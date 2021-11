Česko - Francie 1-2: Debutant Macháč porazil Gasqueta, Francouzi obrat dokonali ve čtyřhře

"Jsem zklamaný, protože všichni kluci odvedli super výkony a měli jsme s mladým týmem šanci po dlouhé době Francii porazit," řekl kapitán Jaroslav Navrátil. Češi naposledy Francii v DC zdolali před 12 lety. "Těžko někdo čekal, že budeme tak vyrovnaní soupeři," dodal Navrátil.

Tenisté stále mají při své premiéře v novém modelu vyvrcholení soutěže družstev v podobě finálového turnaje pro 18 týmů šanci na čtvrtfinále. K tomu potřebují v neděli porazit favorizovanou Británii. "Mají silnější tým než Francie, bude to těžší, ale na konci sezon a na dva sety se smazávají rozdíly a dají se porazit. Půjdeme do toho se vztyčenou hlavou," řekl Navrátil.

Záležet pak bude i na sobotním utkání Britů s Francouzi, kteří by v případě výhry opanovali skupinu a Češi by hráli s Brity o druhé místo. "Bylo by lepší, kdyby vyhráli Britové 2-1 a zamotalo se to," řekl Navrátil. Do play off postoupí vítězové šesti skupin a dva celky z druhých míst.

Macháč zvládl daviscupovou premiéru

Zápas Tomáše Macháče s Richardem Gasquetem začal maratonským gamem, v kterém český tenista prohrával 0-40, ale podání si nakonec udržel. Ve třetí hře sice čistou hrou po nepřesnostech o servis přišel, ale vzápětí stejným způsobem získal Gasquetovo podání. Od té doby si jednadvacetiletý Macháč držel servis jistěji a v tie-break vyhrál 7-3 díky větší odvaze a třeba výpadu k síti se šťastným volejem.

Ve druhém setu už Macháč téměř nechyboval. Francouze trápil dle taktických pokynů i vysokými míči a rychle mířil k výhře. Dvakrát získal brejk a utkání ukončil dvěma esy v řadě.

"Byl jsem nadšený, že můžu hrát a jsem moc šťastný, že jsem debut zvládl. Ukázal jsem srdce," řekl Macháč na kurtu. "První game byl hodně důležitý, byl jsem hodně nervózní, ale bojoval jsem o každý míč. Postupně jsem se rozehrál a ve druhém setu už byl lepší."

Veselý prohrál s Mannarinem

Vítězný bod nedokázal získat Jiří Veselý, který v souboji týmových jedniček podlehl 7-6 4-6 2-6 Adrianu Mannarinovi.

Veselý v duelu leváků jako první v každém setu přišel o podání. V úvodní sadě ale dokázal za stavu 4-5 odvrátit setbol a zlepšeným returnem rozhodl tie-break, v němž povolil soupeři jen bod. Druhý set rozhodl nepovedený game Veselého na 1-2. Ve třetím setu český hráč ubránil dlouhou první hru, ale pak o pět v řadě přišel a prohrál za dvě a půl hodiny.

"On výborně returnoval, a i když jsem podával dost přes první podání, tak mi vracel dlouze míče pod nohy a špatně se z toho tlačilo. A xkrát mi return zabil. Těžko jsem hledal recept," řekl Veselý.

"Klobouk dolů, jak to zahrál v důležitých momentech. Já jsem bohužel nenašel cestu, jak ho v důležitých momentech přehrát a získat převahu. Mrzí mě to, po výhře Tomáše jsme všichni cítili šanci a zodpovědnost jsem přijal a bohužel to nedopadlo," uvedl.

Lehečka s Macháčem podlehli vítězům Turnaje mistrů

V rozhodující čtyřhře potrápili mladíci Jiří Lehečka s Tomášem Macháčem čerstvé šampiony Turnaje mistrů, ale s Pierrem-Huguesem Herbertem a Nicolasem Mahutem prohráli po dvou hodinách ve třech setech 6-3 4-6 3-6.

Původně byli do čtyřhry nahlášeni Lehečka se Zdeňkem Kolářem, kapitán ale poslal na kurt dvacetiletého Lehečku s o rok starším Macháčem. A mladíci na francouzské favority vlétli s elánem, v prvním setu je zasypávali ranami a byli odměněni brejkem na 4-2.

Úvod sadu Češi dotáhli do vítězného konce a na úvod druhé měli dva brejkboly při podání Herberta. Ani jednou neuspěli a soupeři už jim víc šancí nedali. Francouzi od té doby výborně podávali a projevily se jejich kvality a zkušenosti na síti. O druhý set Češi přišli v závěru po ztrátě Macháčova podání a ve třetím neudržel servis ve čtvrté hře Lehečka.

"Byl to velice vyrovnaný debl a pro nás velká zkušenost," hodnotil čtyřhru Lehečka. "Věděli jsme, že se jejich kvality projeví a bohužel pro nás se to stalo v koncovce druhého a celý třetí set. Našli rytmus na returnu i na servisu a v klíčových momentech zahráli důrazněji."

Kapitán Lehečkovi s Macháčem před čtyřhrou říkal, že nejdou na porážku. "I když je čeká první pár světa, že se nic nestane, když prohrajou dvakrát 1:6 a nakonec z toho byly tři sety. Ve třetí sadě byli Francouzi lepší, ale kluci překvapili, jak působili deblově," chválil Navrátil.