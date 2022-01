Chardyho loni v létě zastavily problémy po očkování. Na kurty se nevrací ani po 5 měsících

Jérémy Chardy dostal vakcínu (Pfizer) loni na začátku srpna po olympiádě v Tokiu, na které vypadl až ve čtvrtfinále s pozdějším šampionem Alexanderem Zverevem.



Pak se ještě představil na Masters 1000 v Cincinnati a na US Open. S Američanem Tennysem Sandgrenem ani Italem Matteem Berrettinim ale neuhrál ani set.



Od 31. srpna se na kurtech neobjevil. 34letý Francouz totiž začal laborovat s poměrně vážnými nežádoucími účinky po očkování.



"Od chvíle, co jsem se nechal naočkovat, mám problém. Mám hodně problémů. Nemohu kvůli tomu trénovat, nemohu hrát," přiznal loni na podzim Chardy, kterého prý bolesti limitovaly při pohybu.



"Nevím, co si o tom myslet. O vakcíně nemáme žádný přehled a jsou lidé, kteří mají podobné vedlejší účinky, jako já. Je to pro mě psychicky těžké, protože nevím, jak dlouho to bude trvat a kdy se na kurty vrátím," uvedl bývalý 25. hráč světa.



Přetrvávající potíže Chardyho na kurt nepustily ani na začátku sezony 2022 a přijde tak minimálně o turnaje v Austrálii včetně grandslamu v Melbourne. A není nereálné, že letošní rok bude jeho rozlučkovým.



"V únoru mi bude 35 let. A tohle je poprvé, co si začínám pohrávat s myšlenkou konce kariéry. Je to těžké, protože jsem si tenis užíval a chtěl jsem hrát déle," naznačil zkušený Francouz.



A současné mlčení kolem jeho zdravotního stavu může leccos napovědět.