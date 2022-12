Češi zahájili United Cup porážkou 1-4 s USA. Jediný bod vyválčila Kvitová proti Pegulaové, Macháč musel vzdát

Čeští tenisté rozehráli první skupinový duel už včera, kdy Jiří Lehečka nestačil na Taylora Fritze a Marie Bouzková nenašla recept na Madison Keysovou. Pokud chtěli pomýšlet na výhru, museli v pátek bezpodmínečně vyhrát všechny tři zápasy.

A začali dobře, Petra Kvitová si v Areně Kena Rosewalla po dvouhodinové bitvě a setech 7-6(6) 6-4 vyšlápla na světovou trojku Jessicu Pegulaovou a oplatila jí nedávnou porážku z US Open. Zatímco úvodních osm gamů souboje ženských jedniček žádné drama nenabídlo, koncovka prvního dějství napsala málo vídaný scénář.

Jediná česká zástupkyně v Top 20 žebříčku odvrátila za stavu 4-4 brejkbol, v následující hře promarnila celkem šest setbolů a poté si poprvé v utkání prohrála servis. V dalších minutách předvedla, proč se jí přezdívá lvice, ve 12. gamu zlikvidovala stav 0-40 a celkem čtyři setboly, v tie-breaku dokázala smazat manko 1-5 a 3-6 a sama svou sedmou šanci na zisk setu využila.

Vítězství v úvodní sadě, která trvala zhruba hodinu a čtvrt, zřejmě Kvitovou nabudilo, protože se celkem rychle dostala do vedení 3-0 se dvěma brejky. Ten druhý sice nepotvrdila, nicméně žádnou další brejkbolovou šanci už Pegulaové nedovolila.

Petra power @Petra_Kvitova keeps the Czechs alive with a gritty 7-6 6-4 win over Jessica Pegula. #UnitedCup pic.twitter.com/69e7jysw60

Utkání mezi Českem a Spojenými státy, které mají jako jediné ve výběru čtyři zástupce Top 20 žebříčků a jsou papírově největším favoritem premiérového ročníku nové soutěže, pokračovalo soubojem Tomáše Macháče s Francesem Tiafoem.

Dvaadvacetiletý Čech, jenž zakončil předchozí sezonu debutem v elitní stovce pořadí, měl pomalejší vstup do zápasu a nechal si favorita utéct. Od stavu 0-3 ovšem držel se světovou devatenáctkou krok, a dokonce ve druhé sadě vedl 3-0 a 4-2. V sedmé hře se však zranil a po poradě s týmem a fyzioterapeutem se rozhodl otékající pravý kotník před blížícím se Australian Open raději šetřit.

Unfortunately Tomas Machac has had to retire due to injury, as Frances Tiafoe and Team USA clinch victory over the Czechs.



Get better soon, Tomas! #UnitedCup pic.twitter.com/SGigNhlGVQ