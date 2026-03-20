Česká hvězdička po krutém debaklu válí. Valdmannová má na dosah největší finále v kariéře
Valdmannová – De Stefanová 6:3, 6:2
Před zhruba dvěma týdny musela Valdmannová kousat možná vůbec nejhorší porážku své kariéry, když ve slovenské Trnavě schytala krutý výprask 0:6, 0:6 od Darji Snigurové. Na probíhajícím turnaji ve slovinském Mariboru ovšem zase naplno ukazuje svůj velký talent i potenciál.
Českou teenagerku evidentně debakl u našich sousedů probudil, protože v tomto týdnu zapsala své první letošní čtvrtfinále a o den později největší semifinále kariéry. To si zajistila po suverénním vítězství nad Italkou De Stefanovou, kterým navázala na cenný skalp úspěšnější krajanky Laury Samson.
Valdmannová potřebovala na postup přes De Stefanovou jen 78 minut. Jediné zaváhání na vlastním servisu za celý zápas předvedla za stavu 3:0 ve druhé sadě, kdy však měla v zádech náskok setu a dvou brejků. Navíc ho okamžitě obnovila a své žebříčkové sousedce nedala žádnou naději na obrat.
V Mariboru prožívá Valdmannová bezpochyby svůj nejlepší letošní turnaj. V posledních dnech posbírala už čtyři vítězství a žádné ze soupeřek nepovolila více než šest gamů. Ještě k tomu nadělila kanára krajance Samson a set bez ztráty gamu získala i proti Němce Tesse Johanně Brockmannové, kterou shodou okolností potkala ve finále kvalifikace i v prvním kole hlavní soutěže.
Ve svém největším semifinále vyzve Valdmannová nasazenou dvojku a 18 zápasů neporaženou Hanne Vandewinkelovou. Česká hvězdička bude v sobotu usilovat o celkově čtvrté finále na profesionální úrovni, všechna tři dosavadní si zahrála loni.
O místo mezi nejlepším kvartetem bojovala také Anna Sisková. Další z českých nadějí ale ve čtvrtfinále neuspěla a podlehla hladce 3:6, 4:6 nasazené Francouzce Jessice Ponchetové.
