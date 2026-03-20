Česká hvězdička po krutém debaklu válí. Valdmannová má na dosah největší finále v kariéře

DNES, 14:42
ITF MARIBOR - Vendula Valdmannová schytala na začátku března krutý debakl v Trnavě, ale možná přesně takový impulz potřebovala, aby konečně naplno rozjela letošní sezonu a navázala na progres z té loňské. Talentovaná 18letá Češka teď září na turnaji W75 v Mariboru, kde ani ve čtvrtém zápase neztratila set a po vítězství 6:3, 6:2 nad Samirou De Stefanovou si zajistila své největší semifinále v kariéře.
Vendula Valdmannová má v posledních dnech výbornou formu (© ČTK / Lebeda Pavel)

Valdmannová – De Stefanová 6:3, 6:2

Před zhruba dvěma týdny musela Valdmannová kousat možná vůbec nejhorší porážku své kariéry, když ve slovenské Trnavě schytala krutý výprask 0:6, 0:6 od Darji Snigurové. Na probíhajícím turnaji ve slovinském Mariboru ovšem zase naplno ukazuje svůj velký talent i potenciál.

Českou teenagerku evidentně debakl u našich sousedů probudil, protože v tomto týdnu zapsala své první letošní čtvrtfinále a o den později největší semifinále kariéry. To si zajistila po suverénním vítězství nad Italkou De Stefanovou, kterým navázala na cenný skalp úspěšnější krajanky Laury Samson.

Valdmannová potřebovala na postup přes De Stefanovou jen 78 minut. Jediné zaváhání na vlastním servisu za celý zápas předvedla za stavu 3:0 ve druhé sadě, kdy však měla v zádech náskok setu a dvou brejků. Navíc ho okamžitě obnovila a své žebříčkové sousedce nedala žádnou naději na obrat.

V Mariboru prožívá Valdmannová bezpochyby svůj nejlepší letošní turnaj. V posledních dnech posbírala už čtyři vítězství a žádné ze soupeřek nepovolila více než šest gamů. Ještě k tomu nadělila kanára krajance Samson a set bez ztráty gamu získala i proti Němce Tesse Johanně Brockmannové, kterou shodou okolností potkala ve finále kvalifikace i v prvním kole hlavní soutěže.

Ve svém největším semifinále vyzve Valdmannová nasazenou dvojku a 18 zápasů neporaženou Hanne Vandewinkelovou. Česká hvězdička bude v sobotu usilovat o celkově čtvrté finále na profesionální úrovni, všechna tři dosavadní si zahrála loni.

O místo mezi nejlepším kvartetem bojovala také Anna Sisková. Další z českých nadějí ale ve čtvrtfinále neuspěla a podlehla hladce 3:6, 4:6 nasazené Francouzce Jessice Ponchetové.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

Ondřej.Jirásek
20.03.2026 14:44
Ten debakl asi Vendulu fakt probudil, aspoň doufám :) Jinak příští kolo jsem hodně zvědavej, protože Vandewinkel vyhrála už 18 zápasů v řadě
PTP
20.03.2026 14:48
18 výher v řadě zarazí naše osmnáctka!
Ondřej.Jirásek
20.03.2026 14:49
To by bylo ovšem symbolické
PTP
20.03.2026 14:50
A brutálně ikonické.
tommr
20.03.2026 14:59
když dokázala porazit i Minnen tak něco musí umět. Vendula to s ní nebude mít lehký ...
