé sady, kdy si při podání soupeře vypracoval tři mečboly a ten poslední proměnil. Český tenista zahrál 16 vítězných míčů, udělal ale 23 nevynucených chyb. Borges jich měl ještě o sedm více.



"Bylo to narámně těžký. Byl to můj první zápas na antuce po dlouhé době. I když jsem toho tu na tom kurtu odehrál docela dost, tak pro mě nebylo snadné se adaptovat na ten antukový styl. Chvíli mi trvalo, než jsem se do dostal tempa, do kterýho jsem potřeboval. Upřímně, do konce zápasu jsem se do něj nedostal, jak bych si představoval. Ale tak to je. Vytěžil jsem z toho maximum a jsem rád, že jsem týmu přispěl prvním bodem," komentoval Lehečka v rozhovoru pro Českou televizi.



"On proti brejkbolům neměl co ztratit. Hrál velmi aktivně a šel do toho. Já byl ze začátku zbytečně pasivní. Asi to byla ještě taková nevyhranost, co se antuky týká. Ale na to se historie neptá a já jsem rád, že jsem to nakonec dotáhl do vítězného konce," dodal 39. hráč světa Lehečka, který si v Davis Cupu připsal třetí vítězství za sebou.



O druhý bod se postaral Tomáš Macháč, jenž po bezmála tříhodinové bitvě udolal 7-6 3-6 6-2 portugalskou jedničku a 86. hráče světa Joaa Sousu.



"Myslím, že ten zápas netrval tři hodiny, ale pocitově tak šest. Jsem rád, že jsem to zvládnul. Dneska to bylo spíš o hlavě, protože oba jsme hráli docela slušně, na to že jsme šli rovnou z betonu. Až na ten můj výpadek v druhém setu to byl kvalitní zápas," komentoval Macháč pro Českou televizi.



Macháč v úvodu zápasu prohrával 0-3, ale ztrátu rychle smazal, za stavu 5-6 a v tie-breaku odvrátil vždy po jednom setbolu a dostal se do vedení.



"Ten tie-break jsem měl vyhrát 7-4. Ale nesešlo se mi to. Trefil jsem tam forhend asi centimetr vedle, pak on trefil volej. Za stavu 5-5 jsem zkazil úplně jednoduchou volej, ale pak jsem to zahrál bravurně," řekl český tenista.



Ve druhé sadě ale čtyřikrát po sobě neudržel servis. Dvakrát se mu povedl rebrejk, ale to bylo málo. "Ten výpadek ve druhém setu mě mrzí, protože tu kvalitu jsem držel od začátku a já tam prostě na tři čtyři gamy vypadl ze hry. Ale jsem na druhou stranu rád, že jsem se znovu našel a vrátil se do zápasu," uvedl 22letý rodák z Berouna.



Ve třetím dějství se zápas zlomil za stavu 1-1, kdy český tenista po 20 minutách boje a využití až osmého brejkbolu urval rozhodující brejk a náskok si už poté bez potíží pohlídal.



"V tom gamu jsem asi po 15 minutách pocitově ani nevěděl, kolik to je. Řikám si, to už je tak 3-3, nebo 4-4 vole. Tak jsem se podíval na výsledek a ono to bylo 1-1. Tak jsem si řikal, to není možný tohle, tady furt stojim. Vůbec jsem si neuvědomoval, že hrajeme tak dlouho," uvedl ke zlomovému momentu.



"Jsem rád, že jsme tu měli podporu z Česka, protože ta podpora našeho týmu je v Davisu Cupu jedna z těch nejlepších," poděkoval fanouškům. "Přinést týmu dva body je super. Ale práce ani zdaleka neskončila. Snad na to zítra navážeme. Budeme makat," dodal Macháč, jenž si pomohl 40 vítěznými údery.



Češi mohou o postupu rozhodnout v neděli hned v úvodní čtyřhře, která je na programu od 16:00 SEČ. Kapitán Jaroslav Navrátil do ní nominoval Tomáše Macháče s Adamem Pavláskem, Portugalci nahlásili pár Francisco Cabral a Nuno Borges. Složení se ale může měnit. V dalších dvouhrách by se měli podle vývoje utkat Lehečka se Sousou a Macháč s Borgesem.



"Fyzicky jsem na tom dobře a do zítřka dokážu zregenerovat. Hraje se sice na antuce, která stojí víc energie, ale v neděli budu připravený," řekl odhodlaný Macháč, který na tiskovce snědl tabulku čokolády. "Ztratil jsem hodně cukru. Mám hlad," uvedl.





Tomas Machac needed chocolate after a three hours match. Ate a full tablet during the press conference.



“I lost a lot of sugar, I’m so hungry”.



I can relate. pic.twitter.com/Vm3rGo8mRV — José Morgado (@josemorgado) February 4, 2023



"Převládá velká spokojenost. Jsem rád, že vedeme 2:0. Nesmíme ale nic podcenit a musíme se dál soustředit. Kluci se teď musí dobře vyspat a ještě se s nimi o deblu pobavím. Budeme však chtít uspět hned ve čtyřhře nebo pak v singlu. Musíme ten bod ještě uhrát, abychom byli všichni spokojení," řekl ve videorozhovoru českým novinářům kapitán Navrátil.



Vítězný tým postoupí do skupinové fáze finálového turnaje Davis Cupu pro šestnáct nejlepších, který se odehraje od 12. do 17. září. Vyřazovací fáze je na programu od 22. do 26. listopadu v Málaze. Poražený celek čeká baráž o udržení mezi elitou.



Postup už slaví Američané, Srbové Britové či Švýcaři

Polovina kvalifikačních duelů byla rozehrána už v pátek a šest zemí si tak již dnes zajistilo postup. Podle očekávání uspěli Američané, Srbové, Britové, po boji Francouzi, Švédové a Švýcaři.



Švýcarsko si poprvé v historii a až na desátý pokus poradilo s Německem. V Trevíru přitom po čtyřhře prohrávalo 1-2, ale Marc-Andrea Hüsler pak překvapil výhrou nad Alexanderem Zverevem a 37letý veterán Stan Wawrinka, který se do týmové soutěže vrátil po osmi letech, vyhrál rozhodující bitvu proti Danielu Altmaierovi..

✨Stan-ning tennis ✨



Stan Wawrinka wins the tie for Switzerland with a match point drop shot #DavisCup | @stanwawrinka | @swiss_tennis pic.twitter.com/iw8w3Afw6p — Davis Cup (@DavisCup) February 4, 2023



Srbští tenisté i bez Novaka Djokovič zvládli roli favorita proti Norům, kterým chyběl Casper Ruud. V Oslu rozhodli po čtyřhře, když na včerejší body Miomira Kecmanoviče a Lasla Djereho navázali deblisté Nikola Čačič s Filipem Krajinovičem.



Britští tenisté na antuce v Kolumbii prohráli úvodní dvouhru, ale další tři zápasy už zvládli. Dnes bodovali ve čtyřhře Daniel Evans a Neal Skupski, kteří porazili domácí elitní deblisty Juana Sebastiana Cabala s Robertem Farahem, a Cameron Norrie, jenž rozhodl o postupu po výhře 6-4 6-4 nad domácím outsiderem Nicolasem Mejiou.



Francouzští tenisté se nečekaně nadřeli na vítězství v Maďarsku. Po čtyřhrách prohrávali 1-2, ale Adrian Mannarino pak zdolal 6-2 7-6 Mártona Fucsovicse a Ugo Humbert v rozhodujícím duelu porazil 6-3 6-2 Fábiána Maroszána.



Švédští tenisté ve Stockholmu vyhráli zápas proti Bosně a Hercegovině. Na domácí půdě bodovali bratři Ymerové, vítězný bod na 3-1 dnes přidal Mikael Ymer po výhře 6-1 1-6 6-3 nad Damirem Džumhurem.



Jistotu startu na finálovém turnaji měli předem zajištěnou loňští šampioni Kanaďané, poražení finalisté Australané a divokou kartu obdrželi Španělé a Italové.