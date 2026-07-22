Češkám pomohla kuriózní situace. V Praze jsou krok od dalšího postupu do finále

DNES, 18:20
Aktuality 9
WTA PRAHA - Lucie Havlíčková s Laurou Samson nakonec měly v úvodním kole deblové soutěže na Livesport Prague Open díky kuriózní situaci volno. Loňské finalistky tak rozehrály turnaj až ve čtvrtfinálové fázi a přehrály 7:5, 6:3 asijskou dvojici Ya-Hsin Lee, Qiu Yu Ye. V tuto chvíli je dělí jeden krok od zopakování loňského výsledku.
Profily hráčů (7)
Ye Qiu Yu
Lee Ya-Hsin
Havlíčková Lucie
Samson Laura
Lucie Havlíčková a Laura Samson jsou v semifinále (© Michal Sváček / MFDNES + LN / Profimedia)

Havlíčková/Samson – Lee/Ye 7:5, 6:3

Taková situace se na nejvyšším tenisovém okruhu jen tak nevidí. Havlíčková se Samson měly stejně jako všechny ostatní dvojice zahájit deblovou soutěž na Livesport Prague Open v prvním kole. Jenže byly nasazeny rovnou do čtvrtfinále. Důvod? Nenašly se soupeřky.

Mladé české naděje vstoupily do turnaje ve středu proti Lee a Ye. Havlíčková se Samson hned v prvním gamu přišly o servis, ovšem pak už byly na brejkbolech doslova fantastické. Na příjmu využily tři ze čtyř šancí a samy v zápase zlikvidovaly 10 z 11 hrozeb.

Nejvíc klíčovým momentem byl závěr úvodního setu. Havlíčková a Samson neproměnily setbol za stavu 5:4 a pak čelily třem brejkbolům v řadě. Tento nepříjemný moment zvládly, sadu zavřely čistou hrou na returnu a ve zbytku duelu byly o něco lepší než asijská dvojice.

Havlíčkové a Samson tak stačila jediná výhra na postup do semifinále. Loňské finalistky v něm narazí na Polku Weroniku Falkowskou a Alanu Smithovou ze Spojených států, nebo další asijské deblistky Hao-Ching Chan a Miju Katóovou.

Zatímco v dolní půlce pavouka jsou jedinými českými zástupkyněmi, v té horní budou hrát čtvrtfinále sestry Alena a Jana Kovačkovy a také Nikola Bartůňková po boku Dominiky Šalkové.

Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 250 v Praze

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

9
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GaelM
22.07.2026 18:28
Jak se stane, že se "nenajdou soupeřky"? Na turnajích 250 není dopředu vypsaný seznam Alternates?
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Mony
22.07.2026 19:03
Aai došly a musel to být někdo s profi smlouvou, takže asi neslo říct nékomu z klubu
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falcon_heavy
22.07.2026 19:10
Prostě se odhlásilo moc lidí.
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paprikovygulas_
22.07.2026 18:26
Jindrasku na www.topky.sk beru ohlad len na nadpisy, ak ta omrzi tenis mozes do najbulvarnejsieho webu prejst
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Serpens
22.07.2026 18:23
No, jak jsem tak dnes viděl, tak lidi nebudou chodit na jejich zápasy kvůli tenisu
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paprikovygulas_
22.07.2026 18:27
Hlavne klid
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GaelM
22.07.2026 18:29
Co jsi viděl?
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Serpens
22.07.2026 18:30
Letní outfity
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paprikovygulas_
22.07.2026 18:32
Videl pokožku tak ho odvarilo
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