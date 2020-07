Česko a Slovensko chce v tenisovém Poháru přátelství pokračovat

Tenisový česko-slovenský Pohár přátelství by mohl mít pokračování. Prezidenti obou svazů Ivo Kaderka a Tibor Macko se dnes při předávání trofeje v Praze shodli, že by na letošní souboj chtěli v budoucnu navázat.

Češi v Praze, Říčanech a Bratislavě v utkání napříč generacemi porazili o víkendu Slovensko 8-2. V deseti zápasech kategorií do 14, 16, 18 a 23 let a také daviscupových a fedcupových týmů se odehrálo 92 jednotlivých soubojů. Do utkání zasáhli například Jiří Veselý či finalistka Roland Garros Markéta Vondroušová.

"Byla to nesmírně vydařená akce. Nepamatuji, že by se v takovém rozsahu utkaly dva státy," řekl Macko Kaderkovi po předání poháru a společném obědě. "Byl to unikát s mimořádnou atmosférou a jedinečným přínosem pro hráče," konstatoval český tenisový šéf.

Letošní přátelské utkání vzniklo díky pauze na mezinárodní scéně zapříčiněné pandemií koronaviru. V budoucnu by se mohlo opakovat i během normální sezony. "Věřím, že to v nějaké formě vyjde," řekl Macko. "Bylo to úžasné a byla by škoda, aby to bylo jenom jednou. A už ne jako východisko z nouze," podotkl Kaderka.

Je otázkou, zda se v běžné sezoně turnajů na okruzích ATP a WTA podaří dát dohromady profesionály, ale pro juniorské kategorie by se termín najít mohl. "Je to čerstvé, ale pro mladé je to výborná mezinárodní zkušenost," uvedl Kaderka.

Nemuselo by zůstat jen u nastupující generace. Zapojit by se mohli i bývalí úspěšní hráči obou zemí, už letos projevila zájem Daniela Hantuchová. "Byla by to jedna z možností, jak to okořenit," řekl slovenský generální sekretář Igor Moška.

Tenisová spolupráce Česka s Slovenska je i po rozdělení federace velmi úzká. Mimo jiné se obě strany společně zasadily o kvalifikační kolo v novém formátu Davisova poháru a vyměňují si divoké karty na juniorské turnaje, akce ITF a challengery.