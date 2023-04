Cesta Kvitové k jubilejnímu 30. titulu: Obraty, skalp wimbledonské šampionky i maratonský tie-break

Kvitová vůbec poprvé vyhrála "tisícovku" v Miami a z turnajů WTA 1000 jí chybí ještě trofeje z Indian Wells, Říma, Cincinnati a Pekingu. Na posledních dvou si v minulosti zahrála finále.

Při cestě za triumfem v Miami jí částečně pomohl i los. Ač byla 15. nasazená, jen jednou musela hrát proti tenistce, která byla v rankingu lépe umístěná. Finále s Jelenou Rybakinovou však odehrála bravurně. Další favoritky v podobě Aryny Sabalenkové a Caroline Garciaové jí odklidila z cesty Sorana Cirsteaová z Rumunska. Varvara Gračovová zase porazila turnajovou čtyřku Ons Džabúrovou.



Tři klíčové momenty

Otočené sety i neuvěřitelně dlouhý tie-break ve finále. To byly jedny z nejdůležitějších momentů v cestě za titulem.

Zkouška číslo 1: Varvara Gračovová se rozehrála v kvalifikaci a Kvitovou značně trápila. Už v prvním setu odvracela česká tenistka pět brejkbolů (všechny úspěšně), druhý ale prověřil její odolnost. Za stavu 2-5 musela dohánět ztrátu tří gamů, sadu dotáhla do tie-breaku a v něm dovolila Rusce srovnat z 1-5 na 5-5. Následující dva míčky ale opět patřily Kvitové.

Zkouška číslo 2: Sorana Cirsteaová, posilněná vítězstvím nad Arynou Sabalenkovou, začala velmi dobře i proti Kvitové a v úvodu zápasu byla lepší. Rumunka vedla 5-2 a za stavu 5-4 měla dva setboly na vlastním podání. Češka ale získala pět ze šesti následujících fiftýnů a skóre srovnala. Pod tlakem hrající Cirsteaová ztratila od jasného vedení 5-2 sedm gamů v řadě a rozjeté Kvitové už nedokázala vzdorovat.

Zkouška číslo 3: Finále s wimbledonskou vítězkou Jelenou Rybakinovou bylo vyrovnané až do tie-breaku první sady. A právě zmíněná zkrácená hra nastartovala Kvitovou k trofeji. Byl to souboj nervů a soustředění, každá z hráček v ní měla k dispozici pět setbolů. Tie-break nakonec skončil až po 22 minutách výsledkem 16-14 pro českou tenistku.

30 - Petra Kvitova has won her 30th WTA career title: this Century, only Serena Williams (68). Justine Henin (42), Venus Williams, Kim Clijsters (40 each) and Maria Sharapova (36) have more. Assemblage. #MiamiOpen | @WTA @WTA_insider @MiamiOpen pic.twitter.com/yL2I36diCs

Pojďme se podívat na nějaká další čísla.

3

Tie-breaky odehrála Kvitová tři a všechny vítězně. Řeč už byla o těch v duelech s Gračovovou (7-5) a Rybakinovou (16-14). Ten třetí zvládla proti Donně Vekičové (7-3).

10,5

Tolik hodin musela strávit na kurtu. Časomíra v součtu šesti utkání vyměřila přesně 10 hodin a 30 minut. Nejsnadnější zápas, co se času týče, absolvovala Kvitová v prvním kole, v němž Linda Nosková hrála až s přílišným respektem a hotovo bylo po 68 minutách. Naopak dva zápasy se protáhly na více než dvě hodiny - konkrétně šlo o duely s Gračovovou a Alexandrovovou.

874

Můžeme také říct, že po cestě za titulem musela odehrát 874 bodů. Kvitová vyhrála 473 z nich oproti 401 ztraceným. V počtu získaných her měla česká tenistka bilanci 80-54.

36

Podání Petru Kvitovou drželo, a dokonce si ve 36 případech pomohla esem. Dvakrát byly v tomto ohledu protihráčky lepší. Rybakinová přestřílela Kvitovou na esa 12-5, Alexandrovová 7-6. Oproti 36 nechytatelným podáním udělala 25 dvojchyb.

19/40

Obrovskou sílu ukázala Kvitová v klíčových momentech. Když měla brejkbol, dokázala zužitkovat 19 ze 40 možností (47,5%). Naopak, když si hlídala vlastní servis, neuspěla jen sedmkrát a odvrátila 18 z 25 brejkbolů (72%).

9 - Petra Kvitova has equalled Simona Halep as the third player with the most WTA-1000 titles (nine), only Serena Williams (13) and Victoria Azarenka (10) have more - since 2009.#MiamiOpen | @WTA @WTA_insider @MiamiOpen pic.twitter.com/zBzdh1nW3r