Challenger na Žižkově vyhrál Rus Karacev

Aslan Karacev se po koronavirové pauze zúčastnil dvou challengerů v Praze a na obou se dostal do finále. Poté, co na Štvanici podlehl 6-7 4-6 švýcarské hvězdě Stanu Wawrinkovi, si pro titul došel na Žižkově na antukových dvorcích TJ Spoje Praha.



26letý Rus si měl v semifinále zopakovat souboj s Wawrinkou, ale trojnásobný grandslamový vítěz večer před zápasem odstoupil kvůli zranění stehenního svalu a Karecev postoupil bez boje do finále.



V něm si 140. hráč světa Karacev poradil s Tallonem Griekspoorem, jenž v semifinále zastavil Lukáše Rosole. Ruský tenista zdolal nizozemského soka 6-4 7-6 a připsal si druhý titul z challengeru. Ten první slavil už před pěti lety na domácí půdě v Kazani.

• CHALLENGER PRAHA / TJ SPOJE •

Česko, antuka, 137.560 dolarů

nedělní výsledky (30. 08. 2020) • Dvouhra - finále • Karacev (Rus.) - Griekspoor (Niz.) 6:4, 7:6 (8:6).