Češky se vyhnou kvalifikaci. Na finálový turnaji BJK Cupu dostaly divokou kartu

České tenistky obdržely pro příští ročník Billie Jean King Cupu divokou kartu, mají tím pádem jistou účast ve finálovém turnaji. Tým trenéra Petra Pály se vyhne stejně jako obhájkyně titulu Kanaďanky, poražené finalistky Italky a domácí Španělky dubnové kvalifikaci. Organizátoři to uvedli při dnešním losování kvalifikace v Málaze.

Češky se letos v soutěži dříve známé jako Fed Cup dostaly do semifinále. Nejprve porazily v kvalifikaci Ukrajinu, poté v základní skupině v Seville zdolaly obhájkyně titulu Švýcarky a Američanky. Teprve až v boji o finále nestačily na pozdější vítězky Kanaďanky, kterým podlehly 1:2 na zápasy.

"Je to brutální diplomatický úspěch. Jde o ocenění síly našeho ženského tenisu a podpory, kterou dáváme soutěži. První ročník, který jsme pořádali, byl nadpozemský úspěch a celý svět se sklání před tím, co jsme dokázali po organizační stránce ve velice krátké době zvládnout. Máme obrovské úspěchy, skvělý tým, podporu soutěži a získali jsme divokou kartu do finále. Panuje velká radost. Za oponou jsme vybojovali neskutečný mač," řekl v nahrávce pro média předseda Českého tenisového svazu Ivo Kaderka.

O divokou kartu měla zájem řada dalších federací včetně Polska, Švýcarska nebo USA. "V kritériích jsme měli navrch. Bylo tam například mít hráčku v první desítce a my je tam máme tři. I tahle divoká karta by měla být zpráva naší decizní sféře, že mají v Česku diamant, který se jmenuje český tenis," uvedl Kaderka.

The 2024 Billie Jean King Cup Qualifiers #BJKCup pic.twitter.com/6ur6kEakPD — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 26, 2023

Přihlédlo se i k letošní české účasti. Zatímco v polském týmu se omluvila Iga Šwiateková a Američanky postrádaly Cori Gauffovou či Jessicu Pegulaovou, Češky mohly počítat s wimbledonskou šampionkou Markétou Vondroušovou, Barborou Krejčíkovou, či Kateřinou Siniakovou. Hrát měla také finalistka letošního Roland Garros Karolína Muchová, kterou ale nepustilo zranění ruky.

"Hrálo také svou roli, že soutěž bereme velice vážně. Musel jsem i písemně garantovat, že zase přivezeme to nejlepší, co máme. To jsem také garantoval, protože vím, jak naše hráčky tu soutěž berou vážně," doplnil Kaderka.

Přidělení divoké karty také ušetří významnou finanční částku v rozpočtu. "Náklady na cestu do finále jsou v řádech mnoha milionů korun. V tuhle chvíli to není. Pro nás to znamená polštář, který můžeme použít na podporu všech aktivit, jako turnajů mládeže. Je to pro nás i obrovský krok k zabezpečení ekonomické stability českého tenisu," dodal Kaderka.

Kvalifikace bez českých tenistek se uskuteční 12. a 13. dubna. Finálový turnaj se odehraje stejně jako letos v listopadu v Seville.