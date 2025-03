Českou jedničkou bude Nosková, v BJK Cupu se Pálův tým střetne se Španělskem a Brazílií

Linda Nosková bude týmovou jedničkou pro kvalifikační turnaj BJK Cupu, který české tenistky absolvují na začátku dubna v Ostravě proti Španělsku a Brazílii. V nominaci trenéra Petra Pály nechybí ani Marie Bouzková, Sára Bejlek, Dominika Šalková a Tereza Valentová. Ve hře je ještě dodatečná nominace Karolíny Muchové a Kateřiny Siniakové.

České tenistky vstoupí do kvalifikačního turnaje ve čtvrtek 10. dubna proti Brazílii. O den později se na tvrdém povrchu v RT Torax Areně střetne Brazílie se Španělskem. V sobotu završí kvalifikaci souboj Česka se Španělkami. Na finálový turnaj do čínského Šen-čenu postoupí jen vítěz skupiny.

"Vzhledem k systému je nominace více dopředu, než to bývalo dřív. Mám navíc ještě tři možnosti udělat změny. Markéta Vondroušová je zraněná, stejně jako Barbora Krejčíková, která si bude pravděpodobně brát chráněný žebříček a měla by začít v rozmezí turnaje v Římě. Kája Plíšková nehrála od US Open. Zranění je teď hodně. Jsem domluvený s Kájou Muchovou a Katkou Siniakovou, že si řekneme po turnaji v Miami," uvedl Pála.

Prestižní podnik v Miami se hraje od 18. do 30. března. Skončí tedy necelé dva týdny před prvním českým zápasem. Hráčky zahájí společnou přípravu 7. dubna.

PRVNÍ NOMINACE na domácí @billiejeankingcup

České barvy by měla v Ostravě hájit pětice Linda Nosková, Marie Bouzková, Sára Bejlek, Dominika Šalková a Tereza Valentová. ❤️‍



ℹ️ Do začátku může kapitán Petr Pála udělat 3 změny. Vstupenky jsou v prodeji síti @ticketportalcz. pic.twitter.com/YHBX2c1kRW — JSME ČESKÝ TENIS (@jsmeceskytenis) March 13, 2025

Hlavní oporou Brazilek by měla být 17. hráčka světa Beatriz Haddadová Maiaová. Španělky mohou mít v týmu světovou desítku a semifinalistku letošního Australian Open Paulu Badosaovou či bronzové olympijské medailistky z Paříže 2024 v deblu Saru Sorribesovou a Cristinu Bucsaovou.

V českém týmu chybí Petra Kvitová, která se nedávno vrátila po mateřské pauze. "S Péťou jsem v kontaktu byl. Ptal jsem se jí, jestli ji mám mít někde v hlavě schovanou, tak se usmívala a říkala, že ne," podotkl s úsměvem Pála.

Vstupenky na kvalifikaci jsou v předprodeji od úterý v síti Ticketportal. Základní cena lístků na utkání českých hráček je 890 korun, místa se sníženou viditelností stojí 590 korun. Páteční duel Brazilek se Španělkami je k dispozici od 490 do 690 korun. Třídenní permanentka přijde na 1990 korun.

Finálový turnaj se uskuteční v Šen-čenu poprvé v historii. Nově si ho zahraje osm zemí místo dosavadních dvanácti. Jistou účast mají obhájkyně titulu Italky a Čína. Hrát se bude v listopadu.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.