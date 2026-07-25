Češky mrzelo, že před legendami a fanoušky neuspěly. Snad to vyjde do třetice, přejí si
"Atmosféra byla úžasná a neuvěřitelná. Myslím, že ani jedna jsme nikdy nehrály před větším publikem. A ještě k tomu před publikem, které by bylo celé na naší straně. Mrzí mě, že jsme to pro ně nevyhrály. Ale třeba se nám to podaří příští rok a bude to do třetice všeho dobrého," řekla jednadvacetiletá Havlíčková.
Souhlasila s ní také o tři roky mladší Samson. "Z atmosféry jsem nervózní nebyla. Tím, že diváci fandili nám, to bylo fajn. Také mě ale mrzí, že jsme to nedotáhly do vítězného konce," uvedla Samson.
České tenistky prohrály ve finále v Praze podruhé za sebou. Vloni nestačily v rozhodujícím utkání turnaje na ukrajinsko-japonskou dvojici Nadija Kičenoková, Makoto Ninomijaová. Zatímco Samson vnímala podobné zklamání jako vloni, pro Havlíčkovou bylo tentokrát o něco větší.
"Vloni jsme spolu hrály poprvé a domluvily jsme se asi den před turnajem. To, že jsme byly ve finále, bylo spíše takové 'wow'," líčila Havlíčková. "Letos jsme už věděly, že spolu hrajeme dobře, a když už jsme se do toho finále dostaly, tak jsem si říkala, že by bylo fajn to konečně dotáhnout do vítězného konce. Bohužel se to ale nepodařilo a to zklamání je pro mě letos možná o malinko větší," řekla Havlíčková.
V hledišti je podporovaly vedle fanoušků i tenisové legendy Hana Mandlíková, Helena Suková, Regina Maršíková či Andrea Holíková-Musilová. Toto kvarteto hrálo před čtyřiceti lety na Štvanici Pohár federace.
"Je to super. Po zápase jsem je v rychlosti viděla. Jsou to pro nás všechny velké vzory. Je to super, že se na nás šly podívat," řekla Samson.
Jako poctu to vnímala i Havlíčková. "Jsou to legendy našeho sportu a to, že se na nás dívaly, je skvělé. Doufáme, že jsme se jim alespoň trochu líbily a nejsou zděšené z toho, co to nastupuje za generaci," uvedla s úsměvem Havlíčková.
Samson a Havlíčková opět prohrály finále v Praze
Přes finálové zklamání se snažily vnímat vystoupení na turnaji pozitivně. Věřily, že jim výsledek pomůže i do další části sezony. "Musím říct, že dojmy z turnaje mám pozitivní. To finále mě samozřejmě mrzí, protože to je mé třetí finále v deblu na WTA a potřetí se to o kousek nepovedlo. Ale jinak jsem s celým týdnem spokojená. Jen tomu chybí ta třešnička na dortu," řekla Havlíčková.
Samson si díky čtyřhře spravila náladu po nevydařené dvouhře, kde vypadla už v 1. kole s Australankou Mayou Jointovou. "Nakonec to byl hlavně kvůli tomu deblu skvělý týden. Finále bohužel nevyšlo, ale i tak si myslím, že to bylo dobré," doplnila Samson.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře